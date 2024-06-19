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"Bright Memory Infinite" - хотели сделать все сразу (краткий обзор игры)

Есть шутеры. Есть слешеры. Есть игры с сюжетом. А иногда, некоторые одаренные, пытаются все связать воедино. Как правило, такие попытки ни к чему хорошему не приводят...
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Сегодня речь пойдет о крайне странной игре, которая вышла в 2021 году.

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Причем, до этого, она была в раннем доступе. Разработчик FYQD Personal Studio имел возможность все подправить и ревизировать. Но... Но.

Сразу стоит сказать, что игра китайская. А значит искать тут смысл не имеет смысла. Да, это мое сугубо личное, но абсолютно правильное мнение: китайские и японские игры не блещут вменяемым сюжетом. Впрочем, тут будут доказательства...

Описание из Steam: "Bright Memory: Infinite сочетает в себе элементы жанров FPS и экшен для создания динамичного игрового процесса. Смешивайте и комбинируйте доступные умения и способности и обрушивайте на врагов умопомрачительные комбо-удары. С помощью вашего верного меча вы можете прорубаться сквозь толпы врагов и даже отражать их выстрелы. Огнестрельное оружие, встречающееся по ходу игры, можно подстраивать под свои нужды с помощью различных патронов. Зажигательные бомбы, липкие гранаты, самонаводящиеся ракеты и другая амуниция, выбираемая в зависимости от ситуации".

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Итак, мы играем за героиню, которая по заданию некой организации SRO (занимается всякими научными исследованиями) будет расследовать некий феномен, показанным нам в виде миниатюрной черной дыры, всасывающей в себя все.

Что это и зачем - будем выяснять.

Но сначала мы настроим внешний вид героини. После какого-то апдейта, игра получила возможность выбора скинов оружия и одежды персонажа.

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 Все они, кроме дефолтного, крайне бестолковые и совершенно не вписываются в мир игры. Кроме того, в игре появилась возможность играть с видом от третьего лица. Но он автоматически переключается на вид от первого при прицельной стрельбе, сражении мечом и применении навыков. Да, наша героиня, немного "модифицирована" в области левой руки...

Выбираем сложность

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и начинаем играть. Небольшое вступление вводит нас в курс дела,

 потом мы летим на задание, катапультируемся, вырезаем несколько солдат противника и приступаем к обучению.

Обучение стрельбе тут и не нужно: оно стандартное.

 Стоит только не забывать, что все виды оружия имеют альтернативные патроны с разным поражающим эффектом. А вот наш меч... Тут уже посложнее. Не просто рубить/кромсать, но и в обязательном порядке ставить блоки. Иначе некоторых противников не одолеть. А делать это очень неудобно. Еще есть рука, способности которой можно прокачивать

за найденные реликвии.

По умолчанию, рукой мы можем бить электричеством и выпускать зацеп. Зацеп применяется в строго определенных местах

и это действие всегда дополнительно обозначается.

Вот комбинируя стрельбу и сражение на мечах, стройте прохождение. Но это только так кажется. Игра, на самом деле, не дает особой вариативности. Против стрелков меч беспомощен.

 Да, им можно отражать пули, но это очень неудобно и не особо эффективно при наличии хотя бы двух противников. С другой стороны, против солдат с щитами, простые пули не работают. Либо комбинируйте удары мечом и способности перчатки, либо - спец.патроны. Но все меняется, когда в игре появляются всякие "потусторонние персонажи". 

Это древние воины и ожившие статуи. Тут стрелковое оружие часто вообще не работает. Только работа с мечом на блоке. Дурость несусветная. Еще сильнее дело усложняется при сражениях с боссами. Их тут не особо много, но они явно не вписываются в нормальный сюжет нормальной игры.

Но это китайская игра, какая тут логика...

Выглядит микс из сверхсовременных технологий и древних воинов престранно. Сюжет дикий. Но на полном же серьезе! Это удручает. Некоторые тут видят отсылки к "Crysis" и другим играм. Я не заметил.

Стоит отдельно сказать об отдельных миссиях. Ни с того, ни с сего, нам дают поиграть в стелс.

 Не важно, что героиня от третьего лица на корточках выглядит просто идиотски. Сам стелс убогий. И больше нигде, кроме этого эпизода, его нет! Зачем тогда вообще его применили? Для удлинения игры? Про это я тоже расскажу...

Есть миссия, где мы едем на машине.

 Также один раз и совершенно ни к месту. Арсенал оружия у нас будет увеличиваться по мере прохождения. Последней мы получаем снайперскую винтовку. Но вот использовать ее стоит опять же в одном эпизоде! Потом она нафиг не нужна. В конце, будет небольшой (но совершенно сволочной) эпизод скакания по левитирующим кускам земли.

Сколько раз я тут падал в пропасть...

Если рассматривать саму стрельбу, то она очень даже хорошая. Оружие чувствуется хорошо, стрелять удобно.

 Альтернативные патроны очень эффективны против стандартных противников. Патронов на локациях завались. Остальное уже не так впечатляет, особенно прыжки и бег по стенам. Выполнено это гораздо хуже аналогичных действий в других проектах.

Играя, я все откладывал момент для тестирования. И вдруг. И вдруг, игра закончилась! 

Она жутко короткая! Ее запросто можно пройти за пару часов. И глядя, на прокачку, на открывшийся арсенал оружия, думаешь: что это было? Такое впечатление, что в определенный момент кончились средства на разработку и игру досрочно завершили. Вышло крайне скомкано.

Претензий к графике в игре у меня нет. Для стороннего разработчика все сделано неплохо. Даже завезли все плюшки от NVidia.

Настроек достаточно:

 Вот так игра выглядит на минимальных настройках графики:

Вот так игра выглядит на максимальных настройках графики:

Погода реализована хорошо. Напоминает немного шторм из "Call of Duty: Dlack Ops III". Но с ветром связан и весьма противный баг. По умолчанию, наша героиня с хвостиком. И вот он на ветру в конце игры крутился над головой, как пропеллер.

 Аж в глазах зарябило. Такая вакханалия прекратилась только после ролика: волосы успокоились и уже их "поведение" стало нормальным. Также после убийства одного босса и в момент ролика, игра словила краш движка (а это все тот же "Нереальный Двигун 4"). Пришлось игру перезапускать, благо босс уже откинулся.

Для игры разработчики указали следующие системные требования:

Тестовая система.

Процессор: i5-8400

Видеокарта: GTX 1070

Оперативная память: 16 Гб (2666 МГц)

Операционная система: Windows 10

Разрешение монитора: 1920х1080

Запись тестового отрезка осуществлялся программой CapFrameX. Тестирование пройдет в первой главе

на максимальных настройках графики (с отключенным размытием).

График фреймтайма.

График фреймрейта.

Итоговый результат.Ну, особых проблем с оптимизацией я не заметил, кроме того краша игры.

Стоит ли играть?

Если играть в игру за деньги - однозначно нет. Она ультракороткая. И бестолковая. Хотя и пыжится на серьезность. Куда лучше и смешнее выглядит ее европейский аналог в виде серии "Shadow Warrior". Именно там и высмеяно все подобное из азиатских игр. Причем, геймплей очень похож. Но сатира и динамика боев делает "Теневого воина" на две головы круче.

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