Случилось редкое, но нисколько не удивительное событие для меня: я посмотрел три фильма, которые достаточно высокобюджетные и претендуют на роль каких-никаких блокбастеров.

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Но все они попали в категорию фильмов "мусор и отстой". Удивительно, но факт...

Причем, только от одного фильма я ждал именно такой результат, ибо франшиза скатывалась в то дно, где давно пребывает "Марвел vs DC". Второй фильм относил к категории "фифти-фифти". А от третьего ждал хорошего времяпрепровождения. Ан, нет...

Итак, сначала я расскажу о фильме, который мог быть хорошим, а мог быть плохим. Это "Каскадеры" (оригинальное название "The Fall Guy") от режиссера Дэвида Литча.

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Да, не уважаемый старик Линч, а Литч...

В главных ролях снялись актеры, которых я уважаю: Райан Гослинг

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и Эмили Блант.

Фильм был заявлен, как боевик, драма и комедия. Трейлер вызывал определенный интерес. А вот фильм... Я осилил нормальный просмотр только половины фильма, остальную часть смотрел в один глаз.

Речь идет о каскадере Кольте Риверсе (Райан Гослинг), который после травмы ушел на покой. Но его снова зовут на съемки очередного фантастического фильма.

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Причем, режиссером там, его бывшая подруга Джоди Морено (Эмили Блант). Причем, расстались они в прошлый раз не очень хорошо. Вот одним из направлений сюжета будет их любовная линия. Кроме того, исчезает исполнитель главной роли фильма.

И дублер Кольт становится не только исполнителем трюков, но и главным героем. С исчезновением актера связана вторая линия сюжета. Это уже боевик. А вот комедию я там не нашел. Может плохо искал. Может комедия исчезла при переводе. А может, ее и не было... Но факт в том, что фильм очень нудный. Очень. Личностные отношения показаны таким тупым способом, что просто жуть. Никогда бы нормальные люди не стали выяснять отношения при толпе. А тут, типа оригинальный сюжет: выяснение отношений вплетено в обсуждение сюжета снимаемого фильма.

Смешно? Нет. Оригинально? Может быть. Но, как только Эмили Блант открывала рот, я затыкал уши: русская озвучка актрисы просто омерзительна! Голос не ложится на Эмили совершенно! Вот как так вышло? Других актрис уже нет? Ведь раньше, голоса под Блант были подобраны достаточно хорошо. А тут, какой то сверхвысокий визглявый голосок. Для молоденькой стервы подошел бы. Но не в данном случае.

Но сам фильм и без этого вышел очень слабым. Некоторые "рецензенты", которые отписались по фильму, указывали, что, дескать, работа каскадера хорошо тут показана. Да ни фига! Хотите посмотреть хороший фильм про работу каскадеров, смотрите фильм с таким же названием (оригинальное название "Stunts"),

но 1977 года выпуска. Там этот момент куда лучше сделан (хотя, сам фильм не очень). Короче, фильм сильно разочаровал.

Теперь поговорим о фильме, от которого я ничего хорошего и не ждал. Это "Годзилла и Конг: Новая империя" (оригинальное название "Godzilla x Kong: The New Empire"). Снял сие произведение Адам Вингард. В ролях: Ребекка Холл, Брайан Тайри Генри, Дэн Стивенс, Кэйли Хоттл, Алекс Фернс, Чэнь Фала и другие.

Это продолжение предыдущего фильма франшизы. Большая часть актеров именно оттуда перекочевало. Но фильм...

Это заварка пакетика чая в десятый раз. Ну умерла тема, ищите другую. Куда там! Идей то нет. Доят сдохшую корову... Тут опять все намешали большой ложкой: И Кинг Конг,

и Годзилла, и пустотелая Земля с миром внутри. Но просто так нельзя же останавливаться. Вот вам и плохой "обезьян".

И противник Годзиллы.

И "маленький народец", которые просто индейцы Майя, обучившиеся телепатии и сверхсовременным технологиям изменения гравитации Земли! А что вы хотели?

И куда же без "повесточки": все мужики тупые и клоуны. Главная героиня - "мать-героиня".

Хотя это не ее дочка... Сама "дочка" немая и только она все знает и понимает.

А кто у нас вождь таинственного племени? Ну, конечно, же баба!

Фильм, наверно, худший во франшизе. Актеры вызывают отвращение своей игрой. Лучший актер - сам Конг, как бы смешно это не выглядело. Его взаимоотношение с мелким поганцем, хоть какие-то эмоции вызывают.

Весь сюжет строится на том, что в недрах Земли есть еще одна обезьяна. Но она плохая и хочет завоевать поверхность Земли. И в этом ей должен помочь "анти-Годзилла" на привязи. Ну, а наши "умные женщины" все это разруливают и контролируют.

Слабый фильмец. Куда дальше пойдет франшиза? Думаю, что еще одна гигантская обезьяна живет где-то на Марсе... По хорошему, во всей франшизе достойны внимания только два фильма: "Кинг Конг" 2005 года и "Конг: Остров черепа" (2017). Все остальные кроссоверы - бестолковый мусор.





От третьего фильма я ждал гораздо большего. Ведь имя режиссера обязывает! Это сам Гай Ричи. Вспоминаются сразу его шедевры "Карты, деньги, два ствола", "Большой куш", "Гнев человеческий" и другие.

Поэтому от фильма "Министерство неджентльменских дел" (оригинальное название "The Ministry of Ungentlemanly Warfare") ждал два часа удовольствия.

Тем более, что трейлер намекал на некое подобие "Бесславных ублюдков", но от Гая Ричи... Но не все так просто...

Для начала нас встречает суровая надпись, что "ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ". Это сразу отрезвляет. А потом, в ходе просмотра, думаешь: это точно та война?

Это не экранизация компьютерной игры? Реализма тут не больше, чем в молоте Тора. Если покопаться в интернете, то можно выяснить, что такой отряд на самом деле был. Только очень сомнительно, что именно так они работали. Это уже стиль "Call of Duty". Это такой легкий боевик. С обязательным абсурдом. Один швед с луком чего только стоит...

Фильм смотрится легко, но всегда свербит вопрос: "А это точно фильм Гая Ричи?" Абсолютно ничего тут на это не указывает. Сюжет прямолинеен, как линейка чертежника. Ничего неожиданного. Никаких "а вот вам сюрпрайз!". Как боевик сойдет,

но как фильм Ричи - провал! И самое обидное, что актеры тут задействованы неплохие: Генри Кавилл,

Алан Ричсон, Рори Киннер, Генри Голдинг, Фредди Фокс, Эйса Гонсалес, Тиль Швайгер.

Но шедевра не вышло... Не могу сказать, что это худший фильм Гая Ричи, но один из худших точно.

Его можно посмотреть, но сразу абстрагируйтесь от имени режиссера. Иначе вас ждет разочарование. И, естественно, этот фильм не выдерживает никакого сравнения с "Бесславными ублюдками".

Вот такой противоречивый фильм: и не реализм, и не "классических замес" от Ричи.







