Начну, пожалуй, с самого старого фильма "Не беспокойся, дорогая" (оригинальное название "Don't Worry, Darling"), который вышел в 2022 году. Режиссер фильма: Оливия Уайлд. В ролях: Флоренс Пью, Гарри Стайлс, Крис Пайн, Оливия Уайлд, Кики Лэйн, Джемма Чан, Ник Кролл и другие.

Это фильм в жанре фантастического триллера с элементами драмы. Но об этом догадываешься далеко не сразу...

реклама





Вообще, к таким фильмам я отношусь очень подозрительно, ибо они очень часто разочаровывают своим сюжетом.

50-е годы прошлого века. Семейная пара Элис (Флоренс Пью) и Джейк (Гарри Стайлс)

реклама





живут в небольшом городке где-то в пустыне. Настоящий оазис среди холмов и песка.

Жителей в городке не особо много. Нам показывают несколько семей и все образцово-показательные пары: мужья работают над каким-то секретным проектом, а жены сидят дома, занимаясь уборкой. И так продолжается изо дня в день. Но, вскоре, Элис

реклама





начинает замечать какие-то странности: ей мерещится всякая ерунда. А тут еще и соседка выкидывает фортель с самоубийством.

Но местный медик утверждает, что никакого самоубийства не было, просто случайность и даме ничего не угрожает...

Часто устраиваются совместные вечера, где главенствует семья некоего Криса (Крис Пайн),

реклама





который и является руководителем секретного проекта. Никто ничего не замечает, но Элис находит все больше и больше нестыковок в их жизни и в самом городке...

Есть ли тут драма? Да, она появится на финальном этапе, когда нам будет открываться вся правда о данном проекте и этом городке (а также возникнет повсеместный феминизм). И вот на этом этапе, меня напрочь покинуло "очарование" этим фильмом. Объяснение всего... Не понравилось. Не то, что не правдоподобно, просто тупо. Не буду раскрывать тайну, но многие после просмотра останутся разочарованными. Кроме того, нечто подобное уже снимали, пусть и с другим посылом.

Актерский состав неплохой, начальная интрига затягивает, а вот финал разочаровывает. Но на один раз посмотреть можно.





А теперь переходим к фильму 2023 года. Не дорогой фильм "Профессор и призрачный убийца" ("The Ritual Killer"). Режиссер: Джордж Галло. В ролях: Морган Фриман, Коул Хаузер, Вернон Дэвис, Джузеппе Дзено, Петер Стормаре, Талия Ассераф, Боб Бауэрсокс и другие.

Честно, я "клюнул" на имя Моргана Фримана. А фильм оказался очень бюджетным. И сначала он совершенно не затягивает.

Полицейский Лукас Бойд (Коул Хаузер),

который по своей вине потерял семью, ведет расследование явно ритуальных убийств. Аналогичные убийства происходят и в Италии, где расследование ведет инспектор Марио Лавацци (Джузеппе Дзено).

Лукас обращается за помощью к профессору одного университета, Мэклсу (Морган Фриман).

Дело в том, что на одном месте преступления нашли траву африканского происхождения. А профессор - как раз из Африки. Поэтому может дать какие-то сведения. Но то, что поведал процессор, переворачивает представление типичного современного американца... Это триллер с неким мистическим посылом к культам Африки. Причем, тут нет вымысла: ритуальные убийства на этом континенте происходят и в 21-м веке. Во многих странах. Люди верят, что это даст им определенные силы: здоровье, удачу или еще что. Вот со всем этим предстоит и разобраться Лукасу Бойду.

Несмотря на малобюджетность, мне фильм понравился. Тут есть и вкрапления переживаний главного героя - у него погибает дочь из-за его невнимательности (алкоголь...), и это гложет его уже несколько лет.

Мы видим, как Бойд из ярого скептика в плане отношения к мистическим ритуалам, становится человеком, который в это поверит. Некоторым минусом фильма я бы назвал то, что сам убийца и его "клиент" нам известны с самого начала.

Но тем не менее, фильм можно посмотреть.





Ну и фильмы 2024 года. Это боевики.

Начнем с корейского комедийного боевика "Криминальный город. Возмездие" (оригинальное название "Beomjoe dosi 4"). Режиссер: Хо Мён-хэн. В ролях: Ма Дон-сок, Ким Му-ёль, Пак Чи-хван, Ли Дон-хви, Ли Бом-су, Ким Мин-джэ и другие. Это уже четвертый фильм данной серии. В этой, наш бравый полицейский Ма Сеок-до (Ма Дон-сок) со своей группой

будет бороться с бандой из Филиппин,

которая занимается виртуальными казино,

попутно убивая всех мешающих их деятельности. Это такой типичный корейский боевик с элементами юмора. Юмора тут не много, может часть потерялась при локализации, но некоторые моменты очень даже смешные.

Сюжет незатейлив, но нет ни малейших претензий к дракам. Уж что-что, а мордобой снимать в Корее умеют. И Ма Дон-сок справляется с этим на "ура".

Его удары на экране выглядят очень реалистичными, словно кувалдой вбивая в земную твердь пакостников. Тут нет излишней жестокости и "кровавости" (хотя, и это снимать корейцы умеют), тут все более "лайтовое".

Мне фильм очень даже понравился, как незатейливое развлечение, хотя предыдущие части не смотрел... Но теперь посмотрю обязательно.





Напоследок расскажу о самом высокобюджетном фильме из данных четырех. На экраны вернулся Эдди Мерфи! Известный кривляка и приколист, Аксель Фоули, снова в деле!

Фильм "Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули" - это четвертый фильм в серии. Снят режиссером Марком Маллоу. В ролях: Эдди Мерфи, Джозеф Гордон-Левитт, Тейлор Пейдж, Джадж Райнхолд, Джон Эштон, Пол Райзер, Бронсон Пиншо, Кевин Бейкон и другие.

Между первым фильмом (1984) и этим прошло 40 лет! Сорок лет! Да многие и не знают такого актера, как Эдди Мерфи... Хотя в свое время он был довольно известным.

Сюжет нет смысла пересказывать: это типичный комедийный боевик. Боевик с Эдди Мерфи. Этим все сказано. Его персонаж (Аксель Фоули) снова вернулся в Беверли-Хиллз, чтобы помочь своей дочери - адвокату (Тейлор Пейдж)

в расследовании одного запутанного дельца, где замешан и убитый агент полиции под прикрытием...

Аксель так же беспечен и остр на язык,

хотя его шутки заметно притупились (а может виновата русская озвучка). Создатели фильма немного потроллили современный Беверли-Хиллз.

Не будь современных "повесточных обиженок", можно было бы пошутить и поболее...

Погони, перестрелки - все в наличии.

Как и старый актерский состав.

На роль главгада подтянули всеми забытого Кевина Бейкона.

Мне фильм понравился с одной оговоркой: опять эта проблема "отцов и детей", которая стала обязательным номером программы подобных фильмов-фениксов (это те, что восстают из пепла небытия). Тут у нас семейные разборки Фоули со своей взрослой дочерью, которая наотрез отказывается общаться с отцом.

Будет ли фильм кассово успешным, я не знаю. Но мне кажется, что вернуться на "большую сцену" у Эдди Мерфи не получится. Времена уже не те...Новое поколение не поймет...