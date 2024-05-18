Более года назад, я уже делал статью на тему ИИ:

" Так ли умен ChatGPT: проверяю самостоятельно ".

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Тогда я изучал тупизну ИИ в автотематике. И данный экзамен ИИ не сдал. Если по более-менее популярным моделям еще выдала нечто похожее на реальность, то в вопросах о раритетах тонул, как в болоте.

Сегодня я буду мучить другим способом. Выбрал просто по запросу "Бесплатная генерация картинки по описанию" первый попавшийся вариант. Естественно, бесплатный. Рокфеллеров тут нет...

Из всех способов буду использовать только описание, по которому ИИ будет делать картинку. А уж ее, я буду оценивать с разных точек зрения. Как эстетической, так и на соответствие описанию. Посмотрим, что получится...

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По характеру "пресетов" можно сделать вывод, что данный сайт заточен на создание человеческих изображений. Но начну я с автомобилей, так будет интереснее и более наглядно. Дело в том, что по фразе "красивая девушка" он вам может выдать какую угодно картинку с генерированной женщиной. А, если задать конкретную модель автомобиля, то изображение обязано походить на оригинал.

Буду использовать те машины, которые обладают яркими чертами, присущими им.

Начнем с Ferrari Testarossa. Отличительная особенность - форма воздухозаборников на боковине кузова.

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ИИ выдал такой результат:

То, что это Феррари, понятно. Хотя логотип вышел бессмысленным, как и диски колес. Но это не Testarossa, это просто симбиоз многих моделей. Тут есть черты и от BB 512 и от 308 GTB.

Попробуем с Ford GT40:

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А тут, результат очень похож на оригинал:

Только пропорции неверные и немного с задней частью напортачил.

Усложним? Запросто. А нарисуй-ка мне Lada Samara (ВАЗ 2108)...

Эээ, может я что-то подзабыл. Но, вроде, "восьмерка" выглядела иначе...

Скажем так: экзамен не сдан, но осенью можете приходить на переэкзаменовку.

Но "умные комментаторы" напишут, что "не для этого он сделан!"

Будем пытать людьми (или чем-то на них похожим).

Начнем с разминки. "Девушка лежит на берегу":

Господи, что сделали с твоим лицом? И что за поза такая, будто радикулит схватил?

Может попробовать с "Красивой девушкой, которая лежит на берегу"?

Лично мне не особо нравятся азиатки. Может в какой-то культуре косоглазые и считаются красивыми... Но зачем ее закопали в песок? Где задняя часть тела? И что там с указательным пальцем?

Пробуем другой вариант. "Красивая девушка сидит на стуле".

Стул тут вышел асимметричным. Да и с кофточкой вышел конфуз... Зато я знаю профессию этой азиатки (а они мне чаще попадались): она фрезеровщица, обратите на указательный палец на левой руке...

Я хочу красотку европейского типа. Зададим так: "Очень красивая девушка, длинные зеленые волосы, держит меч".

Почти идеал! Но с волосами на плече вышла неувязочка. Да и штукенция в руках на меч не тянет. А если сменить "пресет"?

Вот это отлично! Во-первых, она красивая. Ну и что, что правая рука кривая, зато их всего три! В хозяйстве всегда пригодится...

А что у нас только слабый пол тут? Давайте нарисуем крестьянина, который косит траву:

Вообще я ожидал увидеть мужика с косой. Но и трактор сойдет. Но он без навесного оборудования вряд ли траву накосит. Но обратите внимание на животное на заднем плане! Это явный симбионт овцы и быка! Как занимательно... И постричь, и подоить... Да и бегает, наверно, быстро с пятью ногами...

Но давайте ближе к теме, к играм. Напишем кратко: "GTA 5":

Фирменная картинка. Правда, не знаю: был ли метросексуал слева в игре? Вроде, нет. Да и название игры странное. А какой интересный револьвер у персонажа справа, без ствола. Интересная модель...

А теперь - Геральд из Ривии:

Ну, тут почти нет вопросов. Подкачали только "мечи" за спиной.

