Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

"Мятежная Луна, часть 2: Оставляющая шрамы" - еще хуже, чем первая часть (субъективное мнение)

На днях я посмотрел вторую часть "Мятежной Луны"... И она оставила очень плохое послевкусие...
[ ] для раздела Блоги
+
+

реклама

В 2024 году на стриминговой платформе Netflix, вышла вторая часть "Мятежной Луны" - фильм "Мятежная Луна, часть 2: Оставляющая шрамы".

реклама



Про первую часть "Мятежная Луна, часть 1: Дитя огня" я уже писал. И вот вышел второй фильм... Наверно, стоит и его посмотреть...

Оригинальное название фильма - "Rebel Moon - Part Two: The Scargiver". Заявленные жанры - фантастика, боевик, драма. Ни слова про фэнтези! А зря... Ну, не нравится это слово, напишите "сказка"...

Режиссер все тот же - Зак Снайдер. В ролях: София Бутелла, Эд Скрейн, Михил Хёйсман, Джимон Хонсу, Пэ Ду-на, Стаз Нэйр, Стюарт Мартин, Рэй Фишер и другие.

реклама



Первый фильм заканчивается тем, что наша главная героиня Кора (София Бутелла)

собрала шайку-лейку и укокошила (вроде бы) главгада Аттикуса Ноубла (Эд Скрейн). И вторая часть начинается с того, что защитники прибывают в деревню космоамишей.

Я честно ждал, что возрожденный Аттикус скосплеит Дарта Вейдера. Но нет: его просто возродили практически в прежнем виде, лишь шрам от раны остался на груди (вот вам и объяснение второй части названия фильма - Оставляющая шрамы).

реклама



Наш возрожденный еще подключен к аппарату возрождения, но Аттикус уже начинает раздавать приказы. "Врачи" предупреждают, что стоит перед отключением аппарата проверить мозг генерала на адекватность - все же он был какое-то время мертвым. Но за такие "идеи" Аттикус одного врача "пришибляет" - тест на вменяемость сдан...

Теперь его волнует не столько зерно на продовольствие империи, а поимка этой Коры. Что за возбуждение на нее, нам еще не объяснили...

реклама



Тем временем, в деревне космоамишей происходит пьянка по поводу прибытия защитников.

Из всего отряда, который был оставлен на планете имперским дредноутом, в живых остался только один солдат. Который еще и перешел на сторону амишей. И он регулярно шлет через мутное стекло самогонного аппарата послания, что "в Багдаде все спокойно".

Но воскресшего Аттикуса так просто на мякине не проведешь, он понимает, что ему врут. Командир дредноута сообщает на планету, чтобы урожай был собран и готов к отправке через пять дней...

Амиши тут же потупляют свои амишные головы: собрать в такой срок урожай нереально. А Кора и компания узнают, что Аттикус скорее жив, чем мертв (облом, праздничная панихида по врагу прошла зря). Но наш генерал-пропоица Титус (Джимон Хинсу)

не унывает: он толкает духоподнимающую речь, в которой обещает сделать пятилетку в три года. В смысле: за пять дней и урожай собрать, и амишей сделать воинами...

И начинается уборка пшеницы, жаркая страда... И это выглядит крайне жалко и убого.

Сразу понятно, что люди и в глаза не видели уборку пшеницы ручным способом! Какие они снопы вяжут, как машут косами... Да, тут все, как в глубокой древности - на то они и космоамиши... И все это в слоу мо и под нуднейшую музыку. Ну, посмотрите, хоть старые советские фильмы, как убирали вручную урожай! Такими снопами вы будете убирать урожай медленнее, чем воробьи будут склевывать зерна! И раз уж мы окончательно отказались от новейших технологий, то почему тут нет ваших телег, запряженных странными местными "лошадями"? Почему пшеницу складываете на левитирующую грузовую платформу?

Не по канону...

После одного дня(!) уборки всего(!) урожая, приступаем к обучению местных премудростям воинского искусства и построению фортификационных сооружений.

Научить космоамишей стрелять - раз плюнуть.

Рубить мечом с плеча - плюнуть второй раз...

А вечерком, генерал Титус требует от соратников "раскрыться душой",иначе в бой он не пойдет...

И вот, мы, наконец, узнаем истории наших защитников. Сам Титус в свое время склонил колени перед правителем, чтобы тот пощадил его солдат и наказал лишь одного Титуса.

 Но в ответ, на его глазах, все солдаты Титуса были просто распылены на молекулы. И теперь сердце пьянчуги пресыщено гневом...

Полуголый индеец Тарка

оказался сыночком какого-то царька, которого убили коварные имперцы. А его маман с горя, разбежавшись, прыгнула со скалы, вот она была и вдруг ее не стало... 

Сынок стер скупую слезу, взял загранпаспорт и свалил с планеты. Но про "мстю" не забыл...

Странная помесь женщины-самурая и джедая, Немезида,

тоже поведала свою историю. Она жила на мирной планете (помесь Китая и Японии средних веков). И тут - как налетят, как всех убьют и все сожгут... Она достала руки некоего Эдварда и, отрубив свои, сделала себе новые протезы.

Чтобы мстить...

И вот, что интересно: все они переполнены ненавистью к правителю Балисарию.

 Но пока Кора их не встретила, мстили лишь в своем воображении. А вот наша сухожильная бой-баба (не в смысле трансгендера, а в смысле бойца) смогла их расшевелить. Сама же Кора про свою истинную историю немного солгала... Но Титуса ведь не обманешь: алкаш с многолетним стажем видит ее насквозь...

Но историю Коры нам поведали и теперь стало понятно, почему ее так рьяно разыскивают.

Тот самый Балисарий, что ее вскормил и сделал из нее воина, подставил ее. На одном приеме в честь "спуска на воду" очередного военного космического корабля, Кору заставляют убить принцессу.

И сама принцесса, вроде как "не против". В общем, все королевское семейство тут гибнет (причем, убийство короля косплеит убийство Цезаря).

И все сваливают на Кору. Она оказалась излишне шустрой и убегает. И именно поэтому она так тщательно скрывает свое прошлое...

И вот это все занимает большую часть фильма. А потом начинается то само сражение на зерно. И оно тупее тупого! Ибо солдаты с дредноута дадут сто очков вперед косоглазым имперским штурмовикам! Амишы месят и валят отряды солдат! 

Ладно-ладно: не все так и просто. Первый вал они отбили сами, не без потерь. Наша Немезида напоролась на чужие мечи и немного умерла.

Вторую волну помог отбить тот самый робот, который фигурировал еще в первой части.

Видно, понял, что сохранять нейтралитет ему очень тяжко. А может ручки зачесались по оружию.

А третья волна сама просела, ибо наша Кора взорвала дредноут, попутно второй раз укокошив Аттикуса.

Но в этом бою погиб ее дружок, амиш Гуннар (Михил Хёйсман). Остатки солдат, добили прилетевшие повстанцы.

Все. Кино кончилось... Нам, правда, сообщает Титус, что не может принцесса так просто умереть. И она жива, надо ее поискать хорошо. И остатки отряда защитников намерены это сделать...

Вот теперь точно все.

Фильм просто убил своей тупостью и безыдейностью. Он намного хуже первой части, которая была хламом. Но там хоть был интерес в раскрытии сюжета. Тут же все было предельно понятно.  Фильм идет два часа. Но, если все моменты со слоу мо ускорить до нормальной скорости, то можно уложиться и в полтора часа. Этих "фирменных замедлений" так много, что тошнит. И еще заунывная и монотонная музыка... Это просто жесть!

То, что воспринималось в "300 спартанцах", как оригинальное решение, тут бесило. И ведь нет ни намека на легендарно-мемное "Это Спарта!"... Эх, Снайдер, Снайдер... По-другому ты снимать явно не умеешь...

Актеры просто отыгрывают свои роли на фоне Коры.

Что-то пытается показать Титус, но он не вытягивает роль легендарного в прошлом генерала. Да и возрожденный Аттикус не такой харизматичный, как в первой части, ему тут уделено намного меньше времени.

Я понимаю, что фильм для стриминговой платформы и его нельзя сравнивать с голливудскими фильмами для широкого экрана. Но почему такая странная реализация этого мира? Какие-то амиши, какие-то странные корабли, словно была жалкая попытка сделать фильм в духе стимпанка (да, на дредноуте есть "кочегары"). Зачем "танки" империи так дымят?

Они на угле работают? Если это была попытка в стимпанк, но она провалилась - сравните с "Хрониками хищных городов".

И опять я задаю вопрос: к чему в фантастике явные намеки на фэнтези? Ведь "смерть" принцессы не укладывается в общие законы этого мира. Или тут опять "другое"? Второй фильм и все такой же бессмысленный микс не сочетаемого.

Короче, третий фильм я совсем не жду. Но смотреть буду: "из прынцыпа"...


