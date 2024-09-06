Статьи товарища AggroShkolyar вызывают бурный отклик. Точнее постоянный "срач" в комментариях (что я глубоко осуждаю). Лично я не буду говорить, что автор не так тестирует или выискивает "неправильные" игры. Даже не буду говорить, что сравнивать стоковые карты с его уберразогнанной, не корректно. Сейчас речь не про данного автора (пишет и это хорошо). Я сосредоточусь на результатах того сайта, откуда AggroShkolyar черпает "ресурсы".

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Я давно говорил, что у меня очень серьезные сомнения в адекватности тестов данного ресурса. Мне потом "объясняли", что для такой базы результатов вовсе не обязательно иметь все видеокарты и процессоры. Достаточно сделать" перекрестное тестирование" и оттуда уже дописать результаты ко всем конфигурациям...

Такого подхода я не приемлю: либо ВСЕ тестируете, либо не парите мозги "левыми" результатами! Только так!

AggroShkolyar показал, что его карта довольно выгодно смотрится в тестах в отношении конкурентов от NVidia. Не буду это оспаривать: таких карт не имею. А вот сравнить результаты GTX 1070 с данного ресурса со своей картой могу.

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Моя карта не обладает никакими выдающимися оверклокерскими характеристиками. Потенциал средний по чипу и нормальный по памяти. Я буду сравнивать результаты в игровых бенчмарках не с нынешними результатами, а с более старыми, благо материала (скриншотов) на несколько гигабайт...

Буду выбирать только те игры, где было тестирование во встроенном бенчмарке (часто GameGPU делает свой собственный тестовый отрезок). Только в одной игре я сделаю тест в указанном тестовом отрезке. На то есть причины и веские.

Моя тестовая система в разных играх менялась. Иногда это был процессор i5-8400, иногда - i7-8700T. По своим характеристикам они во многом похожи: частота по всем ядрам - 3800 МГц. Но отличаются количеством потоков: 6 против 12. Оперативная память всегда 16 Гб на частоте 2666 МГц с немного поджатыми таймингами. По этим параметрам, моя система сильно проигрывает тестовым процессорам (там всегда был топовый на тот момент процессор) GameGPU. Кроме того, я уже и не вспомню, на каком профиле разгона работала моя карта в тех тестах. Но это всегда был андервольт с разгоном. Если это "лайтовый профиль", то частота GPU после прогрева 1949 МГц и память 8900 МГц. При "среднем профиле", частота чипа после прогрева 2025 МГц и память все те же 8900 МГц. На некоторых скриншотах будут эти показатели. Кроме того, глядя на минимальный результат фпс стоит помнить об огромной разнице в производительности процессоров/памяти. Также часто я запускал игры с HDD, что тоже сильно влияет на минимальный фпс в тесте.

Поэтому актуальным остается только средний результат фпс.

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Что ж, приступим...

Assassin's Creed Odyssey . Все данные для теста сможете увидеть на сайте GameGPU. Из всего сомна результатов я выбрал тест той самой, "правильной" версии: без DLC. Чтобы понимали: апдейтов и обновлений на эту версию не накатывали по понятным причинам...

Мой результат с процессором i5-8700T и видеокартой в среднем профиле разгона:

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А теперь проверим, что вышло в сравнении с результатами "тех" тестов:

Прирост 11%, что для Паскаля практически невозможный результат. Но, если сравнить с еще более новой версией игры, то результат будет еще выше:

Причем, тут процессор слабее - i5-8400. Но этот результат идет "вне зачета".





Assassin's Creed Valhalla . Тут также тест проходил на старой, "особой" версии без DLC.

Что там в сравнении?

17% прироста! Няужели? Вот правда-правда? В GameGPU все хорошо тестировали и разгон лишь памяти столько дал? Но в версии с DLC результат еще выше (причем, тут точно самый лайтовый профиль разгона):





Deus Ex: Mankind Divided . Тут в результатах нет описания системы, поэтому вам придется верить на слово...

Это старая версия игры. Да, опять, "та самая".

Сравнение:

Ой, а как GTX 1070 смогла догнать GTX 1080? Обладатели подобных карт отлично знают, что такое ВООБЩЕ НЕВОЗМОЖНО! А значит... Делайте выводы сами... Но даже с процессором i5-4690к в разгоне, результат заметно выше, чем у GameGPU:

А процессор тут хоть толику, но влияет (как и оперативная память, в данном случае это всего лишь 1800 МГц).





Far Cry 5 . Тут я за версию игры ничего не скажу, но она точно не новая:

Я уже не помню, какой тут был процессор: i5-8400 или i7-8700T. Но это и не особо важно, так как игра любит мощный однопоток. А у данных процессоров он одинаковый.

Тут отрыв не так и заметен, но все же:

9% прироста за счет памяти не получить. Значит, результат снова занижен.





Gears 5 . Тут я тестов делал не очень много, но скриншоты сохранились (опять, "та самая" версия игры):

Процессор i5-8400 и средний профиль разгона. На сайте GameGPU другие результаты:

"На колени" поставлена не только Vega 56, но и GTX 1070TI! Круто да? Нет: результаты лживые! Догнать стоковую GTX 1070TI практически невозможно. Ведь там чип, как на GTX 1080...





Immortals Fenyx Rising . Кривущая игра на движке "Одиссеистого Ассассина".

Тут не помню профиль разгона, но видно, что процессор i7-8700T.

И опять моя GTX 1070 догнала GTX 1070TI... Прирост от разгона (если доверять сайту) составил почти 14%. Очередной бред.





Последней игрой будет ремастер Kingdoms of Amalur Re-Reckoning . Тут нет встроенного бенчмарка, но игру я взял на тест по причине КОЛОССАЛЬНОЙ разницы между результатами сайта и моими. Я отлично помню, как ликовали "некрасные нефанаты": "Вот! Оно случилось! "Патенцивал" RX 580 раскрылся - карта унизила GTX 1070". Даже не буду упоминать того, кто первым выразил ликование (многие догадаются сами). Как только появилась "правильная" версия, я этот отрезок повторил... Ничего подобного не намерил. Совсем другой результат! О нем подробнее я писал давно в своей статье " Краткий обзор и тестирование в играх Red Faction - Guerrilla и Kingdoms of Amalur Reckoning ".

Результат того замера вышел следующим:

Если сравнить с результатами из GameGPU...

То моя карта уделала в одни ворота RX 5700! Я доволен... Расхождение с "эталонной" GTX 1070 всего 59%. Без комментариев...

Тогда "нефанаты" оправдывали это тем, что "тестирование проходило не на том драйвере". Значит то, что вы тестировали на "не той версии драйвера" вас не остановило? И перетестировать было в лом? Ну, тут все понятно...

Можно сколько угодно говорить, что моя EVGA GTX 1070 FTW уже с завода имеет разгон... Но где неуважаемые "тестеры" взяли референсную карту? Это убожество почти никто не покупал. Или использовали второй биос на Palit GTX 1070 Jetsteam? Так у него очень приличная СО, которая за счет низких температур даст буст частотам... Да и в любом случае догнать GTX 1070TI и даже GTX 1080 невозможно! Есть только одна игра, где мне на самом деле получилось догнать на своей карте GTX 1080. Это Horizon Zero Dawn. Но там причина не в разгоне и не в версии драйвера. Просто убогую изначально оптимизацию бесконечно патчили и сделали более-менее нормальную оптимизацию. Такую, что GTX 1080 в ранних версиях могла уступать GTX 1070 в поздних версиях (это знают те, кто "в теме"). Все. Версии драйверов в играх от Ubisoft практически не влияли на рост фпс на Паскалях (проверено).

Что дает разгон на Паскале, я уже писал. В моем случае прирост от карты в стоке до профиля "сильного" разгона дает около 5% (частота после прогрева 2088 МГц и память 9000 МГц):

Стоковое состояние карты.

Предельный "игровой" разгон.





Какой вывод с теста?

Когда вы сравниваете результаты уберразогнанной карты товарища AggroShkolyar с конкурентами, вы учитывайте, что результаты берутся с сайта, где очень и очень спорные результаты. Да, "нефанаты" из лагеря "Прекрасной Лизы" данные результаты обожают. Да, многие будут писать, что у них результаты сошлись. Но ведь ВСЕХ карт и процессоров у товарищей из GameGPU НЕ БЫЛО! И очень часто результаты не имеют ничего общего с реальностью. Точно также моделируются в Exel по только им понятным правилам.