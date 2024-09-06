Делаю тесты в игровых бенчмарках и сравниваю результаты с данными GameGPU
Статьи товарища AggroShkolyar вызывают бурный отклик. Точнее постоянный "срач" в комментариях (что я глубоко осуждаю). Лично я не буду говорить, что автор не так тестирует или выискивает "неправильные" игры. Даже не буду говорить, что сравнивать стоковые карты с его уберразогнанной, не корректно. Сейчас речь не про данного автора (пишет и это хорошо). Я сосредоточусь на результатах того сайта, откуда AggroShkolyar черпает "ресурсы".
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Я давно говорил, что у меня очень серьезные сомнения в адекватности тестов данного ресурса. Мне потом "объясняли", что для такой базы результатов вовсе не обязательно иметь все видеокарты и процессоры. Достаточно сделать" перекрестное тестирование" и оттуда уже дописать результаты ко всем конфигурациям...
Такого подхода я не приемлю: либо ВСЕ тестируете, либо не парите мозги "левыми" результатами! Только так!
AggroShkolyar показал, что его карта довольно выгодно смотрится в тестах в отношении конкурентов от NVidia. Не буду это оспаривать: таких карт не имею. А вот сравнить результаты GTX 1070 с данного ресурса со своей картой могу.
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Моя карта не обладает никакими выдающимися оверклокерскими характеристиками. Потенциал средний по чипу и нормальный по памяти. Я буду сравнивать результаты в игровых бенчмарках не с нынешними результатами, а с более старыми, благо материала (скриншотов) на несколько гигабайт...
Буду выбирать только те игры, где было тестирование во встроенном бенчмарке (часто GameGPU делает свой собственный тестовый отрезок). Только в одной игре я сделаю тест в указанном тестовом отрезке. На то есть причины и веские.
Моя тестовая система в разных играх менялась. Иногда это был процессор i5-8400, иногда - i7-8700T. По своим характеристикам они во многом похожи: частота по всем ядрам - 3800 МГц. Но отличаются количеством потоков: 6 против 12. Оперативная память всегда 16 Гб на частоте 2666 МГц с немного поджатыми таймингами. По этим параметрам, моя система сильно проигрывает тестовым процессорам (там всегда был топовый на тот момент процессор) GameGPU. Кроме того, я уже и не вспомню, на каком профиле разгона работала моя карта в тех тестах. Но это всегда был андервольт с разгоном. Если это "лайтовый профиль", то частота GPU после прогрева 1949 МГц и память 8900 МГц. При "среднем профиле", частота чипа после прогрева 2025 МГц и память все те же 8900 МГц. На некоторых скриншотах будут эти показатели. Кроме того, глядя на минимальный результат фпс стоит помнить об огромной разнице в производительности процессоров/памяти. Также часто я запускал игры с HDD, что тоже сильно влияет на минимальный фпс в тесте.
Поэтому актуальным остается только средний результат фпс.
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Что ж, приступим...
Assassin's Creed Odyssey. Все данные для теста сможете увидеть на сайте GameGPU. Из всего сомна результатов я выбрал тест той самой, "правильной" версии: без DLC. Чтобы понимали: апдейтов и обновлений на эту версию не накатывали по понятным причинам...
Мой результат с процессором i5-8700T и видеокартой в среднем профиле разгона:
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А теперь проверим, что вышло в сравнении с результатами "тех" тестов:
Прирост 11%, что для Паскаля практически невозможный результат. Но, если сравнить с еще более новой версией игры, то результат будет еще выше:
Причем, тут процессор слабее - i5-8400. Но этот результат идет "вне зачета".
Assassin's Creed Valhalla. Тут также тест проходил на старой, "особой" версии без DLC.
Что там в сравнении?
17% прироста! Няужели? Вот правда-правда? В GameGPU все хорошо тестировали и разгон лишь памяти столько дал? Но в версии с DLC результат еще выше (причем, тут точно самый лайтовый профиль разгона):
Deus Ex: Mankind Divided. Тут в результатах нет описания системы, поэтому вам придется верить на слово...
Это старая версия игры. Да, опять, "та самая".
