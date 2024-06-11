Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

"Abyss School" - не таких я помню школьниц (краткий обзор игры)

Японские и корейские игры - весьма специфичный продукт. Там часто такое бывает... Что европейский мозг отказывается воспринимать.
[ ] для раздела Блоги
3
3

Давным-давно, в другой Галактике, я учился в школе. Мы дергали девчонок за косички и плевались им в волосы кусочками бумаги. Такие были "дикие времена"...

И вот настала "эра компухтеров и энтирнета". Появился доступ к играм. И оказалось, что школьницы в представлении некоторых стран, совершенно не соответствуют тем старым воспоминаниям...

реклама



Да, "времена меняются"...

Так это о чем я? Натолкнулся на игру "Abyss School" (вышла в январе 2024 года, разработчик и издатель - eTIRUe), которая по скриншотам мне чем-то напомнила о "великом и ужасном" Лавкрафте.

реклама



Но в антураже школы. Школы, которая под водой оказалась (наверно, дело было в мире "BioShock"). И я решил в нее поиграть...

Описание из Steam: "Юхи - обычная девушка, которая ходит в частную школу. Ожидая школьный автобус, она подобрала на пляже ярко-фиолетовую раковину.

реклама



Она уснула в автобусе из-за невыносимой сонливости. Когда она проснулась, перед ней открылось затонувшая в глубоком море школа и бездна последователей, следующих за первосвященником. Она решает головоломки, подготовленные Последователями Бездны, избегает ужасных монстров и начинает путешествие, чтобы сбежать из Школы Бездны и вернуться в свой первоначальный мир".

Значит, обещают головоломки и ужасных монстров. Ну, точно, Лавкрафт...

Но игра зазывает явно не этим. Наша Юхи на лицо - типичная анимешница.

реклама



А вот остальное явно не тянет на школьницу. Уж больно она... "выпуклая" в некоторых местах. Мне такое не нравится: и выглядит дико, и явно отдает "давлением на гормоны" неокрепших организмов мужских особей. Ну, посмотрим, как там на деле то будет...

А на деле нас ждет не особо примечательная (по началу) игра, где главенствуют головоломки. Они не особо сложные, но все дело осложняется отсутствием русификации (да, я знаю, что есть уже машинный перевод).

Но это не страшно, по крайней мере в начале игры. Суть в том, что наша героиня каким-то образом оказывается в школе, которая под водой. И надо выбираться из нее. Все действия сводятся к поиску ключей или паролю. И поиск этого - ключевая часть игры. Что же касается моего отождествления с мирами Лавкрафта, то это вовсе не подтвердилось. Нет ни малейшего сходства, я сильно ошибся...

Итак, решаем головоломки, открываем двери и переходим на новый этаж (он же уровень в игре). И тут все снова повторяется. Но - с добавлением странных синих школьниц.

То ли зомби, то ли утопленницы... Они ходят по обозначенным маршрутам. И теперь поиск нужного надо соотносить с опасностью столкновения с этими "школьницами". Допустимо только два таких инцидента. Потом - перезапуск с контрольной точки.

Несмотря на отсутствие русского языка, играть можно, усложнение головоломок не связано с их описанием. Ибо все понятно. Ищем, например, части кусачек. Потом ими перекусываем цепь и попадаем в комнату. Если внизу стены есть трещины - значит нужно искать кувалду и ей разбить стену. Ненужные уже инструменты просто исчезают из вашего инвентаря.

Все просто. Но потом уже появляются "вольногуляющие зомбошкольницы". И поиск выхода заметно усложняется. Нужно уже следовать определенному алгоритму.

Сами головоломки в меру интересные,

но вот где же жуть? На нее утопленницы явно не тянут. Как и пожирающий вас "потолочный полип".

Ну не ужасно и не страшно. В этом плане - полный провал. Зато игра пытается это компенсировать "контентом": героиня сверкает нижним бельем слишком часто.

Ничего такого - просто белые трусы...Как по мне - неполноценная замена атмосферы страха или мрачности.

Вообще игра достаточно странная. Почему героиня молчит? Да, без перевода ее и не понял бы. Но она просто молчит. Как рыба. Как будто, такие ситуации для нее типичны и происходят постоянно.

