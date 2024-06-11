"Abyss School" - не таких я помню школьниц (краткий обзор игры)
Давным-давно, в другой Галактике, я учился в школе. Мы дергали девчонок за косички и плевались им в волосы кусочками бумаги. Такие были "дикие времена"...
И вот настала "эра компухтеров и энтирнета". Появился доступ к играм. И оказалось, что школьницы в представлении некоторых стран, совершенно не соответствуют тем старым воспоминаниям...
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Да, "времена меняются"...
Так это о чем я? Натолкнулся на игру "Abyss School" (вышла в январе 2024 года, разработчик и издатель - eTIRUe), которая по скриншотам мне чем-то напомнила о "великом и ужасном" Лавкрафте.
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Но в антураже школы. Школы, которая под водой оказалась (наверно, дело было в мире "BioShock"). И я решил в нее поиграть...
Описание из Steam: "Юхи - обычная девушка, которая ходит в частную школу. Ожидая школьный автобус, она подобрала на пляже ярко-фиолетовую раковину.
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Она уснула в автобусе из-за невыносимой сонливости. Когда она проснулась, перед ней открылось затонувшая в глубоком море школа и бездна последователей, следующих за первосвященником. Она решает головоломки, подготовленные Последователями Бездны, избегает ужасных монстров и начинает путешествие, чтобы сбежать из Школы Бездны и вернуться в свой первоначальный мир".
Значит, обещают головоломки и ужасных монстров. Ну, точно, Лавкрафт...
Но игра зазывает явно не этим. Наша Юхи на лицо - типичная анимешница.
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А вот остальное явно не тянет на школьницу. Уж больно она... "выпуклая" в некоторых местах. Мне такое не нравится: и выглядит дико, и явно отдает "давлением на гормоны" неокрепших организмов мужских особей. Ну, посмотрим, как там на деле то будет...
А на деле нас ждет не особо примечательная (по началу) игра, где главенствуют головоломки. Они не особо сложные, но все дело осложняется отсутствием русификации (да, я знаю, что есть уже машинный перевод).
Но это не страшно, по крайней мере в начале игры. Суть в том, что наша героиня каким-то образом оказывается в школе, которая под водой. И надо выбираться из нее. Все действия сводятся к поиску ключей или паролю. И поиск этого - ключевая часть игры. Что же касается моего отождествления с мирами Лавкрафта, то это вовсе не подтвердилось. Нет ни малейшего сходства, я сильно ошибся...
Итак, решаем головоломки, открываем двери и переходим на новый этаж (он же уровень в игре). И тут все снова повторяется. Но - с добавлением странных синих школьниц.
То ли зомби, то ли утопленницы... Они ходят по обозначенным маршрутам. И теперь поиск нужного надо соотносить с опасностью столкновения с этими "школьницами". Допустимо только два таких инцидента. Потом - перезапуск с контрольной точки.
Несмотря на отсутствие русского языка, играть можно, усложнение головоломок не связано с их описанием. Ибо все понятно. Ищем, например, части кусачек. Потом ими перекусываем цепь и попадаем в комнату. Если внизу стены есть трещины - значит нужно искать кувалду и ей разбить стену. Ненужные уже инструменты просто исчезают из вашего инвентаря.
Все просто. Но потом уже появляются "вольногуляющие зомбошкольницы". И поиск выхода заметно усложняется. Нужно уже следовать определенному алгоритму.
Сами головоломки в меру интересные,
но вот где же жуть? На нее утопленницы явно не тянут. Как и пожирающий вас "потолочный полип".
Ну не ужасно и не страшно. В этом плане - полный провал. Зато игра пытается это компенсировать "контентом": героиня сверкает нижним бельем слишком часто.
Как по мне - неполноценная замена атмосферы страха или мрачности.
Вообще игра достаточно странная. Почему героиня молчит? Да, без перевода ее и не понял бы. Но она просто молчит. Как рыба. Как будто, такие ситуации для нее типичны и происходят постоянно.
В лом написать диалоги/монологи, соответствующие сюжету? А есть ли тут сюжет? Не знаю. Я продержался в игре 4 уровня. Надоело. Надоели гуляющие туда-сюда утопленницы. Надоели головоломки, которые становятся просто более сложными, но такими же однотипными. И своими формами Юхе меня не удержать...
О графике. Она, типа, тут есть. Но довольно примитивная.
Выглядит все очень бюджетно. Самих настроек графики хватает.
Но забыли про оптимизацию. Об этом - чуть позже. Дизайн всех локаций однотипен донельзя.
Я понимаю, что этажи школы выглядят одинаково, но у нас ведь необычная школа. Можно было и над дизайном уровней поработать творчески. Утопленницы выглядят убого. А когда на вас нападают, то по анимации и не поймешь: она вас обнимает или пытается кровь высосать. Выполнено чрезвычайно плохо. Зато одежда порвется в "нужных местах"...
Приступаем к тестированию.
Тестовая система.
Процессор: i5-8400
Видеокарта: GTX 1070
Оперативная память: 16 Гб (2666 МГц)
Операционная система: Windows 10
Разрешение монитора: 1920х1080
Запись тестового отрезка осуществлялся программой CapFrameX.
Для игры заявлены такие требования:
Не особо понятно, но посмотрим, что выйдет...
Кажется, что ситуация не особо плачевная. Но это не так! Графика совершенно не соответствует запросам. Более того, в первой главе, во втором эпизоде, фпс просел до 47-50! И так держался почти до самого конца главы. Что, почему - не понятно. Плохая оптимизация.
Стоит ли в это играть?
Мое мнение: нет. Никакого интересного сюжета тут нет и в помине. Может потом... Но до "потом" еще надо доиграть, а оно вам надо? Головоломки, которые сначала интересны, приедаются. Ужасов тут нет. Мрачной атмосферы - тоже. Дали бы нам дубинку в руки... Хоть какое-то разнообразие. Игра пытается привлечь самой героиней. Но она пуста, как кукла. И толку в ее внешности, если за этим нет ничего? Та же Байонетта
не только сексапильная, но и очень остра на язык. Да и есть какой-никакой сюжет. Тут же ничего, кроме мелькания трусов... Смело проходим мимо.
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