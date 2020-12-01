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Последние годы ознаменовались просто повальной модой на ремастеры старых ( и не очень) игр. Честно говоря, далеко не все из них нуждались в таком "внимании".

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Такими примерами являются и две игры, которые сегодня и буду рассматривать.(Тестировать буду на системе с процессором i5-4690K и видеокарте GTX 1070).

Начнем с Red Faction Guerrilla. Оригинальная игра появилась в 2009 году и является продолжением серии. Данную игру можно охарактеризовать фразой "шутер в песочнице на Марсе с тотальным разрушением". Речь идет о борьбе марсианского населения с землянами, которые нагло эксплуатируют ресурсы Марса. Вот мы и боремся за независимость, строго следуя закону "мы старый мир разрушим до основанья, а затем…" В буквальном смысле. Можно при особом желании развалить практически все постройки в игре так, что поверхность будет напоминать Хиросиму после бомбардировки. Так ли это необходимо - оставим на совести создателей игры. Но основной посыл ясен: рушим все для достижения светлого будущего. По началу нам в этом помогает кувалда и набор взрывчатки. Затем арсенал пополнится и другим более экзотичным оружием.

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Сюжет игры не особо заморочен. Только один сюжетный момент стал для меня неожиданностью.

Игровая механика также проста: на карте есть отметки различных заданий, как основных, так и дополнительных. Можно поискать и секреты на достаточно обширных локациях.

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Теперь рассмотрим непосредственно производительность в игре. Как видно на скриншоте в 1080р видеокарта не полностью загружена.

Видеокарта сильно недогружена Причем дело вовсе не в процессоре. Просто такая кривая оптимизация. Поэтому дальнейшее тестирование пройдет в разрешении 4К (DSR). Никаких проблем в игре не было (а я проходил ее три раза). Но есть один неприятный момент. При тотальном разрушении часто проседает частота кадров. Раньше, когда MSI Afterburner еще не могла отображать показания процессора, я считал, что причина кроется в недостаточной производительности процессора (а это был i5-2500). Но теперь видно, что причина не в этом. Просто так "слепили". реклама

Графические настройки игры Стартовая локация. Паркер реклама

Теперь рассмотрим ремастер, который вышел в 2018 году. Самая заметная разница - в меню графических настроек.

Графические настройки А вот по картинке…Да, определенные улучшения имеются. Но они не такие и значительные. Если их не сравнивать лоб в лоб, то и разницу не заметить.





Оригинальная версия Ремастер Даже физику разрушений не подправили. Иногда здание, вопреки всем законам физики, не хочет падать, хотя стоит на одной боковой колонне. Но может для более низкой гравитации Красной планеты это норма?



Зато очень заметна разница в занимаемом месте на жестком диске.

Рассмотрим производительность. В разрешении 1080р, похоже, все упирается в лимит в 250фпс.





Паркер. Тестировать буду на максимальных настройках в разрешении 3840х2160 (DSR). Встроенного бенчмарка нет. Поэтому ограничусь проездом на машине по одному и тому же маршруту. Тестовый отрезок от Паркера до Пыльника Запись производится с помощью программы MSI Afterburner. Настройки максимальные, сглаживание в оригинале отключено.



Сводный график В итоге мы видим, что производительность в ремастере даже выше. Это очень не типично для ремастеров вообще. Стоит обратить внимание, что игра «переехала» с dx10 на dx11.





Что касается нагрузки на процессор, то тут все хорошо. Даже просадки при разрушении не такие глобальные.

Просадка кадров в оригинальной версии Просадки при разрушении в ремастере Но нагрузка на видеокарту при различных спецэффектах сильнее, чем в оригинале.







Анимация взрыва в оригинальной версии





При взрывах частота кадров в 4К может просесть ниже 60 кадров









Теперь перейдем к игре Kingdoms of Amalur Reckoning.

Она вышла в 2012 году. Руку к сценарию приложил писатель Роберт Сальваторе, что и заметно по очень неплохому сюжету.

Сначала она мне крайне не понравилась. Визуально какая-то чрезмерно яркая и "детская" что-ли.

А та версия, что была у меня, отличилась и просто безобразным переводом на русский язык. Для игры жанра РПГ это критично. Играть в нее я не стал. Но потом обнаружил, что "малой кровью" можно установить русификатор и взялся за игру снова. И она мне понравилась! Главное перетерпеть первое время (если вас также раздражает графика). По какой-то причине игра осталась на обочине игропрома. Особо ее не упоминают, а зря. Основные механики стандартны: мечи, луки, посохи, оборонительная и наступательная магия. Взлом замков разного рода. Выбор специализации персонажа похож на Скайрим. Нет строгой привязанности к классу.

Меню прокачки Этот класс и регулируется в незначительной степени выбранной судьбой.

Выбор Судьбы Многие задания имеют варианты концовок. Особенно интересно это выглядит в заданиях фракций, когда в самом конце можно просто все перевернуть вверх ногами и пойти против своих соратников, заключив договор с врагом.





Теперь о проблемах. На Windows 10 (а может и на других) я столкнулся с довольно неприятной проблемой: игра начисто теряет управление. Персонаж стоит, шевелится, но ни клавиатура, ни мышка в игре не работают. Такое происходит, например, после вскрытия сундука или сбора растений. Причину такого я не знаю. Также один раз столкнулся с еще одной проблемой. Не дойдя до конца основного сюжета, я принялся за дополнение про пирата. А затем, вернувшись к основной компании, обнаружил, что персонаж (это был Ткач Судьбы) отказывается вступать в разговор. И таким образом сюжет продолжить нельзя. Очень неприятный глюк, учитывая, что все происходило ближе к концу игры.

Рассмотрим производительность в игре. Никаких проблем нет ни в 1080р, ни в 4К.

Шрифт в разрешении 4К становится мелким

Но! В разрешении 4К шрифт становится очень мелким. А самое плохое, что не отображаются задания в меню…

Меню выбора заданий в 4К

Поэтому я играл в разрешении 1440р. В игре также нет бенчмарка, поэтому сравнение проведу в начале миссии "Кризис веры". Разрешение будет только 1080р.

Теперь рассмотрим ремастер - Kingdoms of Amalur Re-Reckoning. Игра также сильно поправилась в объеме.

Сравнение размеров оригинальной игры и ремастера

Хотя визуальные отличия не особо заметны. Скажем так: это больше похоже на какой-то любительский мод на оригинальную игру.

Оригинальная версия 1080р Ремастер 1080р Вроде бы также произошли изменения в балансе игры. Но я не играл за всех персонажей, поэтому ничего по данному поводу сказать не могу. Графические настройки в игре также изменились.



Графические настройки в оригинале Настройки в ремастере Ну и никуда традиционное "руки не из того места растут" не делось: уже в начале игры нашел артефакт текстур.



Артефакт в игре, который исчезает при повороте камеры Производительность заметно просела в сравнении с оригинальной версией. Именно по этой причине разрешение выбрал FHD.

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Если судить по тестам в интернете, то особо пострадали карты НВидиа, просто "слившись" конкурентам от АМД. Честно говоря, я ожидал очень плохого результата. Но получилось в целом неплохо. Непонятно, откуда довольно популярный ресурс взял такие низкие результаты. Либо драйверами подтянули производительность, либо - оптимизировали игру. Но результат абсолютно не похож на тест GameGPU. Мой результат на тестовой локации из GameGPU Я проходил игру много раз на оригинальной версии и можно сказать, что локации довольно схожи в плане нагрузки на видеокарту. Откуда тогда такие результаты - не ясно. Я проходил игру много раз на оригинальной версии и можно сказать, что локации довольно схожи в плане нагрузки на видеокарту. Откуда тогда такие результаты - не ясно.

Но,вернемся к тестированию (настройки максимальные, 1080р):



Сводный график результата тестирования

Ну и для интереса пробежал довольно длинный отрезок с боями в разрешении 4К с локом в 62кадра на максимальных настройках, отключив только сглаживание.

Тест в разрешении 4К





Какой вывод можно сделать по поводу ремастеров данных игр. Я так и не понял, зачем они нужны.

Оригинальные игры без проблем будут работать на современной операционной системе. Графические улучшения минимальны. Может таким нехитрым и не особо дорогим способом студии пытаются напомнить о себе? Не знаю. Может быть проверяют интерес к играм, чтобы приступить к выпуску продолжений? Может и так.

Сами игры очень неплохие. Сюжетно ни лучше, ни хуже они от ремастеринга они не стали. А вот по производительности различия просто огромны. И, как показал пример Red Faction - Guerrilla ReMarstered, ремастер вовсе не обязательно должен уронить производительность вашей системы в район плинтуса (привет, Crysis Remastered).