В лом написать диалоги/монологи, соответствующие сюжету? А есть ли тут сюжет? Не знаю. Я продержался в игре 4 уровня. Надоело. Надоели гуляющие туда-сюда утопленницы. Надоели головоломки, которые становятся просто более сложными, но такими же однотипными. И своими формами Юхе меня не удержать...

О графике. Она, типа, тут есть. Но довольно примитивная.

Выглядит все очень бюджетно. Самих настроек графики хватает.

Но забыли про оптимизацию. Об этом - чуть позже. Дизайн всех локаций однотипен донельзя.

 Я понимаю, что этажи школы выглядят одинаково, но у нас ведь необычная школа. Можно было и над дизайном уровней поработать творчески. Утопленницы выглядят убого. А когда на вас нападают, то по анимации и не поймешь: она вас обнимает или пытается кровь высосать. Выполнено чрезвычайно плохо. Зато одежда порвется в "нужных местах"...

Приступаем к тестированию.

Тестовая система.

Процессор: i5-8400

Видеокарта: GTX 1070

Оперативная память: 16 Гб (2666 МГц)

Операционная система: Windows 10

Разрешение монитора: 1920х1080

Запись тестового отрезка осуществлялся программой CapFrameX.

Для игры заявлены такие требования:

Не особо понятно, но посмотрим, что выйдет...

Тестовый момент.

График фреймтайма.

График фреймрейта.

Итоговый результат.Кажется, что ситуация не особо плачевная. Но это не так! Графика совершенно не соответствует запросам. Более того, в первой главе, во втором эпизоде, фпс просел до 47-50! И так держался почти до самого конца главы. Что, почему - не понятно. Плохая оптимизация.

 Стоит ли в это играть?

Мое мнение: нет. Никакого интересного сюжета тут нет и в помине. Может потом... Но до "потом" еще надо доиграть, а оно вам надо? Головоломки, которые сначала интересны, приедаются. Ужасов тут нет. Мрачной атмосферы - тоже. Дали бы нам дубинку в руки... Хоть какое-то разнообразие. Игра пытается привлечь самой героиней. Но она пуста, как кукла. И толку в ее внешности, если за этим нет ничего? Та же Байонетта 

не только сексапильная, но и очень остра на язык. Да и есть какой-никакой сюжет. Тут же ничего, кроме мелькания трусов... Смело проходим мимо.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

abyss school
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Кибербезопасность: Российский менеджер паролей для компаний
+
Обзор складного смартфона Blackview Hero 10
2
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z790 ACE MAX
7
Обзор и тестирование материнской платы MSI B760 Gaming Plus WIFI
6
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 5.0 NVMe M.2 MSI Spatium M580 Frozr объемом 2 ТБ
6
Обзор и тестирование блока питания Formula AP-500MM
9
Обзор беспроводного вертикального пылесоса ILIFE H80
+
Обзор продукции компании APNX
17
Обзор медиаплеера HIPER Media TV M5 Ultra
7
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024)
5
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi назвала смартфоны, которые получат Android 16, Android 17 и Android 18 на базе HyperOS
5
Украинская компания создала дрон Raybird с возможностью полёта до 2500 км и 28 часами в воздухе
5
В GSMArena сравнили смартфоны Poco F6 и Poco X6 Pro — оба хороши, но лучше купить F6
3
В России налажено серийное производство твердосплавного режущего инструмента для нужд машиностроения
14
Российский дрон сразился с бронированной версией «Бабы-Яги» ВСУ и вышел из борьбы победителем
+
Редактор Google Photos Magic теперь доступен на большем количестве телефонов Android и iPhone
+
Эксперт Дандыкин заявил, что ВСУ приходится отступать из Часова Яра из-за переброски сил под Харьков
+
ВКС России получили партию учебно-боевых самолётов Як-130
3
Asia Times: Для военных РФ американский танк Abrams представляет весьма лёгкую цель
+
QNAP Systems представляет новую корпоративную NAS систему TS-765eU
+
Показан новый трейлер игры STALKER 2
1
Кризис в Красном море блокирует 2 миллиона контейнеров в портах
+
Рособоронэкспорт проведёт презентацию отечественных боевых вертолетов на форуме Helirussia 2024
+
Reuters: Во время полёта к МКС на космическом корабле Starliner произошли четыре утечки гелия
+
С помощью 3D-печати ВМС Франции осуществили технический ремонт своих кораблей в море
+
Realme GT7 Pro станет первым смартфоном на базе Snapdragon 8 Gen 4
+
Создатель Telegram объяснил, почему он пользуется телефоном Samsung за 170 евро
2
Завершился финальный коммерческий полет космоплана VSS Unity
1
Slim-версия складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold6 может получить более высокую цену
+
Складной iPhone появится раньше, чем ожидалось и не будет похож на Galaxy Z Fold 5
+

