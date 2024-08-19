Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

"Чужой: Ромул", "Бордерлендс" - "дно" уже близко (обзор фильмов)

Умеют ли в Голливуде экранизировать видеоигры? А умеют ли придумывать новые сюжеты? В обоих случаях ответом будет слово "Нет"...
[ ] для раздела Блоги
+
+

И я посмотрел два потенциальных блокбастера… И вера в хорошее навсегда покинула меня…

Недавно, я посмотрел два фильма, которые вышли в 2024 году. Один фильм был адаптацией игры. Хорошей игры. А второй - продолжением фантастической франшизы, которая в свое время была очень популярной.

реклама



Начнем с фильма "Чужой: Ромул" (оригинальное название "Alien: Romulus").

Фильм снял режиссер Феде Альварес. В ролях снялись абсолютно неизвестные для меня актеры: Кейли Спейни, Дэвид Джонссон Фрэй, Арчи Рено, Изабела Мерсед, Спайк Ферн, Айлин У и другие. Уже этот факт должен был вызвать подозрение, но нет… Этого не произошло…

реклама



По сюжету, события фильма происходят между событиями "Чужого" и "Чужих", то есть, в этот момент Рипли где-то там дрейфовала в космосе с котом под мышкой.

Сам фильм начинается с того, как "просыпается" некий корабль. И тут прям накатывает ностальгия: все сделано очень похоже на начало фильма "Чужой". Все такая же примитивная техника, экраны компьютеров – электронно-лучевые трубки.

Все по классике. Это сразу настроило на весьма положительный лад…

реклама



Экипаж данного корабля исследует какие-то обломки и один из них забирает с собой. Уже понятно, что это было…

Потом нас переносят на некую планету,

где группа молодых людей (считай, подростков) пытается свалить с этого убогого места.

реклама



 Но это нельзя сделать: просто так оттуда не выпускают, а улететь самим не вариант, нужен криоблок. Ведь полет до ближайших обитаемых планет займет годы. И вот тут, случайно, на орбите появился некий корабль. Точнее, орбитальная станция корпорации "WU". Она заброшена и там должны быть криокапсулы. Собственно, там и проводили "вскрытие и оживление" первого Чужого. Что произошло дальше нетрудно догадаться: опять что-то пошло не так, Чужой всех переубивал и сам окочурился. Но там, наши герои нашли и уйму лицехватов.

И вот откуда они, мне совершенно не ясно.

Если атмосфера фильма прям копирует первые два фильма, то вот сюжет… Это просто дно-днищенское! Он никак не сочетается со вторым фильмом. Если кто помнит, то там рассказ Рипли о неведомом чудовище вызывал неподдельное удивление. Никто искренне не верил в это. Но тут, оказывается, что "экскременты по чужому" уже велись! Как? Почему? Ни фига не понятно. Причем, тут прямым текстом скажут, что это не разработка оружия. Наоборот, люди пытаются создать генетического нового человека на основе ДНК Чужого! То есть велись те же опыты, что проводил и некий полоумный андроид…

В остальном, фильм копирует первый оригинальный фильм: Чужие постепенно выпиливают молодежь. И в живых остается лишь одна дамочка и ее полуубитый андроид (негр, кстати).

Фильм часто безжалостно эксплуатирует самые "козырные моменты" первых фильмов. Например, тут будет практически такой же кадр, когда Рипли с ужасом отворачивается от "морды" Чужого.

 Или "косплей" с огнеметом. Только у главной героини в руках будет "хладомет" (или "холодомет") а не огнемет. Даже скосплеили знаменитый момент залезания Рипли в скафандр.

 Только вместо минималистических трусиков на Сигурни Уивер, тут какое-то недоразумение (а никакого вам  сексизма!!!). И таких моментов много, что уже ни разу не ностальгия, а просто заимствование чужих идей. Пусть и удачных. А самим подумать слабо? Или мозги оставлены на станции Тик-Тока?

Ну и финал, который у многих вызывал "неподдельный ужас" и "откровение". Он у меня чуть не вызвал приступ смеха. Мне почему-то подумалось, что это "дитятко"

 неплохо бы поженить на "дочери" клона Рипли из четвертой части. Вот это была бы парочка! Идеальная…

Фильм не понравился совершенно. Более того, он еще больше запутал некоторые моменты в весьма запутанной истории франшизы. В свое время, когда я впервые увидел огромного разорванного изнутри инопланетянина из первой части, я думал, что это тайна рано или поздно должна быть рассказана. И ее рассказали. И лучше бы этого никогда не делали. Ибо, все просто сделано убого и слабо. Все свелось в конце к поехавшему кукухой андроиду. Не этого я ждал…

Если верить некоторым статьям, то нынешний фильм является как-бы "стартовой позицией" для перезапуска франшизы. Ну, что ж: удачи им в полете на самое дно!


