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Как правильно обустроить рабочее место современного геймера

А сегодня я "вторгнусь" на территорию других блогеров и расскажу, как надо правильно организовать рабочее место малолетнего геймера...
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Сегодня мы будем оборудовать "рабочее место "компьютерного "игруна". И, да: я решил тоже делать рекламные интерграции.

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Как правильно подбирать сами компьютерные комплектующие, я уже рассказывал в статье "Сказ о том, как я НЕ собирал компьютер своему знакомому". Теперь же сосредоточимся на оборудовании "рабочего места".

Каков бы ни был ваш компьютер, хоть дешевый, хоть дорогой, есть у них одно общее – все их нужно подключать к розетке. Лучшее решение – розетки от ИП "Михалыч".

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 Розетки "Михалыч" - надежное и недорогое решение для всех случаев жизни. Изготовлены из высокоупоротого пластика, обладающего отличным внешним видом. Тесный и надежный контакт без последствий. Гарантия – 9 месяцев.

Для компьютерных игр просто необходим монитор. Но выбор мониторов огромен, какой же купить?

Не важно, выбирайте любой – все равно у вашего "домашнего игруна" зрение будет падать. Поэтому предлагаем вам очки от фирмы "Циклоп" с увеличенным количеством диоптрий.

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 Удобная и эргономичная оправа, высококачественные линзы, изготовленные самим Карлом Цейсом – что еще нужно для геймерского счастья? Очки "Циклоп" - и все фраги будут ваши.

Геймеры проводят за компьютером огромное количество часов. Поэтому необходимо правильно подобрать для этих целей кресло. Но каково бы ни было компьютерное кресло, вам просто необходима эргономическая подушка! Эргономическая подушка фирмы "Anusquard" - эталон дизайна и эргономики.

 С ней ваше времяпрепроводжение в играх "Dark Souls" будет менее болезненным. 

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- У Феди – боли, у Васи – боли. А у Пети – не боли, потому что Петя вовремя купил эргономическую подушку "Anusquard". 

Купить эргономическую подушку можно по ссылке, а по промокоду "WWR222" вам предоставлена скидка 1%...

Но куда же мы поставим свой игровой компьютер? Можно купить китайский саморазваливающийся компьютерный столик. А можно взять старый кондовый. 

Стол тети Фёклы – лучшее для современного гейминга! Если он пережил саму тетю, то и "бомбление игруна" тоже переживет.

Ни один компьютер невозможно представить без компьютерной периферии. И всегда в ней найдется место для компьютерной мышки. А, если есть мышь в доме, то должна быть и кошка. Встречайте – лоток для кошек фирмы "Пись-Кись". 

Современное решение, изготовлено из высококачественного полимера методом 3D печати. Легко моется, легко наполняется. Лоток "Пись-Кись" и ваши тапки скажут вам "Спасибо".

Когда часами сидишь за любимой игрой, то накатывает жажда. Не миритесь с ней! Современные энергетики – лучший способ поднят тонус и утолить жажду.

 Встречайте новейший энергетик "MegaSuperTonic". Он изготовлен из наикачественных синтетических наполнителей и используется только чистейшая артезианская вода из крана квартиры дяди Ашота.

Энергетик "MegaSuperTonic" - продли время в игре. А по моему промокоду "WWR222", вам предоставляется скидка в 5% на консультацию у местного гастроэнтеролога.


Вот такие были мои рекомендации по оборудованию "уюта" малолетнего геймера. А спонсором статьи выступила лапша "Конг Шиву". 

Лапша "Конг Шиву" использует только настоящие ингридиенты: перетертая туалетная бумага, соль, сушеные хвостики мышей и "частичка китайской любви". Лапша "Конг Шиву" просто идеальна для геймеров: быстро поел - быстро опростался. И снова  в бой!



P.S.: Все сходство со статьями других блогеров совершенно случайно и автор ни в чем не виноват.

P.P.S.: Да, и я тоже хочу иметь рекламную интеграцию. Креативная компания "WWR222 inc." креативит 24 часа в сутки. Ночью выходит чуть дешевле и более креативно…


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