Популярные статьи

Разбираемся, не пора ли продавать старую видеокарту перед выходом линейки NVIDIA GeForce RTX 5000
102
Почему игровой ноутбук хуже компьютера, а серия NVIDIA GeForce RTX 50 сильно разочарует геймеров
68
Итоги гоночного уик-энда 8-9 июня
2
Как делать покупки на Xbox через Турцию (Аргентину, Египет)
7
"Abyss School" - не таких я помню школьниц (краткий обзор игры)
3
Выбираем лучший процессор для мощного игрового ПК — 10 самых выгодных моделей в 2024 году
47
Ноутбук vs компьютер – как игровая сборка за 213 000р оказалась в 2 раза быстрее лэптопа за 285 000р
9
МВФ настоятельно призвал Вашингтон сократить растущий госдолг США
16
В случае конфликта с Китаем, ВВС США понесут огромные потери из-за отсутствия укрытий для самолётов
3
Как работают телескопы - незаменимые инструменты всех астрономов
1

Сейчас обсуждают

Дамен Мершед
10:00
У меня был с 2018 ryzen 1600, взял в этом году 5600, думаю, что через 3-4 года 6 ядерник уже впритык будет, для игрушек, это уже по бф 2042 видно.
Инженерный образец AMD Ryzen 5 9600X работает на частоте 5,7 ГГц на всех ядрах
Сёма Сунтарский
09:49
В кукоине завтра 12 июня, $HMSTR залистят на премаркете.
Почему Hamster Kombat – это обычная пирамида, а геймеры получат крохи со стола разработчиков
Роман Семенихин
09:49
А разве нет?
Разбираемся, не пора ли продавать старую видеокарту перед выходом линейки NVIDIA GeForce RTX 5000
Артём Мацуев
09:45
Дальше можешь от монитора сидеть с таким же комфортом, было 50см для комфорта, теперь спокойно 1-1.5 метра стало с тем же качеством и комфортом для зрения, просто когда откидываешься в кресло на расла...
Мои впечатления от перехода на 32-дюймовый монитор — почему это лучший апгрейд за много лет
Артём Мацуев
09:42
Я 31.5 в 1080 не вижу этой сетки может просто потому что у меня моник где то 1.20 - 1.50 метра от меня, а ни как многие играют 21-24 в 50 см от монитора чуть не в нем ?! Просто откинулся в кресле ноги...
Мои впечатления от перехода на 32-дюймовый монитор — почему это лучший апгрейд за много лет
DIP48
09:41
Творение озабоченных японских школьников ?)))
"Abyss School" - не таких я помню школьниц (краткий обзор игры)
Славек Фатько
09:38
Да ты шо. Так это амеры этим оборванцам с калашами платят,а не Иран который друг паРаши?
Белый дом: Йеменские племена могут нанести существенный ущерб экономике США
DIP48
09:38
Да, спасибо "умной нации" за Крым, Донбасс и Новороссию
Украинская компания создала дрон Raybird с возможностью полёта до 2500 км и 28 часами в воздухе
E. S.
09:38
Однако, Нобелевский комитет переписанную вами историю в расчет не брал и присудил премию Ему...
В России наладили производство сверхминиатюрных светодиодов для нужд машиностроения
DIP48
09:38
Очередные хохляцкие сказочные перемоги.) П...здеть, они, большие мастера
Украинская компания создала дрон Raybird с возможностью полёта до 2500 км и 28 часами в воздухе
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем