В 2024 году на стриминговой платформе Netflix, вышла вторая часть "Мятежной Луны" - фильм "Мятежная Луна, часть 2: Оставляющая шрамы".

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Про первую часть " Мятежная Луна, часть 1: Дитя огня " я уже писал. И вот вышел второй фильм... Наверно, стоит и его посмотреть...

Оригинальное название фильма - "Rebel Moon - Part Two: The Scargiver". Заявленные жанры - фантастика, боевик, драма. Ни слова про фэнтези! А зря... Ну, не нравится это слово, напишите "сказка"...

Режиссер все тот же - Зак Снайдер. В ролях: София Бутелла, Эд Скрейн, Михил Хёйсман, Джимон Хонсу, Пэ Ду-на, Стаз Нэйр, Стюарт Мартин, Рэй Фишер и другие.

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Первый фильм заканчивается тем, что наша главная героиня Кора (София Бутелла)

собрала шайку-лейку и укокошила (вроде бы) главгада Аттикуса Ноубла (Эд Скрейн). И вторая часть начинается с того, что защитники прибывают в деревню космоамишей.

Я честно ждал, что возрожденный Аттикус скосплеит Дарта Вейдера. Но нет: его просто возродили практически в прежнем виде, лишь шрам от раны остался на груди (вот вам и объяснение второй части названия фильма - Оставляющая шрамы).

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Наш возрожденный еще подключен к аппарату возрождения, но Аттикус уже начинает раздавать приказы. "Врачи" предупреждают, что стоит перед отключением аппарата проверить мозг генерала на адекватность - все же он был какое-то время мертвым. Но за такие "идеи" Аттикус одного врача "пришибляет" - тест на вменяемость сдан...

Теперь его волнует не столько зерно на продовольствие империи, а поимка этой Коры. Что за возбуждение на нее, нам еще не объяснили...

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Тем временем, в деревне космоамишей происходит пьянка по поводу прибытия защитников.

Из всего отряда, который был оставлен на планете имперским дредноутом, в живых остался только один солдат. Который еще и перешел на сторону амишей. И он регулярно шлет через мутное стекло самогонного аппарата послания, что "в Багдаде все спокойно".

Но воскресшего Аттикуса так просто на мякине не проведешь, он понимает, что ему врут. Командир дредноута сообщает на планету, чтобы урожай был собран и готов к отправке через пять дней...

Амиши тут же потупляют свои амишные головы: собрать в такой срок урожай нереально. А Кора и компания узнают, что Аттикус скорее жив, чем мертв (облом, праздничная панихида по врагу прошла зря). Но наш генерал-пропоица Титус (Джимон Хинсу)

не унывает: он толкает духоподнимающую речь, в которой обещает сделать пятилетку в три года. В смысле: за пять дней и урожай собрать, и амишей сделать воинами...

И начинается уборка пшеницы, жаркая страда... И это выглядит крайне жалко и убого.

Сразу понятно, что люди и в глаза не видели уборку пшеницы ручным способом! Какие они снопы вяжут, как машут косами... Да, тут все, как в глубокой древности - на то они и космоамиши... И все это в слоу мо и под нуднейшую музыку. Ну, посмотрите, хоть старые советские фильмы, как убирали вручную урожай! Такими снопами вы будете убирать урожай медленнее, чем воробьи будут склевывать зерна! И раз уж мы окончательно отказались от новейших технологий, то почему тут нет ваших телег, запряженных странными местными "лошадями"? Почему пшеницу складываете на левитирующую грузовую платформу?

Не по канону...

После одного дня(!) уборки всего(!) урожая, приступаем к обучению местных премудростям воинского искусства и построению фортификационных сооружений.

Научить космоамишей стрелять - раз плюнуть.

Рубить мечом с плеча - плюнуть второй раз...

А вечерком, генерал Титус требует от соратников "раскрыться душой",иначе в бой он не пойдет...

И вот, мы, наконец, узнаем истории наших защитников. Сам Титус в свое время склонил колени перед правителем, чтобы тот пощадил его солдат и наказал лишь одного Титуса.

Но в ответ, на его глазах, все солдаты Титуса были просто распылены на молекулы. И теперь сердце пьянчуги пресыщено гневом...

Полуголый индеец Тарка

оказался сыночком какого-то царька, которого убили коварные имперцы. А его маман с горя, разбежавшись, прыгнула со скалы, вот она была и вдруг ее не стало...

Сынок стер скупую слезу, взял загранпаспорт и свалил с планеты. Но про "мстю" не забыл...

Странная помесь женщины-самурая и джедая, Немезида,

тоже поведала свою историю. Она жила на мирной планете (помесь Китая и Японии средних веков). И тут - как налетят, как всех убьют и все сожгут... Она достала руки некоего Эдварда и, отрубив свои, сделала себе новые протезы.

Чтобы мстить...

И вот, что интересно: все они переполнены ненавистью к правителю Балисарию.

Но пока Кора их не встретила, мстили лишь в своем воображении. А вот наша сухожильная бой-баба (не в смысле трансгендера, а в смысле бойца) смогла их расшевелить. Сама же Кора про свою истинную историю немного солгала... Но Титуса ведь не обманешь: алкаш с многолетним стажем видит ее насквозь...

Но историю Коры нам поведали и теперь стало понятно, почему ее так рьяно разыскивают.

Тот самый Балисарий, что ее вскормил и сделал из нее воина, подставил ее. На одном приеме в честь "спуска на воду" очередного военного космического корабля, Кору заставляют убить принцессу.

И сама принцесса, вроде как "не против". В общем, все королевское семейство тут гибнет (причем, убийство короля косплеит убийство Цезаря).

И все сваливают на Кору. Она оказалась излишне шустрой и убегает. И именно поэтому она так тщательно скрывает свое прошлое...

И вот это все занимает большую часть фильма. А потом начинается то само сражение на зерно. И оно тупее тупого! Ибо солдаты с дредноута дадут сто очков вперед косоглазым имперским штурмовикам! Амишы месят и валят отряды солдат!

Ладно-ладно: не все так и просто. Первый вал они отбили сами, не без потерь. Наша Немезида напоролась на чужие мечи и немного умерла.

Вторую волну помог отбить тот самый робот, который фигурировал еще в первой части.

Видно, понял, что сохранять нейтралитет ему очень тяжко. А может ручки зачесались по оружию.

А третья волна сама просела, ибо наша Кора взорвала дредноут, попутно второй раз укокошив Аттикуса.

Но в этом бою погиб ее дружок, амиш Гуннар (Михил Хёйсман). Остатки солдат, добили прилетевшие повстанцы.

Все. Кино кончилось... Нам, правда, сообщает Титус, что не может принцесса так просто умереть. И она жива, надо ее поискать хорошо. И остатки отряда защитников намерены это сделать...

Вот теперь точно все.

Фильм просто убил своей тупостью и безыдейностью. Он намного хуже первой части, которая была хламом. Но там хоть был интерес в раскрытии сюжета. Тут же все было предельно понятно. Фильм идет два часа. Но, если все моменты со слоу мо ускорить до нормальной скорости, то можно уложиться и в полтора часа. Этих "фирменных замедлений" так много, что тошнит. И еще заунывная и монотонная музыка... Это просто жесть!

То, что воспринималось в "300 спартанцах", как оригинальное решение, тут бесило. И ведь нет ни намека на легендарно-мемное "Это Спарта!"... Эх, Снайдер, Снайдер... По-другому ты снимать явно не умеешь...

Актеры просто отыгрывают свои роли на фоне Коры.

Что-то пытается показать Титус, но он не вытягивает роль легендарного в прошлом генерала. Да и возрожденный Аттикус не такой харизматичный, как в первой части, ему тут уделено намного меньше времени.

Я понимаю, что фильм для стриминговой платформы и его нельзя сравнивать с голливудскими фильмами для широкого экрана. Но почему такая странная реализация этого мира? Какие-то амиши, какие-то странные корабли, словно была жалкая попытка сделать фильм в духе стимпанка (да, на дредноуте есть "кочегары"). Зачем "танки" империи так дымят?

Они на угле работают? Если это была попытка в стимпанк, но она провалилась - сравните с "Хрониками хищных городов".

И опять я задаю вопрос: к чему в фантастике явные намеки на фэнтези? Ведь "смерть" принцессы не укладывается в общие законы этого мира. Или тут опять "другое"? Второй фильм и все такой же бессмысленный микс не сочетаемого.

Короче, третий фильм я совсем не жду. Но смотреть буду: "из прынцыпа"...



