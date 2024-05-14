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Broken Roads - нудная и абсолютно безыдейная игра (субъективный обзор)

Не все, то золото, что блестит. Не все игры от независимых игр стоит "щупать". Вот сегодня я и расскажу о таком случае, когда лучше пройти мимо.
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К играм, которые можно назвать пошаговыми тактическими играми, я отношусь положительно. Хотя и не самый любимый жанр. И все, что выходит в этом или схожем жанре, я сравниваю с "XCOM 2". Если такое сравнение имеет место, то игра более-менее хорошая. Но так выходит далеко не всегда...

"Broken Roads" от студии Drop Bear Bytes вышла в начале апреля 2024 года.

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 Издателями выступили  Versus Evil и tinyBuild

Вроде, как пошаговая тактическая РПГ. Вроде, мир после апокалипсиса (уже приедается такая тематика).

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Стоит попробовать...

В Steam об игре говорится следующее: "Broken Roads создана командой настоящих энтузиастов классических компьютерных ролевых игр, так что далеко не последнее место в путешествии игроков по австралийским пустошам будет занимать глубокий и захватывающий сюжет. Традиционные элементы здесь сочетаются с инновационными решениями - например, здесь нет классов, что позволяет экспериментировать со способностями персонажей, как только вздумается... И насколько вам позволит ваш моральный компас. Так называется оригинальная система философских взглядов вашего героя, которая будет активно влиять на его выборы, возможности и варианты ответов в диалогах".

Сначала выбираем нашего персонажа из нескольких вариантов.

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Внешний вид тут задан уже заранее и в этом нет особого смысла. Стоит внимательно уделить внимание на то, кто вы "по жизни", т.е., какие варианты ответов в диалогах вам будут доступны.

На это будет несколько вопросов, которые и сформируют характер вашего героя. Нечто подобное было в серии "Fallout". Но там вопросы были интересными, а тут... Нафиг мне эта беседа у психолога? Я выбрал преимущественно характер нигилиста, чтоб поменьше выслушивать болтовню и сразу всех "валить" по возможности. Скажу сразу: с выбором я не ошибся, "базары" тут нудные и совсем не интересные, отдает душком начала 2000-х годов.

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И в данном случае, это не комплимент.

Далее, стоит распределить очки характеристик. Тут много есть чего, но выбор за вами.

Тем более, что работоспособность тех или иных параметров изначально вы не узнаете. Кто помнит рандомность попадания в "XCOM 2", тот понимает, о чем речь. Я прокачал именно навыки стрельбы и меткости.

Итак, игра начинается с рассказа, как люди докатились до жизни такой. И чего в игровом мирке творится. А тут типичный мир постапокалипсиса.

И вот мы приступаем к игре... И уже после десяти минут болтовни, хочется игру удалить. Но я сдерживаю порывы...

Внесение в игру элемента РПГ прошло отвратительно: иди туда, иди сюда.

И болтай, болтай, болтай... Был бы тут интерес или веселость. Ан нет... Скукота...

Я специально "нарывался на грубость", чтобы получить конфликт и перестрелку.

 Но чаще это лишь портило отношения в нашем небольшом отряде. Но вот, наконец, и перестрелка... Вот как начнем "тактиковать"...

И это провал! Система сделана просто из рук вон плохо. Все жалко и убого.

Опять с трех шагов из снайперки один из отряда мажет!!! Вот стоило плохие идеи из "XCOM 2" портировать? Это же дичь полная! Мой персонаж стреляет получше, но все так сделано примитивно, что и бои наводят скуку. Мне все не нравится: интерфейс игры, реализация боев и прочее. Такое бывает очень редко. Но австралийцам удалось меня "удивить"...

Но опять, любой заход в "городок" заставляет скрипеть зубами. Опять разговоры и задания ни о чем.

Если у вас нет оригинальных идей, то зачем вы вообще игру стали делать? Ни боевая система не впечатлила. Ни реализация "элемента РПГ" - вышла просто болтовня, нудная донельзя.

В итоге, в игре я продержался "рекордные" два часа и удалил ее нафиг.

А есть ли у нее хоть какие-то достоинства? Ну, разве что, скромные системные требования:

Зато нет никаких графических настроек, кроме изменения разрешения.

Все так жалко и убого, что нет смысла делать тестирование. Я играл с включенной вертикальной синхронизацией на GTX 1070 и загрузка выглядела следующим образом:

Сама картинка в игре меня устраивала, я не играю в графику. Но тут нет вообще ничего интересного!

За последнее время, я проверил несколько подобных игр: 

Jagged Alliance 3: краткий обзор игры

Краткое тестирование в игре Miasma Chronicles

И это самая бестолковая и не интересная. Никакого сравнения с "Hard West 2" не выдерживает!

Для создателей игры стоило либо разработать вменяемый сценарий, чтобы сразу "зацепить" игрока. Либо делать более прямолинейную тактическую игру. А так, вышло непонятно что. И играть в это я не рекомендую.

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