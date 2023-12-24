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"Мятежная Луна" - Я тоже хочу быть "Звездными войнами" - краткий обзор посредственного фильма

Я считал и считаю шесть первых фильмов "Звездные войны" лучшими представителями космической фантастики. И вот Зак Снайдер посчитал, что способен создать нечто подобное...
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Многие режиссеры пытались сделать свои "Звездные войны", но у всех это не получалось. Даже у тех, кто снимал сами "Звездные войны" - просто посмотрите последние фильмы франшизы. Ни оригинальных идей, ни внятного сценария.

И вот сам Зак Снайдер решил поиграть на этом поле.

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К его творчеству у меня довольно смешанное чувство. С одной стороны, его "300 спартанцев" - очень специфичен, с ярко выраженным оригинальным видеорядом. "Хранители", вроде и про супергероев, но стоит в стороне от мейнстрима, со своим собственным сюжетом и взглядом на "супергеройство" вообще. Да и версия "Лиги справедливости" от режиссера - лучшее, что есть в куче фильмов о миксе супергероев. И тут он взялся за фантастику... Причем, сразу за несколько частей. То есть амбиции налицо. Оправдались ли они?

О фильме.

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Полное название - "Мятежная Луна, часть 1: Дитя огня" (оригинальное название "Rebel Moon: A Child of Fire - Part One")

Платформа: Netflix.

В ролях: София Бутелла, Эд Скрейн, Михил Хёйсман, Чарли Ханнэм, Стаз Нэйр, Пэ Ду-на, Джимон Хонсу, Рэй Фишер, Клеопатра Коулмэн и другие.

Лично я про данный фильм ничего не знал, кроме самого трейлера, который видел. Ну и кто-то на YouTube выразил свое мнение, что это прям замах на "Звездные войны". Все.

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Теперь, посмотрев данный фильм, я могу высказать свое мнение. Оно, естественно, субъективное, но это касается вообще всех мнений.

Я люблю вкусно поесть. И мясо жареное люблю. Но некоторые рецепты вызывают дикое недоумение, когда в жаркое добавляют, например, банан или клубнику. Такой "микс" продуктов мне не нравится совершенно. Хотя по отдельности ничего против них не имею. К чему это я? Данный фильм именно такой "микс", когда в фантастику, за каким-то чертом, добавили элементы фэнтези. Это сразу бросается в глаза, когда перед нами предстает абсолютно примитивное поселение на какой-то планете. 

Наша главная героиня, Кора (София Бутелла) пашет на местном эквиваленте лошади!

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Амиши отдыхают. Те, хоть и находятся в сильнейшем религиозном угаре, но от помощи тракторов не отказываются. А тут... Немного лучше ситуация обстоит в местном "порту". Это не просто порт, а космопорт, куда прилетают космические корабли со всей галактики. А выглядит - практически Дикий Запад.

Убого. Типа антураж? Типа идиотизм... Хотели закосплеить некоторые планеты из "Звездных войн", но не получилось. Палку разумности перегнули.

Сама фабула истории примерно такая же пафосная, как и во вселенной "Звездных войн". Правителя кокнули, ну и пошла волна репрессий по галактике.

Летает такой местный имперский крейсер... ой простите, "Глаз короля" (или "Зуб смотрящего") по планетам и командир (Эд Скрейн) с явными признаками садиста порядок там наводит...

А как пафосно его зовут! АДМИРАЛ АТТИКУС НОУБЛ! Не хухры-мухры! Прям Вархаммер... Небольшое сходство с этой игровой вселенной мы также можем заметить...

Но только визуальное, посколько пафоса тут нет, а идиотизм - есть. И этот идиотизм нам отлично видно, когда на данной планете Аттикус показывает, кто тут "папка". В этот момент сомневаешься в здравомыслии самого властителя этой разбухшей империи. Зачем отправлять наводить порядок человека с явными садистскими наклонностями? Напугать или порядок навести?

В "Звездных войнах", если помните, особую роль играли андроиды. Причем, все они обладали достаточно развитым ИИ, практически схожим с интеллектом живых гуманоидов. И вот тут нам тоже показали одного бывшего боевого робота, который зарекся держать оружие.

Вот умерла их Прынцесса и все, долой оружие... И помыться он может, и свою оловянную голову полотенцем протереть...

Такое впечатление, что с головой у сценаристов было совсем худо. Ну прежде чем ЭТО выкладывать, немного сами представьте эту сцену! Лишь для того, чтобы он смог с местной жительницей поделиться душевными терзаниями? А по-другому нельзя?

Вот примерно в этот момент понимаешь, что дальше лучше уже не будет... 

Далее, оказывается наша Кора и не Кора вовсе, а гром-баба, самый-самый "луччий солдат королевства" с прокаченными скилами массовой слоумо стрельбы.

Ладно, что опять баба всех уделала. Так опять некие ассоциации с некой франшизой.

Теперь у амишей нет иного выбора, как найти группу сочувствующих и встать на защиту своей планеты...

Действие переносится в космос. Космос убогий, как и все остальное. Абсолютно все наемники нашего "братства конца" невменяемые. Один полуголый индеец объезжает...гриффона!

Вот какого...извините, огородного растения, это животное присутствует в фильме? Хватит курить кальяны, сценаристы! Это убивает клеточки вашего убогого мозга! Еще одна сильная женщина - явное космическое воплощение самурая. Даже мечи есть.

Два. Дать ей в руки лучевые мечи, сценаристы все же не решились, но раскаленные почему и нет? Выглядит почти также, как и мечи джедаев...

Особо долго искали прославнейшего и легендарнейшего ГЕНЕРАЛА ТИТУСА (ох, Ваха...). И кто им оказался? Пьянчуга, прожигающий остаток здоровья в местном Колизее!

Вот правда? Вот так вы видите жизнь на планетах, когда межзвездные перелеты стали обыденным делом, как поездка на такси? Стыдоба полная.

И будет ходить этот ГЕНЕРАЛ ТИТУС (Джимон Хонсу) в каких-то ошметках, аки средневековый бомж.

И все наемники такие. А какие у них мотивации? Примитивнейшие. 

- Помогите нам в борьбе с коварным правительством!

- Нет проблем, поможем...

ВСЕ! Вот и вся мотивация... Ладно там повстанцы

(которые навсегда уступают повстанцам из "Звездных войн"), но и другие сразу соглашаются.

По мере продвижения, мы все больше узнаем о предыдущей жизни нашей Коры.

В один момент, она была даже назначена телохранительницей принцессы. И нам показывают ту самую принцессу...

Если в "Звездных войнах" были таинственные частицы, мидихлорианы, дающие те самые силы джедаям и ситхам, то тут все проще. Была дохлая птичка, девочка подержала ее в руках и птичка ожила. Вот тебе и вся фантастика... Вот дичь на каждом шагу! Зачем? К чему? А где некая Роковая гора? Не додумали или во второй части завезете? Ужасный бред...

Примерно после 2/3 части фильма, я уже стал смотреть фильм, как дельфин во сне. Уже концовка была примерна ясна. Оставался вопрос: сделают ли из главного злодея некое подобие Дарта Вейдора?

Но этот вопрос переносится во вторую часть фильма...

Итак, вывод по фильму.

Он очень и очень слабый и противоречивый. Совершенно бестолковый микс из нескольких жанров. Ничего хорошего из этого не вышло. А ведь, если покопаться в книгах, то можно найти и отличный симбиоз фантастики и фэнтези. Было бы желание. Но желания особого не было.

Что по актерскому составу? По факту, несмотря на много более-менее известных актеров, тянет одеяло на себя лишь София Бутелла. Остальные персонажи никчемные. Возможно, они раскроются во втором фильме, но сейчас, выглядят статистами. О них слишком много говорили, но своих качеств они не проявили. Странно.

Сам фильм длится более двух часов, но событий произошло минимум. По факту, собрали только команду "борцунов за справедливость". И по аналогии с другой франшизой, нам потребуется еще, как минимум, две части, чтобы завершить логически сюжет истории. Но ждать продолжение вовсе не охота...

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Фильм я ждал именно для себя. Это "Холодные игры" смотрел ради написания статьи. Здесь же видел "потенциал"... Не получилось... Остается надежда на вторую часть "Дюны" и сериал по одной легендарной серии игр с Суперменом в главной роли. Может там разочарований не будет...

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