Усложняем. А теперь - "Crysis 2":

Если не знать, что просили изобразить, то никогда не догадаешься. Попробуем иначе:

Тоже нет сходства, но зато какой ствол! Точно всем хана... Что-то похожее на легендарный костюм прослеживается в плечах и только:

Но надоели мужики, давайте вернемся к прекрасной части человечества.

Все просто, Лара Крофт. Вышло очень похоже на рисунок с косплея:

Ну, этот персонаж часто и косплеится, и часто рисуется художниками. Что-то испортить тут сложно. Перейдем к Женщине-кошке из того самого комикса о "Летучей мыши". По идее, тут не должно быть особых косяков, благо картинок масса (с разной степенью оголенности):

Ну... Определенно, Женщина-кошка. И на личико вышла ничего (глаз один немного подкачал), ушки на месте. Грудь тоже... Кстати о груди: по умолчанию, чаще выходит солидный размер, хотя это специально не оговаривается. А значит, это такой более частый запрос. Вот что мужиков то интересует...

Если с телом все более-менее нормально, то одежда вышла странной: левая и правая часть разные. А может так и надо?

Возьмем еще персонаж из "Dragon Age Origin". А именно, Морриган:

Сможет ИИ ее воссоздать?

Эмм, что-то тут не так. Опять с глазами беда. Да и меч она держит очень странно. И дракончик явно подкачал... Я специально указал название игры, ибо Морриган - богиня войны в ирландскокй мифологии, "Великая госпожа воронов". Я пытался облегчить задачу ИИ. Вышло, вроде, по теме. Но уж больно ужасно по качеству. Если менять "пресет", то выйдет лучше, но все равно плохо:

Сменим персонаж на Сару Керриган из "Starcraft 2":

Вышло еще хуже, чем с Морриган:

Ничего общего с персонажем! Ни когда Сара была человеком, ни когда она трансформировалась. Зато какие... Ну, вы поняли...На фоне выдающихся "преимуществ", меркнет левая рука...

Маления, "Elden Ring":

А что вышло?

Ну каким образом это Маления? Что тут общего? Только готический фон за спиной...

Ладно, переходим к "почти людям". Очень популярный персонаж 2В:

Видно, что этот запрос очень часто возникает. Поэтому исходный результат схож с оригиналом:

Ну немного кое-какие части андроида увеличили. Чтобы было удобно сражаться, я так понимаю... Ну рот кривой. А что вы хотите, когда постоянно в сражениях? Вообще этот персонаж часто получался весьма забавным. Но эти варианты нельзя публиковать, ибо часто это, мягко скажем, стиль "ню"...

Теперь возьмем Тали'Зору из "Mass Effect".

В оригинале, там не видно лица. В общих чертах, это инопланетянка, похожая на человека. Но ноги совсем другой "конструкции". А что получится:

Небольшой сходство в одежде и все... Опять провал. Это кто угодно, но не Тали! А какая вам разница по мнению ИИ?

Но еще больше не повезло Гаррусу

из этой же игры. Вместо человекообразного ящера, нам выдали следующее:

ИИ, чтоб тебе пусто было!

И какой я делаю вывод?

ИИ, как был тупой разводкой, так и остался. ИИ не понимает принципиальных основ человеческого тела. Три руки, три ноги, куча пальцев - это нормальное явление при генерации картинки. Вот откуда это все берется? Если вы думаете, что более подробное описание облегчает задачу ИИ, то ошибаетесь: результат часто вообще ужасен. Я по этическим соображениям не могу эти варинты вам показать. Да, платные версии намного лучше, но зачем они нужны в таком вот формате? Думаете, что фильмы и игры подешевеют при использовании ИИ при создании? И не мечтайте! Мантра "игры дорожают" никогда не умрет. Разработчиков, актеров может и уволят, но платить потребители меньше не будут. Пока я не вижу особого влияния ИИ на эту индустрию, но возбуждение "Человека в Куртке"

на нейросети не заметить невозможно (а это скверно).

P.S.: А это, чтоб вам мало не показалось, на ночь грядущую, так сказать...