Сравнение:
Ой, а как GTX 1070 смогла догнать GTX 1080? Обладатели подобных карт отлично знают, что такое ВООБЩЕ НЕВОЗМОЖНО! А значит... Делайте выводы сами... Но даже с процессором i5-4690к в разгоне, результат заметно выше, чем у GameGPU:
А процессор тут хоть толику, но влияет (как и оперативная память, в данном случае это всего лишь 1800 МГц).
Far Cry 5. Тут я за версию игры ничего не скажу, но она точно не новая:
Я уже не помню, какой тут был процессор: i5-8400 или i7-8700T. Но это и не особо важно, так как игра любит мощный однопоток. А у данных процессоров он одинаковый.
Тут отрыв не так и заметен, но все же:
9% прироста за счет памяти не получить. Значит, результат снова занижен.
Gears 5. Тут я тестов делал не очень много, но скриншоты сохранились (опять, "та самая" версия игры):
Процессор i5-8400 и средний профиль разгона. На сайте GameGPU другие результаты:
"На колени" поставлена не только Vega 56, но и GTX 1070TI! Круто да? Нет: результаты лживые! Догнать стоковую GTX 1070TI практически невозможно. Ведь там чип, как на GTX 1080...
Immortals Fenyx Rising. Кривущая игра на движке "Одиссеистого Ассассина".
Тут не помню профиль разгона, но видно, что процессор i7-8700T.
И опять моя GTX 1070 догнала GTX 1070TI... Прирост от разгона (если доверять сайту) составил почти 14%. Очередной бред.
Последней игрой будет ремастер Kingdoms of Amalur Re-Reckoning. Тут нет встроенного бенчмарка, но игру я взял на тест по причине КОЛОССАЛЬНОЙ разницы между результатами сайта и моими. Я отлично помню, как ликовали "некрасные нефанаты": "Вот! Оно случилось! "Патенцивал" RX 580 раскрылся - карта унизила GTX 1070". Даже не буду упоминать того, кто первым выразил ликование (многие догадаются сами). Как только появилась "правильная" версия, я этот отрезок повторил... Ничего подобного не намерил. Совсем другой результат! О нем подробнее я писал давно в своей статье "Краткий обзор и тестирование в играх Red Faction - Guerrilla и Kingdoms of Amalur Reckoning".
Результат того замера вышел следующим:
Если сравнить с результатами из GameGPU...
То моя карта уделала в одни ворота RX 5700! Я доволен... Расхождение с "эталонной" GTX 1070 всего 59%. Без комментариев...
Тогда "нефанаты" оправдывали это тем, что "тестирование проходило не на том драйвере". Значит то, что вы тестировали на "не той версии драйвера" вас не остановило? И перетестировать было в лом? Ну, тут все понятно...
Можно сколько угодно говорить, что моя EVGA GTX 1070 FTW уже с завода имеет разгон... Но где неуважаемые "тестеры" взяли референсную карту? Это убожество почти никто не покупал. Или использовали второй биос на Palit GTX 1070 Jetsteam? Так у него очень приличная СО, которая за счет низких температур даст буст частотам... Да и в любом случае догнать GTX 1070TI и даже GTX 1080 невозможно! Есть только одна игра, где мне на самом деле получилось догнать на своей карте GTX 1080. Это Horizon Zero Dawn. Но там причина не в разгоне и не в версии драйвера. Просто убогую изначально оптимизацию бесконечно патчили и сделали более-менее нормальную оптимизацию. Такую, что GTX 1080 в ранних версиях могла уступать GTX 1070 в поздних версиях (это знают те, кто "в теме"). Все. Версии драйверов в играх от Ubisoft практически не влияли на рост фпс на Паскалях (проверено).
Что дает разгон на Паскале, я уже писал. В моем случае прирост от карты в стоке до профиля "сильного" разгона дает около 5% (частота после прогрева 2088 МГц и память 9000 МГц):
Какой вывод с теста?
Когда вы сравниваете результаты уберразогнанной карты товарища AggroShkolyar с конкурентами, вы учитывайте, что результаты берутся с сайта, где очень и очень спорные результаты. Да, "нефанаты" из лагеря "Прекрасной Лизы" данные результаты обожают. Да, многие будут писать, что у них результаты сошлись. Но ведь ВСЕХ карт и процессоров у товарищей из GameGPU НЕ БЫЛО! И очень часто результаты не имеют ничего общего с реальностью. Точно также моделируются в Exel по только им понятным правилам.
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