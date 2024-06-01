Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Обзор трех потенциальных фильмов-"блокбастеров", которые вышли в 2024 году

Иногда наступает такой период, что все валится из рук. Ничего не выходит и не радует. Видно, в Голливуде именно такой период...
[ ] для раздела Блоги
+
+

Случилось редкое, но нисколько не удивительное событие для меня: я посмотрел три фильма, которые достаточно высокобюджетные и претендуют на роль каких-никаких блокбастеров.

реклама



Но все они попали в категорию фильмов "мусор и отстой". Удивительно, но факт...

Причем, только от одного фильма я ждал именно такой результат, ибо франшиза скатывалась в то дно, где давно пребывает "Марвел vs DC". Второй фильм относил к категории "фифти-фифти". А от третьего ждал хорошего времяпрепровождения. Ан, нет...

Итак, сначала я расскажу о фильме, который мог быть хорошим, а мог быть плохим. Это "Каскадеры" (оригинальное название "The Fall Guy") от режиссера Дэвида Литча.

реклама



Да, не уважаемый старик Линч, а Литч...

В главных ролях снялись актеры, которых я уважаю: Райан Гослинг

реклама



и Эмили Блант.

Фильм был заявлен, как боевик, драма и комедия. Трейлер вызывал определенный интерес. А вот фильм... Я осилил нормальный просмотр только половины фильма, остальную часть смотрел в один глаз.

Речь идет о каскадере Кольте Риверсе (Райан Гослинг), который после травмы ушел на покой. Но его снова зовут на съемки очередного фантастического фильма.

реклама



Причем, режиссером там, его бывшая подруга Джоди Морено (Эмили Блант). Причем, расстались они в прошлый раз не очень хорошо. Вот одним из направлений сюжета будет их любовная линия. Кроме того, исчезает исполнитель главной роли фильма.

И дублер Кольт становится не только исполнителем трюков, но и главным героем. С исчезновением актера связана вторая линия сюжета. Это уже боевик. А вот комедию я там не нашел. Может плохо искал. Может комедия исчезла при переводе. А может, ее и не было... Но факт в том, что фильм очень нудный. Очень. Личностные отношения показаны таким тупым способом, что просто жуть. Никогда бы нормальные люди не стали выяснять отношения при толпе. А тут, типа оригинальный сюжет: выяснение отношений вплетено в обсуждение сюжета снимаемого фильма.

Смешно? Нет. Оригинально? Может быть. Но, как только Эмили Блант открывала рот, я затыкал уши: русская озвучка актрисы просто омерзительна! Голос не ложится на Эмили совершенно! Вот как так вышло? Других актрис уже нет? Ведь раньше, голоса под Блант были подобраны достаточно хорошо. А тут, какой то сверхвысокий визглявый голосок. Для молоденькой стервы подошел бы. Но не в данном случае.

Но сам фильм и без этого вышел очень слабым. Некоторые "рецензенты", которые отписались по фильму, указывали, что, дескать, работа каскадера хорошо тут показана. Да ни фига! Хотите посмотреть хороший фильм про работу каскадеров, смотрите фильм с таким же названием (оригинальное название "Stunts"),

но 1977 года выпуска. Там этот момент куда лучше сделан (хотя, сам фильм не очень). Короче, фильм сильно разочаровал.

Теперь поговорим о фильме, от которого я ничего хорошего и не ждал. Это "Годзилла и Конг: Новая империя" (оригинальное название "Godzilla x Kong: The New Empire"). Снял сие произведение Адам Вингард. В ролях: Ребекка Холл, Брайан Тайри Генри, Дэн Стивенс, Кэйли Хоттл, Алекс Фернс, Чэнь Фала и другие.

Это продолжение предыдущего фильма франшизы. Большая часть актеров именно оттуда перекочевало. Но фильм...

Это заварка пакетика чая в десятый раз. Ну умерла тема, ищите другую. Куда там! Идей то нет. Доят сдохшую корову... Тут опять все намешали большой ложкой: И Кинг Конг,

и Годзилла, и пустотелая Земля с миром внутри. Но просто так нельзя же останавливаться. Вот вам и плохой "обезьян".

И противник Годзиллы.

И "маленький народец", которые просто индейцы Майя, обучившиеся телепатии и сверхсовременным технологиям изменения гравитации Земли! А что вы хотели?

И куда же без "повесточки": все мужики тупые и клоуны. Главная героиня - "мать-героиня".

