И я посмотрел два потенциальных блокбастера… И вера в хорошее навсегда покинула меня…

Недавно, я посмотрел два фильма, которые вышли в 2024 году. Один фильм был адаптацией игры. Хорошей игры. А второй - продолжением фантастической франшизы, которая в свое время была очень популярной.

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Начнем с фильма "Чужой: Ромул" (оригинальное название "Alien: Romulus").

Фильм снял режиссер Феде Альварес. В ролях снялись абсолютно неизвестные для меня актеры: Кейли Спейни, Дэвид Джонссон Фрэй, Арчи Рено, Изабела Мерсед, Спайк Ферн, Айлин У и другие. Уже этот факт должен был вызвать подозрение, но нет… Этого не произошло…

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По сюжету, события фильма происходят между событиями "Чужого" и "Чужих", то есть, в этот момент Рипли где-то там дрейфовала в космосе с котом под мышкой.

Сам фильм начинается с того, как "просыпается" некий корабль. И тут прям накатывает ностальгия: все сделано очень похоже на начало фильма "Чужой". Все такая же примитивная техника, экраны компьютеров – электронно-лучевые трубки.

Все по классике. Это сразу настроило на весьма положительный лад…

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Экипаж данного корабля исследует какие-то обломки и один из них забирает с собой. Уже понятно, что это было…

Потом нас переносят на некую планету,

где группа молодых людей (считай, подростков) пытается свалить с этого убогого места.

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Но это нельзя сделать: просто так оттуда не выпускают, а улететь самим не вариант, нужен криоблок. Ведь полет до ближайших обитаемых планет займет годы. И вот тут, случайно, на орбите появился некий корабль. Точнее, орбитальная станция корпорации "WU". Она заброшена и там должны быть криокапсулы. Собственно, там и проводили "вскрытие и оживление" первого Чужого. Что произошло дальше нетрудно догадаться: опять что-то пошло не так, Чужой всех переубивал и сам окочурился. Но там, наши герои нашли и уйму лицехватов.

И вот откуда они, мне совершенно не ясно.

Если атмосфера фильма прям копирует первые два фильма, то вот сюжет… Это просто дно-днищенское! Он никак не сочетается со вторым фильмом. Если кто помнит, то там рассказ Рипли о неведомом чудовище вызывал неподдельное удивление. Никто искренне не верил в это. Но тут, оказывается, что "экскременты по чужому" уже велись! Как? Почему? Ни фига не понятно. Причем, тут прямым текстом скажут, что это не разработка оружия. Наоборот, люди пытаются создать генетического нового человека на основе ДНК Чужого! То есть велись те же опыты, что проводил и некий полоумный андроид…

В остальном, фильм копирует первый оригинальный фильм: Чужие постепенно выпиливают молодежь. И в живых остается лишь одна дамочка и ее полуубитый андроид (негр, кстати).

Фильм часто безжалостно эксплуатирует самые "козырные моменты" первых фильмов. Например, тут будет практически такой же кадр, когда Рипли с ужасом отворачивается от "морды" Чужого.

Или "косплей" с огнеметом. Только у главной героини в руках будет "хладомет" (или "холодомет") а не огнемет. Даже скосплеили знаменитый момент залезания Рипли в скафандр.

Только вместо минималистических трусиков на Сигурни Уивер, тут какое-то недоразумение (а никакого вам сексизма!!!). И таких моментов много, что уже ни разу не ностальгия, а просто заимствование чужих идей. Пусть и удачных. А самим подумать слабо? Или мозги оставлены на станции Тик-Тока?