Второй фильм с самого начала я не ждал. Ибо представить экранизацию этой серии игр было невозможно.

"Бордерлендс" (оригинальное название "Borderlands") был анансирован уже давно. И как только вышел первый трейлер, у фанатов игры возник только один вопрос: "Какого черта?" Все дело в подборе актеров на роли: Кейт Бланшетт, Кевин Харт, Эдгар Рамирес, Джейми Ли Кёртис, Ариана Гринблатт, Флориан Мунтяну, Янина Гаванкар, Джек Блэк и другие. Режиссером сего поделия стал Элай Рот. ВСЕ актеры на роли подобраны ОТВРАТИТЕЛЬНО! И дело не в том, что актеры плохие. Они просто не подходят. Они очень великовозрастные. Да, попытались сделать визуальное сходство, но возраст не скрыть. Лилит (Кейт Бланшетт)

похожа на себя, но лет, эдак, через двадцать. Таннис (Джейми Ли Кёртис) – вообще старуха.

 Даже веселая безбашенная девчулька Тина – просто молодая девушка,

 которую старательно "обтянули", чтобы скрыть естественные выпуклости… Жесть… Вот "Жестянка" тут лучший персонаж,

ибо он просто компьютерная графика. И он наиболее соответствует оригиналу из игры. Больше всех, на мой взгляд, пострадал Роланд. В игре он весьма серьезный, высокий и взвешенный мужчина. Лидер, одним словом. Но в фильме его играет маленький Кевин Харт.

Ему бы клоунов играть. Вообще нет сходства. Ну, а главный злодей – вообще никакущий!

Это особенно заметно, если вспомнить харизматичного Красавчика Джека…

Сам фильм, конечно, визуально "списали" с серии игр.

 Похожие локации, фауна. Но на этом сходство и закончилось. Сама история вызывает некоторое изумление: открываются доселе "неизвестные страницы" истории наших персонажей. Ничего подобного в играх не было! Хорошо, что родственных связей тут не сделали…

Досмотрев фильм до конца, я задумался: "Какая причина вызвала желание это экранизировать?" И ответа не нашел. Да, игра была очень колоритной. И мне она очень нравится (до "Borderlands 3"). Но есть тут основа для экранизации? На мой взгляд – нет. Сюжет простой, хоть и интересный. Но и только. Ведь "цепляла" игра вовсе не сюжетом. Прикольная графика, хороший кооперативный режим, жесткий юмор. И МОРЕ оружия. Тут же (в русской локализации уж точно) юмор никакой. Не соответствует оригиналу. И тема оружия абсолютно не раскрыта. Да и какой в этом смысл? Смотреть на прикольные "пушки" и стрелять из них – вещи разные.

Наверно, поэтому фильм и получил море критики. Фанаты франшизы это уродство не оценили. А те, кто и не играл, ничего и не поняли. Для них это просто очередной заурядный фантастический боевичок. Не более.

Даже сами актеры играли так, словно стыдились своих персонажей. В них нет жизни, нет тех ярких черт, которые были в игре. Лишь визуальное сходство.

Но на нем далеко не уедешь. А если бы был другой каст актеров? Это бы ничего не поменяло. Просто не было критики про возраст и все! Фильм не получился. Не знаю, зачем и почему. Но это очередная провальная экранизация игры.

В общем, я посмотрел два фильма, которые не рекомендую смотреть фанатам вселенных "Борды" и "Чужих".


Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

чужой чужие бордерлендс чужой: ромул
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790 Edge TI MAX WIFI
11
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid I360
5
Обзор и тестирование игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK41 Dusk
3
Обзор робота-пылесоса ILIFE V9 Pro
+
Обзор планшетного компьютера Doogee T30S
1
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Super Expert
17
Обзор робота-пылесоса ILIFE V9
+
Обзор контейнера для SSD-накопителя M.2 Ugreen CM642
5
Обзор ноутбука ASUS Vivobook S15 OLED (2024)
3
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom A8
3
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Утилита Lossless Scaling позволяет повысить FPS в играх в 4 раза на любой видеокарте
20
Инженеры США пытаются решить одну из самых больших проблем в гиперзвуковых полетах
11
Исследователи из Калифорнийского университета добились успехов в разработке интерфейса BCI
16
Гендиректор miHoYo не смог сдержать эмоций после волны критики на презентации Genshin Impact 5.0
12
Анонсированный Samsung Galaxy A06 получил чип Helio G85, батарею на 5000 мА·ч и цену от $115
1
Microsoft закрыла лазейку, позволявшую устанавливать Windows 11 на ПК с неподдерживаемыми процессорами
13
Компания Benelli представила новую винтовку, предназначенную для борьбы с FPV-дронами
2
Представлен инструмент, способный проверить производительность искусственного интеллекта устройств
+
Опубликована стоимость смартфонов Huawei серии Mate 70
+
Как жители РФ реагируют на замедление и блокировку YouTube, и где теперь смотрят клипы и мультфильмы
+
Популярное приложение настройки экрана Android-смартфона Nova Launcher закрывается
7
Российские подразделения выбили ВСУ из населённого пункта Крутой Яр
6
Новая линейка десктопных процессоров Intel Core Ultra 200 для сокета LGA 1851 выйдет 10 октября
7
Семнадцатилетний студент собрал термоядерный реактор для своей дипломной работы
6
Британские дроны участвую в атаке ВСУ на Курскую область
2
Rutube объявила о запуске функции переноса контента с YouTube
8
Опубликованы изображения всех четырёх цветовых варианта будущего iPhone 16 Pro
1
Huawei готовится к выпуску новых умных часов Watch D2 с функцией измерения давления
1
Азербайджан изъявил желание присоединиться к БРИКС
10
НАСА опасается, что капсула Starliner может уничтожить МКС
+

Популярные статьи

Фобос-2: 35 лет самой загадочной фотографии в истории космонавтики
15
Про звуковые карты на примере Creative AE-7
91
Форум Армия: С-500 "Прометей" с «космическими» ракетами 77Н6 за 600 млн. долларов - подробности
17
Итоги гоночного уик-энда 17-18 августа
1
Тест Manjaro Linux 24.0.6 против Windows 10 на слабом и устаревшем ПК
32
9 одиночных игр на ПК, в которые можно играть бесконечно, не теряя интереса годами
14
Путь Дэдпула в комиксах
+
О глобальном кризисе на вторичном рынке игровых видеокарт
4
Как создать новую крестовину для геймпада Sony PlayStation 5 DualSense
13
ТОП-5 процессоров стоимостью до 15 тысяч рублей, актуальных для игр в 2024 году
59

Сейчас обсуждают

Михаил Ивашин
22:36
Походу да. Только вскоре такая унификация сделает с декстопом то же что и с ноутами! Абсолютно не пригодные к апгрейду железки с впаянной памятью и процом чего и хотят недобитые маркетологи!
Оперативная память в форм-факторе CAMM2 по скоростным показателям практически не уступает DIMM
jsth
22:34
Вы скорее всего живете в другой стране.
Азербайджан изъявил желание присоединиться к БРИКС
Михаил Ивашин
22:32
Затем что цена этого высера будет в разы дороже! Очередной высер ради выжимания бабла
Оперативная память в форм-факторе CAMM2 по скоростным показателям практически не уступает DIMM
Сергей Гончар
22:29
Все сказки, когда нас перестанут нас кормить.
Потенциально более дешевая версия Nvidia GeForce RTX 4070 с видеопамятью GDDR6 выйдет 20 августа
Nvidia&Intel Hater
22:29
твоя то 22 показала.и это макс что огрызок может.И нет ничего полумертвого.при записи другой прогой никакого артефакта не будет и курсор на мете будет.так что ты обосрался
ТОП-5 процессоров стоимостью до 15 тысяч рублей, актуальных для игр в 2024 году
Роман Кузько
22:28
А где новая информация? И зачем здесь 2 блока воды из 3?
AMD решила отказаться от выпуска Radeon RX 7400 и RX 7300, и заняться серией Radeon RX 8000
Clamwult
22:27
Ладна, всё понятно, +5% посредством издевательства над полумёртвой видюхой, ты молодец. Давай, до свидания
ТОП-5 процессоров стоимостью до 15 тысяч рублей, актуальных для игр в 2024 году
Nvidia&Intel Hater
22:25
скотина пархатая.в самой игре такого нет вообще.запись так отрабатывает.я не запись игрвого режима делал а запись экрана.Что пидар .всосал.частота реальная и твоя за щеку взяла.везде и всегда и во вс...
ТОП-5 процессоров стоимостью до 15 тысяч рублей, актуальных для игр в 2024 году
Валерий Агапов
22:24
Спасибо. Я не туда попал.
Азербайджан изъявил желание присоединиться к БРИКС
Clamwult
22:24
Фига себе, ну говно карты делает амуди, нельзя куда то в игре зайти, иначе артефачить будет
ТОП-5 процессоров стоимостью до 15 тысяч рублей, актуальных для игр в 2024 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем