Игра "RIPOUT" вышла в мае этого года.

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Она принадлежит к жанру хоррор-шутеров. Это такая фантастика, которая немного пытается "закосить" под "Dead Space". Разработчик игры компания Pet Project Games. Издателем выступила 3D Realms.

Вот, что говорится об игре в Steam: "RIPOUT — это хоррор-шутер с режимом совместной игры. Игрокам предстоит пробиваться через переполненные мутантами заброшенные корабли, собирать добычу и развивать персонажа, преследуя главную цель — найти последнюю цитадель человечества... Отправляйтесь в уникальное космическое путешествие, чтобы найти выживших людей... Решите судьбу человечества в одиночку или с друзьями в совместном научно-фантастическом шутере от первого лица, с которым вы не заскучаете ни на секунду".

Эээм... Чем пытается "зацепить" игра? Нууу, тут есть один такой "крючок" - "инновационная пушка-Малышка, которую я называл для себя "пушка с глистом".

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Посмотрите ролики с игрой и поймете о чем идет речь...

После непродолжительного ролика,

который я пропустил (а зачем мне это без нормального русского языка?), приступаем к очень короткому обучению. Обучение я понял только со второй попытки. Не, не я такой глупый, просто тут "кусочная локализация": тут есть перевод, а тут - нет.

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Что? О чем? Зачем? А фиг его знает...

Стрельба из пистолета не вызывает эмоций. Оружие ни о чем.

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Не по урону, а по реализации ощущений от стрельбы. Потом нам дают ту самую Малышку, которая кроме обычного режима стрельбы имеет подствольный модуль с тем самым "глистом".

Ну, это не глист, просто я так его назвал. Короче, это какая-то крякозябра, которая используется вкупе со сканированием для "подчинения" тех самых мутировавших "продуктов обитания" этой локации.

Это может быть модуль лечения, защиты или некий аналог гранатомета.

Делается это следующим образом: нажимаете кнопку сканирования и потом стреляете из пушки. "Глист" прыгает на нужный вам "девайс" и потом присоединяет его к вашему левому плечу. Вот это и есть основная особенность игры. Все.

В остальном, это не особо страшный, но ужасно не интересный шутер. Да, он делался под кооператив, но я его проверял в одиночной кампании. Сути это не меняет. Как шутер, он мне не понравился совершенно.

Что-то тут не так, неприятно играть. Процедурно генерируемые локации, куда мы на космическом челноке прилетаем, мало отличаются друг от друга.

Но это не главное. Тут же хоррор. Есть ли он? Нет. Да, местами он пытается сыграть в "Dead Space", но не выходит.

Нет той атмосферы страха. Даже третья часть той франшизы, которая в большей мере стала боевиком, более "хоррорная". Тут же этой атмосферы не чувствуется. Совсем.

Не получилось, не смогли...

Что еще есть в игре? Ну изредка встречаются "магазины" для прокачки.

На выбор три варианта - выбирайте себе подходящий. Патроны встречаются крайне редко и часто я оказывался в ситуации, когда осталось всего пара патронов в магазине. И это на низком уровне сложности! Какой там шутер без патронов! Да и локации не особо "приятные" для "шутеринга". Не продумано.

Но переходим к графике в игре. Автоматически были выставлены самые высокие настройки ("эпические").

Но графика в игре - очень и очень посредственная для игры 2024 года. Зато есть все "плюшки" для новых карт RTX-серии: всякие апскейлы и "дегенерация" кадров...

Картинка мыльная.



Да, частично это от одной настройки в графическом меню. Но и без нее, не фонтан...

Вот так игра выглядит на "эпических" настройках:

А вот так, на минимальных:

Ссылка на слайдер для сравнения скриншотов.

Хоть графика и не впечатляет, но сам дизайн локаций это частично скрывает. И еще темнота, которая тут доминирует.

Переходим к тестированию. Сами разработчики заявили для игры следующие требования:

Тест пройдет на следующей системе.

Процессор: i5-8400

Видеокарта: GTX 1070

Оперативная память: 16 Гб (2666 МГц)

Операционная система: Windows 10

Разрешение монитора: 1920х1080

Запись тестового отрезка осуществлялся программой CapFrameX. Тестирование проходило на "эпических" настройках с отключенным размытием. Локация с небольшими перестрелками.

Вышло так:

График фреймтайма.

График фреймрейта.

Итоговый результат.Оптимизация хромает. Фреймтайм выдает пляску Святого Витта, что не есть хорошо. Причина этого не понятна. Даже стоя на месте, график фремтайма "колбасит", а значит списать все на недостаточную скорость накопителя (а это был HDD) не получится. Все это можно "лечить" через ограничение фпс в Панели управления НВидиа.

Мой субъективный вердикт по игре.

Не зацепила игра. Несмотря на то, что фантастические шутеры я люблю, но не в этот раз. Как шутер игра очень противоречивая. Стрельба реализована не очень хорошо. "Глист" - довольно странное и не особо удобное приспособление. Хотя и оригинальное. Как хоррор игра вообще не получилась на мой взгляд. Только внешний антураж, но не страшно. Может в кооперативном режиме она и лучше, не знаю. Но попробовать игру можно: благо вы, в некоторых случаях, ничего не потеряете...