Ну и финал, который у многих вызывал "неподдельный ужас" и "откровение". Он у меня чуть не вызвал приступ смеха. Мне почему-то подумалось, что это "дитятко"

неплохо бы поженить на "дочери" клона Рипли из четвертой части. Вот это была бы парочка! Идеальная…

Фильм не понравился совершенно. Более того, он еще больше запутал некоторые моменты в весьма запутанной истории франшизы. В свое время, когда я впервые увидел огромного разорванного изнутри инопланетянина из первой части, я думал, что это тайна рано или поздно должна быть рассказана. И ее рассказали. И лучше бы этого никогда не делали. Ибо, все просто сделано убого и слабо. Все свелось в конце к поехавшему кукухой андроиду. Не этого я ждал…

Если верить некоторым статьям, то нынешний фильм является как-бы "стартовой позицией" для перезапуска франшизы. Ну, что ж: удачи им в полете на самое дно!





Второй фильм с самого начала я не ждал. Ибо представить экранизацию этой серии игр было невозможно.

"Бордерлендс" (оригинальное название "Borderlands") был анансирован уже давно. И как только вышел первый трейлер, у фанатов игры возник только один вопрос: "Какого черта?" Все дело в подборе актеров на роли: Кейт Бланшетт, Кевин Харт, Эдгар Рамирес, Джейми Ли Кёртис, Ариана Гринблатт, Флориан Мунтяну, Янина Гаванкар, Джек Блэк и другие. Режиссером сего поделия стал Элай Рот. ВСЕ актеры на роли подобраны ОТВРАТИТЕЛЬНО! И дело не в том, что актеры плохие. Они просто не подходят. Они очень великовозрастные. Да, попытались сделать визуальное сходство, но возраст не скрыть. Лилит (Кейт Бланшетт)

похожа на себя, но лет, эдак, через двадцать. Таннис (Джейми Ли Кёртис) – вообще старуха.

Даже веселая безбашенная девчулька Тина – просто молодая девушка,

которую старательно "обтянули", чтобы скрыть естественные выпуклости… Жесть… Вот "Жестянка" тут лучший персонаж,

ибо он просто компьютерная графика. И он наиболее соответствует оригиналу из игры. Больше всех, на мой взгляд, пострадал Роланд. В игре он весьма серьезный, высокий и взвешенный мужчина. Лидер, одним словом. Но в фильме его играет маленький Кевин Харт.

Ему бы клоунов играть. Вообще нет сходства. Ну, а главный злодей – вообще никакущий!

Это особенно заметно, если вспомнить харизматичного Красавчика Джека…

Сам фильм, конечно, визуально "списали" с серии игр.

Похожие локации, фауна. Но на этом сходство и закончилось. Сама история вызывает некоторое изумление: открываются доселе "неизвестные страницы" истории наших персонажей. Ничего подобного в играх не было! Хорошо, что родственных связей тут не сделали…

Досмотрев фильм до конца, я задумался: "Какая причина вызвала желание это экранизировать?" И ответа не нашел. Да, игра была очень колоритной. И мне она очень нравится (до "Borderlands 3"). Но есть тут основа для экранизации? На мой взгляд – нет. Сюжет простой, хоть и интересный. Но и только. Ведь "цепляла" игра вовсе не сюжетом. Прикольная графика, хороший кооперативный режим, жесткий юмор. И МОРЕ оружия. Тут же (в русской локализации уж точно) юмор никакой. Не соответствует оригиналу. И тема оружия абсолютно не раскрыта. Да и какой в этом смысл? Смотреть на прикольные "пушки" и стрелять из них – вещи разные.

Наверно, поэтому фильм и получил море критики. Фанаты франшизы это уродство не оценили. А те, кто и не играл, ничего и не поняли. Для них это просто очередной заурядный фантастический боевичок. Не более.

Даже сами актеры играли так, словно стыдились своих персонажей. В них нет жизни, нет тех ярких черт, которые были в игре. Лишь визуальное сходство.

Но на нем далеко не уедешь. А если бы был другой каст актеров? Это бы ничего не поменяло. Просто не было критики про возраст и все! Фильм не получился. Не знаю, зачем и почему. Но это очередная провальная экранизация игры.

В общем, я посмотрел два фильма, которые не рекомендую смотреть фанатам вселенных "Борды" и "Чужих".



