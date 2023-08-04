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Jagged Alliance 3: краткий обзор игры

Jagged Alliance - известная франшиза. Продукт в узких кругах культовый. Но предыдущая игра серии вышла еще в 1999 году. Что в новинке есть нового и передового? Посмотрим...
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Игра Jagged Alliance 3 - многострадальный продукт Haemimont Games, изданный THQ Nordic.

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Ждать очередную игру серии целых 23 года... Спасало ситуацию то, что сам жанр пошаговых стратегий не особо популярный и, в то же время, проектов в этом жанре откровенно мало. Нет банально конкуренции.

Я не любитель шутеров (а это в каком-то роде шутер), если не имеется фантастической составляющей. Но в данную игру немного поиграл...

Вот, что пишет Steam о сюжете игры: "Гранд-Чиен изобилует природными ресурсами и политическими проблемами. Когда там пропадает президент, в стране начинается хаос, к власти рвется военная группировка «Легион». Семья президента пытается этому противостоять. По договоренности с всесильной корпорацией «Адонис» они находят опытных наемников, которые должны отыскать пропажу и навести порядок в стране.

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Jagged Alliance 3 предоставляет широкий выбор непохожих друг на друга наемников – у каждого своя история и свои «тараканы». Сколотите отряд и отправляйтесь исследовать Гранд-Чиен, зарабатывать деньги и растить свою команду. Ведь рано или поздно вам придется решать судьбу всей страны."

Сначала, мы набираем в наш отряд наемников (есть определенная сумма денег на это).

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И потом приступаем к обучению, попутно пробираясь к вилле нашего заказчика.

И уже на этом отрезке у меня стали появляться вопросы к игре. Не такие уж важные, но все же. Причем, ничего подобного не было в других играх этого жанра! Вопросы по управлению в основном. Не удобно. Ладно, приноровимся...

После получения задания, отправляемся к месту его исполнения.

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Типично для многих пошаговых игр, в пути могут быть побочные стычки.

И вот в этом столкновении с неприятелем, стали вылезать проблемы игры, которые мне совсем не понравились.

Во-первых, режим стелс, работает тут через одно место. Абсолютно непонятно, как подойти максимально близко, но не поднять тревогу. Вроде, использовал в качестве укрытия кусты и деревья, а враги напряглись... Ладно, может, что-то не понял, не вник.

Начинается бой. И тут вылезает вторая проблема - плохое позиционирование ваших наемников.

У меня в команде имеется снайпер. И я его старался расположить немного подальше в укрытии... Он не видит ни одной цели! Хотя, с моей точки зрения (вернее, при виде сверху) все отлично простреливается! Черт с ним, с укрытием. Ставим его на открытое место.

Так он промахивается! В каждом выстреле, выбирая в качестве цели голову, он "мажет"! На кой мне нужен такой наемник? И это на самом легком уровне сложности!

Такого безобразия не было ни в XCOM2 (даже с учетом рандомного "процентирования"), ни в Miasma Chronicles, ни в еще одной стратегии, о которой я еще не написал( и это очень неплохая игра)! Уже с первых минут, игра удручает балансом. В общей сложности я поиграл часа полтора и на этом завершил сие действо. Не понравилось, вообще.

Теперь переходим к графике. Игра выглядит, в целом, неплохо, но, как и в случае Miasma Chronicles, запрашивает ресурсы явно выше своих "графических красот".

Настроек графики в меру:

Вот так игра выглядит на ультра пресете графики:

Вот так на высоких настройках:

Средние настройки графики:

Низкий пресет графики:

Вроде игра имеет современные апскейлы, но засунули их... в настройки сглаживания!

С какого перепуга? Ну, ладно: имеется FSR и XeSS (аналог от Intel). Но, включая "сглаживание FSR" ничего не происходит! Надо вручную понижать внутриигровое разрешение! Это точно тот FSR? Или я что-то упустил из вида? Короче, разбираться в этом идиотизме я не стал, и для теста выставил свои, кастомные настройки. В основном, это высокий пресет, со средними отражениями и отключенными окклюзиями и прочими ерундовинами.

Вот так игра выгладит на кастомных настройках:

Ссылка на слайдер для сравнения скриншотов.

Приступаем к тестированию.

Тестовая система:

Процессор: i7-8700T

Видеокарта: GTX 1070

Оперативная память: 16 Гб (2666 МГц)

Операционная система: Windows 10

Разрешение монитора: 1920х1080

Запись тестового отрезка производился программой CapFrameX.

Сама компания заявляет следующие требования:

Результаты тестирования.

График фреймтайма.

График фреймрейта.

Инпут лаг.

Итог тестирования.Как я уже и говорил ранее, графика не соответствует запрашиваемым ресурсам (это уже не новость). Распределение нагрузки по потокам процессора вполне равномерное.


Выводы.

Мне игра совершенно не понравилась. Да, я знаю, что ее успели "облобызать" обзорщики. Но свое мнение не изменю. Я не собираюсь приноравливаться к особенностям игры. И мне не нужен эдакий аналог Dark Souls  в жанре пошаговых стратегий. Ну, а поклонники и фанаты жанра: может и поиграть, там уж сами смотрите...

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