реклама

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

мятежная луна
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор медиаплеера HIPER Media TV M5 Ultra
3
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024)
2
Обзор робота-пылесоса Neatsvor U1MAX
+
Ретроклокинг: влияние поколений интерфейсов SSD на производительность
37
Обзор ноутбука ASUS Zenbook DUO (UX8406)
4
Обзор и тестирование модульного блока питания MSI MAG A850GL PCIE5
5
Обзор и тестирование процессорного кулера APNX AP1-V
18
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z790 Gaming Plus WIFI
4
Обзор и тестирование смартфона Honor X9b 5G
5
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe 5.0 M.2 MSI Spatium M570 PRO Frozr объемом 2 ТБ
17
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новые изображения показывают истинные размеры подводного дрона Manta Ray
23
Из зоны СВО опубликовали видео с 30-километровым "Царь-поездом"
3
Apple признала проблему с будильниками на iPhone и работает над исправлением
+
Языковой омбудсмен Украины Креминь призвал перейти к "наступательной украинизации" страны
1
Пользователи Windows 11 стремительно откатываются обратно на Windows 10 — статистика Statcounter
23
Boston Dynamics показала робота-собаку Spot Mini в костюме Sparkles
+
WhatsApp будет блокировать аккаунты, которые массово рассылают сообщения
+
Россия-матушка: в Steam стартовал фестиваль Games from Russia, посвящённый отечественным играм
+
Основатель Ethereum Виталик Бутерин отказывается от использования аппаратных кошельков
+
Военный эксперт Берлетик рассказал, что ракеты "Искандера" превосходят ATACMS по всем параметрам
1
Оптимизация охлаждения батареи может сократить время зарядки электромобиля Polestar до 2-3 минут
+
Самая доступная игровая видеокарта Intel Arc A310 показала высокий FPS во всех современных играх
5
Немецкая пресса: русские «унизили» танк Leopard 2 в Москве, демонстративно согнув ему орудие
17
Good Lock появился в Play Store
+
Xiaomi Poco F6 может оказаться переименованной версией Redmi Note 13 Turbo
+
В сети появились видеоматериалы с испытаниями китайской гиперзвуковой ракеты 2PZD-21
1
Microsoft неспособна автоматически исправить ошибку Windows 10 KB5034441
5
Lenovo представила ноутбук IdeaPad 15s с процессором AMD Ryzen 5 7430U
+
Пользователи Windows 11 получили новый браузер Arc
+
ВС РФ продолжают наносить ракетные удары по военным объектам и складам с вооружением Одессы
+

Популярные статьи

Как я выкинул на ветер 5000 рублей или почему не стоит покупать в ПК слишком мощный блок питания
74
GeForce RTX 4060, RTX 3060 или RX 7600 - какую видеокарту выбрать для игр в разрешении Full HD
72
Выбираем игровой ноутбук по разумной цене – почему в продаже нет идеального геймерского лэптопа
5
Солнечные фермы и электростанции - энергия будущего или угроза природе
16
Почему игровой ноутбук хуже компьютера – ставим GeForce RTX 3060 в геймерскую сборку за 90 000р
27
"Мятежная Луна, часть 2: Оставляющая шрамы" - еще хуже, чем первая часть (субъективное мнение)
+
Сборка ретро-ПК - часть 3: Десктопный Pentium 233MMX против серверного Pentium Pro 200
16
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024)
2
Как в России бесплатно получить DLC Thrones of Decay для Total War: WARHAMMER III
2
Моё мнение о Fallout 4 на PS5 (PushSqare)
4

Сейчас обсуждают

Никита Ермолаев
09:42
У меня 7900хтх 400W потребляет, как они это 2 вертушками хотят охладить не понятно, или они её до 250W зажали
ASUS предлагает двухвентиляторное и трехслотовое охлаждение для AMD Radeon RX 7900 XTX и 7900 XT
Алексей Кузнецов
09:33
Долларов печатают слишком много.
Российская армия продолжила наносить удары по объектам ВСУ в Харьковской области
Radidus
09:29
как можно сравнивать лоб в лоб, десктоп и лэптоп? Ты нормальный? фишка ноутбука в мобильности, таскай где хочешь, поэтому переплата. Ты же не будешь сис. блок с собой таскать и монитор впридачу. Лишь ...
Почему игровой ноутбук хуже компьютера – ставим GeForce RTX 3060 в геймерскую сборку за 90 000р
Николай Новичков
09:19
Земля фантазёрами полнится просто...
Как я выкинул на ветер 5000 рублей или почему не стоит покупать в ПК слишком мощный блок питания
Николай Новичков
09:17
Что за лядская портянка? Даже читать не стал. Почему не стоит покупать слишком мощный бп: - - - -аэрокул сас 3000ватт. Вывод/итог. Сложно бл?
Как я выкинул на ветер 5000 рублей или почему не стоит покупать в ПК слишком мощный блок питания
Юрий Иванов
09:15
Ой, какая жалость. Всё же надо было вкладываться в рекламу на ресурсах для калофагов и фанатов уринотерапии
В Эр-Рияде пройдет турнир по Starcraft 2 с рекордным призовым фондом в 1 миллион долларов
Mixail80
09:10
ну вот и ТПМ пригодился :)
Игроки League of Legends столкнулись с проблемами после установки античита Vanguard — игра на Windows 11 требует наличия чипа TPM 2.0
Aleksei Didenko
09:04
Он тут года 4 так, "побеждает" Российские войска
Макрон назвал два условия, которые вынудят Францию отправить свои войска на Украину
Илья Тихонов
09:01
Ну я тоже без профильного. Что не мешает мне юзать линукс на паре сотен серваков
Как понять, что пришло время переустановить Linux
lion77815
08:59
Поток сознания, да. Хотя причина конкретная. КПД максимально при загрузке примерно процентов на 70. Поэтому 750 при расходе 300 нафиг не нужны. Уходит на нагрев тех же кондеев впустую. Та же тема с к...
Как я выкинул на ветер 5000 рублей или почему не стоит покупать в ПК слишком мощный блок питания
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем