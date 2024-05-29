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Как маркетологи Tesla обманывают доверчивых и необразованных покупателей

Маркетинг рулит. И так уже происходит давно и во всех сферах. Просто иногда, маркетологи переступают некую черту, когда полуправда становится наглой ложью...
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Маркетинг помогает развиваться бизнесу. Маркетинг двигает торговлю. Но в последние десятилетия, маркетинг стал особенно агрессивен и лжив. Зачастую, мнение маркетологов доминирует при создании того или иного товара. Маркетологи во многих областях отодвинули инженеров на второй план. Что, собственно, дикость полная. Но кого это волнует, если "пипл хавает". А "хавает" он, зачастую, самую дикую дичь.

Компания Tesla,

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того самого Илона Маска, который никогда не ошибается и не курит травку,

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все свое существование основывало на маркетинге. Сначала, она долго и нудно лила в уши правительству США речи о солидных субсидиях. Которые другая компания никогда бы не получила. Потом долго оправдывалась из-за увеличения сроков выхода на порог рентабельности. Ну, и, приступив к выпуску товара, стала делать ставку ни на что иное, как на чрезвычайную динамику электромобилей, что архиважно для повседневной жизни. Ведь ушедшему первому с перекрестка, будет и счастие в жизни и девушки не откажут в свидании...

Компания лучше бы сосредоточилась на повышении качества своих самодвижущихся электроутюгов. Которое низкое, даже по меркам американского автопрома. Но динамика - главное. Ну и что, что управление так себе. И "дальнобойность" прискорбная. Главное - понты. Понты поклонников Греты...

В 2021 году вышла самая мощная версия компании - Tesla Model S Plaid.

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Чрезмерная динамика, руль - штурвал. Космолет на батарейках... Уже тогда стали появляться первые вопросы к динамике разгона. Сама компания заявляла 2,1 секунды от нуля до сотни. Но проблема в том, что никто не мог повторить эти данные на купленных машинах. Почти, но не так. А причина выяснилась несколько позже. Замер происходил не с момента старта, а когда машина немного уже начинала двигаться! Такой "методологии" в мире нет. Но кого это волновало? Самая-самая и все тут. Зачем соврали? Чтобы получить красивые циферки времени разгона до 60 миль/ч (96 км/ч).  Далее, сами маркетологи пиарили усеченный руль этой модели.

Так она и в салоне выделялась среди прочих. И всем было глубоко плевать, что руль архинеудобный. Об этом не говорил только ленивый. Но "пипл же хавал". Более того, некоторые особо одаренные адепты, на полном серьезе считали, что такой руль придумали в Tesla. Хотя "урезка" руля сверху и снизу имеет давние корни. И они имеют прямое отношение к автоспорту.

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Руль снизу спрямляли для того, чтобы в тесном кокпите руль не упирался в ноги и было проще его вращать. Сверху же его стали обрезать значительно позже, года рулевое управление стало очень "острым". Гонщикам нет нужды крутить баранку от оборота до оборота на парковке. Там, в гонках, это оправдано. А зачем это сделали в седане? Маркетинг победил эргономику...

Лаконичность панели приборов, то есть, полное отсутствие физических кнопок - беда всех современных автомобилей. И она пошла именно с машин Маска. Там все, по идиотской причине, перенесли на экран планшета. Так удобнее. Но лишь бестолковым маркетологам. В движении, такой способ включения той или иной функции ужасен! Люди это поняли практически сразу и стали заваливать производителей требованиями вернуть кнопки управления. Сейчас многие уже прислушиваются к этому мнению потребителей. Но не Tesla, там своя "атмосфэра".

Следующий шаг кринжа пришелся на выпуск пикапа Tesla Cybertruck.

 Опять бешеная рекламная кампания, вранье на вранье и бестолковые, но счастливые "нефанаты" в очереди за пикапом...

Опять маркетинг делал упор вовсе не на нужных вещах, а на совершенно бессмысленных.

Топовая версия, дескать, пуленепробиваемая. А вам это зачем? Кому вы, собственно, нужны? Для какого-нибудь колумбийского наркобарончика? Так он и любую машину забронирует по любому классу. Только денежки давай. Примеров масса. Даже для спорткаров:

Гораздо интереснее, что это чудовище не соответствует европейским нормам безопасности! Круто да?

А теперь, фанаты Маска, представьте: еще пару лет назад, Lada со всеми АБС и подушками безопасности этому требованию соответствовала. и проходила краш-тесты. Пусть и не получала хороший рейтинг. А Кибертрак не проходит!

Убогость форм пикапа, маркетинг оправдывал тем, что "осень тязело гнуть нерзавеюсюю сталь". А вот в 80-х годах ее гнуть смогли. Там же, в Америке:

Или это другое?

А уж как нахваливали, что пикап не ржавеет. Поэтому и красить не надо. Но и тут маркетологи показали свое незнание курса химии начальной школы. Кибертраки стали покрываться пятнами.

Опять же, об этом знают все обладатели нержавеющих ведер... А вот маркетологи не знали...

Ну и последнее разоблачение наглой лжи маркетинга. Многие помнят, как пиарили динамику разгона самой мощной версии Tesla Cybertruck Beast. Было показано видео, где пикап с прицепом, на котором расположен Porsche 911, обгоняет в драг-заезде такой же Porsche 911!

А ведь круто: пикап с Порше на прицепе быстрее самого Порше! Уделали чванливых немцев!

И вот, недавно, в журнале Motor Trend повторили этот заезд.

Причем, взяли самую медленную модификацию Porsche 911 Carrera T с механической коробкой передач. И в трех заездах, "немец" не оставил Киберуродцу никаких шансов!

Более того, на "заводском видео" отчетливо видно, что Порше не может даже догнать пикап. В тесте MotorTrend, Porsche имеет куда более выраженную динамику разгона, ускоряясь по отношению к Кибертраку на всем отрезке. И это не случайность: журнал имеет длительную историю с 1949 года. И является одним из наиболее уважаемых изданий не только в США, но и в мире. Значит, фанатов, опять развели на мякине...

Но фанатов электричек этим не пронять. Им на эти мелочи наплевать: они уже собирают вещички для перелета на Марс...


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