Хотя это не ее дочка... Сама "дочка" немая и только она все знает и понимает.

А кто у нас вождь таинственного племени? Ну, конечно, же баба!

Фильм, наверно, худший во франшизе. Актеры вызывают отвращение своей игрой. Лучший актер - сам Конг, как бы смешно это не выглядело. Его взаимоотношение с мелким поганцем, хоть какие-то эмоции вызывают.

Весь сюжет строится на том, что в недрах Земли есть еще одна обезьяна. Но она плохая и хочет завоевать поверхность Земли. И в этом ей должен помочь "анти-Годзилла" на привязи. Ну, а наши "умные женщины" все это разруливают и контролируют.

Слабый фильмец. Куда дальше пойдет франшиза? Думаю, что еще одна гигантская обезьяна живет где-то на Марсе... По хорошему, во всей франшизе достойны внимания только два фильма: "Кинг Конг" 2005 года и "Конг: Остров черепа" (2017). Все остальные кроссоверы - бестолковый мусор.


От третьего фильма я ждал гораздо большего. Ведь имя режиссера обязывает! Это сам Гай Ричи. Вспоминаются сразу его шедевры "Карты, деньги, два ствола", "Большой куш", "Гнев человеческий" и другие.

Поэтому от фильма "Министерство неджентльменских дел" (оригинальное название "The Ministry of Ungentlemanly Warfare") ждал два часа удовольствия.

Тем более, что трейлер намекал на некое подобие "Бесславных ублюдков", но от Гая Ричи... Но не все так просто...

Для начала нас встречает суровая надпись, что "ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ". Это сразу отрезвляет. А потом, в ходе просмотра, думаешь: это точно та война?

Это не экранизация компьютерной игры? Реализма тут не больше, чем в молоте Тора. Если покопаться в интернете, то можно выяснить, что такой отряд на самом деле был. Только очень сомнительно, что именно так они работали. Это уже стиль "Call of Duty". Это такой легкий боевик. С обязательным абсурдом. Один швед с луком чего только стоит...

Фильм смотрится легко, но всегда свербит вопрос: "А это точно фильм Гая Ричи?" Абсолютно ничего тут на это не указывает. Сюжет прямолинеен, как линейка чертежника. Ничего неожиданного. Никаких "а вот вам сюрпрайз!". Как боевик сойдет,

но как фильм Ричи - провал! И самое обидное, что актеры тут задействованы неплохие: Генри Кавилл,

Алан Ричсон, Рори Киннер, Генри Голдинг, Фредди Фокс, Эйса Гонсалес, Тиль Швайгер.

Но шедевра не вышло... Не могу сказать, что это худший фильм Гая Ричи, но один из худших точно.

Его можно посмотреть, но сразу абстрагируйтесь от имени режиссера. Иначе вас ждет разочарование. И, естественно, этот фильм не выдерживает никакого сравнения с "Бесславными ублюдками".

Вот такой противоречивый фильм: и не реализм, и не "классических замес" от Ричи.



реклама

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

godzilla x kong: the new empire the fall guy the ministry of ungentlemanly warfare
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI B760 Gaming Plus WIFI
5
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 5.0 NVMe M.2 MSI Spatium M580 Frozr объемом 2 ТБ
6
Обзор и тестирование блока питания Formula AP-500MM
5
Обзор беспроводного вертикального пылесоса ILIFE H80
+
Обзор продукции компании APNX
17
Обзор медиаплеера HIPER Media TV M5 Ultra
7
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024)
5
Обзор робота-пылесоса Neatsvor U1MAX
1
Ретроклокинг: влияние поколений интерфейсов SSD на производительность
37
Обзор ноутбука ASUS Zenbook DUO (UX8406)
4
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Forbes: Дальнобойные ракеты Р-37М истребителей ВКС РФ будут охотиться за украинским ДРЛО Saab 340
1
c 29 мая по 31 мая 2024 забанено более 500 000 аккаунтов Steam
+
НАСА подтверждает готовность к долгожданной миссии с экипажем
1
Обновлённый дрон-разведчик Supercam С350M передает видео сразу на средства поражения
+
На БАМе сдали новые объекты на сложных участках магистрали
+
Видеокарты RX 7000 оказались непригодны для игр с ультра настройками и трассировкой лучей в 2К
18
Ursa Major испытывает мощный гиперзвуковой ракетный двигатель с управляемой дроссельной заслонкой
+
В российскую армию отправили очередные 2 тысячи FPV-дронов "Гортензия 7"
2
GeForce RTX 5090 будет занимать всего два слота и окажется такой же небольшой, как GeForce RTX 4070
5
Рolitico: Байден тайно разрешил Украине наносить удары по территории РФ, но с большим нюансом
1
NYT: Джо Байден склоянется к разршению для Киева наносить удары вглубь России американским оружием
2
Nothing представила свой обновленный смартфон
+
MediaTek выпускает Dimensity 7300 и 7300X с поддержкой складных дисплеев
+
Российские операторы связи жалуются на запрет размещения базовых станций вблизи жилых домов
3
NASA активизировало работу над плазменным двигателем для разгона космических аппаратов
1
Датамайнеры нашли следы предстоящего кроссовера Call of Duty и Fallout
+
В России наладили производство индукционных плит для нужд предприятий общепита
+
В GSMArena сравнили смартфоны Poco F6 и Poco F6 Pro
+
Современные погрузчики TLH 740 и WL 530 от Ростсельмаша впервые показали в Москве
+
NYT: В США началось строительство завода по производству 155-миллиметровых снарядов для Украины
1

Популярные статьи

Core i7-10700K vs Core i3-14100F – почему мощный процессор никогда не окупится в игровом ПК
77
12 самых продаваемых компьютерных мониторов в 2024 году — разрешение Full HD теряет популярность
38
О блокировке аккаунтов Steam апрель-май 2024 - пруфы и доказательства
13
Почему вам не нужна брендовая видеокарта, и стоит ли покупать бюджетный Palit вместо дорогого Asus
25
Обзор сериала Сёгун
7
Обзор трех потенциальных фильмов-"блокбастеров", которые вышли в 2024 году
+
Обзор и тестирование материнской платы MSI B760 Gaming Plus WIFI
5
ТОП-5 мониторов для киберспорта — рейтинг 2024 года
10
Влияние виртуализации и целостности памяти на FPS в PUBG
18
Итоги State of Play 2024: Sony опять никого не впечатлила
1

Сейчас обсуждают

Roditch
09:44
Вот так тихо и незаметно на Тайване ввели крепостное право.
Тайваньские власти обвинили восемь китайских компаний в незаконной вербовке кадров
Chihonya
09:41
Привет, можешь кинуть скрин теста памяти у тебя в аиде
Почему вам не нужна брендовая видеокарта, и стоит ли покупать бюджетный Palit вместо дорогого Asus
Eugen Klein
09:41
Ты посмотри 40-ю серию, нахрена бред писать?
Почему вам не нужна брендовая видеокарта, и стоит ли покупать бюджетный Palit вместо дорогого Asus
Eugen Klein
09:40
Это ты про 30 -ю серию, что палит ненадежный и горячий? Так в 40-й у них проблем нет
Почему вам не нужна брендовая видеокарта, и стоит ли покупать бюджетный Palit вместо дорогого Asus
warexec
09:37
На ам5 прыгай. Я начинал с 450 и 2700х. Потом проц на 3900 сменил. Потом проц и мамку на 5800х и 550. А сейчас уже на ам5 прыгнул. 70к примерно потратил, x670e tomahawk 33k, 7800x3d 27k, 2x16 ddr5 300...
Итог четырех лет апгрейдов моего игрового ПК или почему компьютер надо покупать целиком и сразу
Bearcub
09:36
Нахрюк , Китай ясно вам недалёким сказал, что эта конференция "мира" бесполезное стеш сборище, если там нет России!
Reuters: Китай пропустит мирную конференцию в Швейцарии
glavhyilo
09:29
зачистки идут под корень.
Украинские военкоры сообщают об успешном продвижении армии России в Часов Яре
Алексей Енютин
09:18
Мы не верим. Верхний интернет.
О блокировке аккаунтов Steam апрель-май 2024 - пруфы и доказательства
Vorvort
09:15
Кто купил Palit 4090 GameRock, у тех нет проблем. Опять хейтер порвался!
Почему вам не нужна брендовая видеокарта, и стоит ли покупать бюджетный Palit вместо дорогого Asus
Sergey Krotenko
09:14
Это очередная крaсная линия . Сколько их было и каков результат.? Да никакого, одни разговоры да yгрoзы ...
Россия предупреждает о "неприятных последствиях" для Запада за поставки Украине дальнобойного оружия
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем