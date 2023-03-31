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Бытует мнение, что ИИ уже давно среди нас, обитателей сайта "Оверклокерс.ру". Что "Зелот и КО" не люди, а ИИ высшего уровня, что сам создает новую реальность. А тут еще все буквально помешались на ChatGPT...

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И я решил коротенько проверить, есть ли в этом Искусственном хоть толика Интеллекта...

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Мне не нужен полный доступ, просто буду задавать вопросы по теме, мне хорошо знакомой.

Итак, первый вопрос к ИИ (я буду так его называть, печатать проще):

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- Напиши новость про новую модель Ferrari.

Я надеялся, что ИИ поищет информацию и выдаст в качестве ответа инфу по новому спайдеру Ferrari Roma Spider...

Но нет, ответ обтекаемый донельзя:

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- Недавно Ferrari выпустила новую модель автомобиля, который предлагает улучшенные характеристики и новейшие технологии. Автомобиль также отличается элегантным дизайном и новыми цветами. Все эти функции делают новую модель Ferrari идеальным выбором для тех, кто ценит качество и мощь.

Ладно, не прокатило, облегчаю ИИ задачу:

- Напиши новость про новую Ferrari Roma Spider.

- Ferrari недавно представила свою новейшую модель - Ferrari Roma Spider. Этот автомобиль оснащен мощным двигателем V8 Twin Turbo мощностью 620 л.с., а также агрессивным дизайном и новой автоматической коробкой передач. Автомобиль обеспечивает улучшенную управляемость и превосходную производительность, превращая любую поездку в приключение.

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Ну, допустим, угадал... Хотя полезной информации с гулькин нос. Мощность, основные характеристики мотора соответствуют реальным.

Но вот остальное больше подошло бы рекламной брошюре других марок. Ибо сама Ferrari всегда говорит об ощущениях от вождения, об эмоциях.

Сражать наповал цифрами мощности - это к немцам...

Ладно, более-менее сойдет. Повторяем задачу, но с гоночной машиной:

- Расскажи мне про модель Ferrari 499P.

И тут Остапа понесло...

- Модель 499P Ferrari - это спортивный автомобиль, производимый фирмой Ferrari. Автомобиль оснащён восьмицилиндровым двигателем мощностью 485 л.с. и шестиступенчатой коробкой передач. Автомобиль отличают высокий уровень управляемости и отменная динамика при вождении. Автомобиль подходит для любителей спортивного стиля вождения.

Правда, чтоль? Не знал... Смотрим информацию в интернете и убеждаемся, что тут ничего не соответствует действительности! Начнем с того, что это гоночная машина нового класса LMH, упрощенно говоря - Гиперкары для гонок на выносливость.

Какие, к черту, "любители спортивного стиля вождения"? Ладно, между спортивными и гоночными машинами ИИ разницу не увидел. Но где он взял такие характеристики? Начнем с того, что ИИ прилепил на мотор два лишних цилиндра. И не упомянул о том, что данный силовой агрегат является гибридом и к ДВС "прикручена" система рекуперации ERS. Итоговая полная мощность не может превышать 680 л.с. Да и сам мотор представляет модернизацию серийного мотора от новейшей Ferrari 296 GTB.

ИИ выдал полную чушь. Прошу его попробовать снова:

- Снова найди информацию по Ferrari 499P

- Модель 499P Ferrari - это гоночная машина, производимая фирмой Ferrari. Автомобиль оснащён восьмицилиндровым двигателем мощностью 485 л.с. и шестиступенчатой коробкой передач. В связи с использованием специально разработанных деталей и мощного двигателя автомобиль приобрел надёжность и прочность, что делает его идеальным выбором для гоночных трасс.

- Там стоит совсем другой двигатель.

- Я понимаю. Новая модель Ferrari 499P оснащена восьмицилиндровым двигателем мощностью 620 л.с. и шестиступенчатой коробкой передач.





Не вышла чаша, Данила... Ладно, спорт не твое... Попробуем на экзотике. Расскажи-ка нам про Cizeta Moroder:

- Расскажи мне про характеристики автомобиля Cizeta Moroder

- Cizeta Moroder имеет 3,0-литровый V16-мотор с мощностью 550 л.с. Это позволяет ему достичь скорости до 200 миль в час. Он также имеет двухступенчатую КПП и передние и задние пневматические подвески. Недостатком является высокая стоимость производства.





...Более вопросов я не задавал. Соврал везде, где только можно. Мотор действительно V16, но на этом сходство с реальностью заканчивается. Его рабочий объем - 6 литров! Ровно в два раза больше! ИИ скорее всего не удосужился "прочитать" статью в Википедии полностью, ибо сам мотор разрабатывался на базе двух серийных, так было проще для небольшой компании. Далее, двухступенчатая КПП - такие были в довоенный период. И откуда взялась пневмоподвеска? Ее отродясь там не было.

ИИ показал себя в таких задачах тупым, как пробка. Тест провален.

Тут я перейду к выдуманной истории, для понимания процесса формирования интеллекта у ИИ.

Приходит Вовочка со школы домой. Подходит к отцу, который яростно подпрыгивая в кресле, смотрит матч по футболу между "Спартаком" и "Зенитом".

- Папа, а что такое арбуз?

Папа, не отводя взгляд от телевизора, где назревает атака, отвечает: "Сынок, спроси маму об этом".

Вовочка идет на кухню, где мама готовит вечерний ужин, слушая программу "Пусть говорят".

- Мама, а что такое арбуз?

- Сынок, вроде это овощ. Раз растет на земле. Я знаю, что растет он в теплых регионах. Например, в Средней Азии или у нас, в Астрахани. Но спроси лучше деда. Он ведь жил в деревне, лучше знает.

Вовочка бредет в комнату деда: "Дедушка, а что такое арбуз?"

- "Арбуз?" - дед кряхтит на кровати: "Росли у нас арбузы в деревне, в огороде. Прям у забора. Соседка там еще жила Люська, болтать любила с твоей бабкой. Ой, как начнут часами языком маслать, не остановишь..."

-"Что ты несешь, старый пердун!" - раздается голос бабушки из ванны, где она стирает.

- Не арбузы у нас росли, а тыквы! А соседку звали Манька. Забыл, как бегал к ней по молодости?

И, обращаясь к внуку, добавила: "А арбуз, внучек, ягода, из земли растет на грядке".

Вовочка идет в свою комнату, взыхает и бормочет под нос: "А биологичка Мариванна говорила, что арбуз - тыквина"...

Это я к чему: если ИИ "набивает скилл", читая посты наших блогеров, но через пару лет называть его ИИ будет крайне опрометчиво. Как угодно, но слово "интеллект" тут будет явно лишним.

А если серьезно, то вот такое отношение к данным, предоставляемым ИИ разных мастей, несет серьезную опасность отупления самого человека. Одно дело спросить у Алисы, какая сегодня будет погода. А другое - спрашивать какую-то информацию, например, технического характера. Вы уж поднимите пятую точку, да сами поищите ее в интернете на ресурсах, которые вызывают доверие. Ведь неверной, явно лживой информации в интернете полным полно. И самому ИИ разбираться в этом просто не под силу. В чем я лично и убедился...

Поэтому писать я буду по-старинке...