Начнем с приквела к известному фильму "Кладбище домашних животных" 2019 года. Этот фильм называется просто: "Кладбище домашних животных: Кровные узы" (оригинальное название "Pet Sematary: Bloodlines").

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Режиссером сего поделия выступил Линдси Бир. В ролях: Джексон Уайт, Натали Элин Линд, Форрест Гудлак, Генри Томас, Джек Малхерн, Дэвид Духовны, Саманта Мэтис и другие.

Как вы понимаете, все действие в фильме, так или иначе, основано на романе Стивена Кинга. И фильм, по идее, должен нам раскрыть то, с чего все начиналось. Вышло не очень. Да, определенные "нюансы" нам показали, но саму суть "проклятия индейской земли" так и не раскрыли. Видно, сами не уразумели, а Кинг не помог...

В общем, речь идет о паре молодых "человеков", которые собираются уехать из этого, забытом богом городка.

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Но по идиотской причине, этого не происходит. Вот резко им понадобилось отвести явно "больную" собаку к ее хозяину...

По итогу, покусанная Норма и ее хахаль Джадсон, остаются еще на некоторое время в городке.

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Тут же фигурирует довольно престарелый Дэвид Духовны,

воскрешающий своего сына, погибшего на войне.

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Уже тут возникает вопрос: почему никто в городе не знает о гибели его сына и ведутся на лапшу о "возвращении с войны"? Вроде, погибшим солдатам оказывают определенные почести на похоронах и так втихаря это событие не могло пройти. Ну, простим сею вольность...

Остальное же вытекает из предыдущего. Всё уже видели в предыдущем фильме (как и в оригинале 1989 года). Поэтому ничего интересного в фильме вас не ждет, если вы смотрели хоть один из предыдущих фильмов. Но нас же ждут "кровные узы"... И вот тут немного раскрывается история этого городка. Оказывается, что в нем до сих пор живут "отцы-основатели" данного городка. И их предки непосредственно столкнулись с тем древним злом.

Ничего внятного тут не говорят, но городок построили... Странно...

И вот их потомки "типа охраняют" то место, чтобы никто не посмел там захоронить что-либо. Как вы понимаете, охраняют они никак, раз данные события постоянно происходят. В итоге, в борьбе со Злом, все старые хранители покидают этот бренный мир, а наши герои меняют свои планы и никуда не уезжают... Теперь сам Джадсон будет охранять древнее кладбище. И сторож из него опять выйдет никудышним...

Фильм вышел очень слабенький. И тут несколько причин. Во-первых, для данного фильма не стоит снимать продолжения. Все события уже раскрыты и известны. Вторичное "наступание на грабли" не интересно. Не тот вариант, чтобы плодить 99-ю частей.

Во-вторых, само "раскрытие" не состоялось. Толком ничего не понятно, зачем тогда вообще снимали приквел? Непонятно.

Ну, и в третьих, актеры и режиссер "не шмогли". Вышло банально и не особо интересно. И не страшно, собственно. Проходняк, короче.





"Другие: Проклятие кукушки". Тут все начинается с того, что наши "локализаторы" в очередной раз, "творчески переработали" название фильма. В оригинале он называется просто - "El Cuco", т.е. "кукушка". Причем тут отсылка к "Другим"? Голый хайп...

Это испано-германский фильм режиссера Мары Таргарон. В ролях: Белен Куэста, Хорхе Сукет, Хильдегард Шредтер, Райнер Рейнерс, Чача Хуан, Давид Сельвас и другие.

Фильм о том, как семья в составе беременной жены Анны и ее мужа Марка,

совершают обмен домами с немецкой пожилой парой.

Суть в том, что они просто переезжают в дома друг друга и таким образом экономят на отелях. Наша семейная пара имеет определенные проблемы в семье и, сначала кажется, что перед нами просто драма. Но карты довольно быстро раскрываются: уж больно подозрительно ведет себя немецкая семейка в новом жилище.

Это весьма странно.

Короче, для тех, кто знаком с немецким фольклором и в курсе, чем знаменит Шварцвальд, все быстро становится ясно. Все просто, до безобразия: престарелые немцы собираются поменяться телами с молодыми испанцами.

Да-да, немцы те самые "ведьмы".

Для любителей ужасов сразу возникнет перед глазами образ из фильма "Ключ от всех дверей" (2005 год).

Да, определенное сходство имеется. Но там был чистый фильм ужасов с соответствующей атмосферой. Здесь же, "атмосфера страха" отсутствует напрочь. Режиссер не смогла это реализовать. Да и никаких тут спецэффектов фактически нет.

И крови очень мало по меркам жанра. Актеры отыграли на "троечку", нет там какой-то харизмы для данного жанра. Может для семейной драмы актеры бы подошли лучше, но для триллера - нет.

Но фильм можно посмотреть, особенно, если вы не видели "Ключ от всех дверей".





"День благодарения" (оригинальное название "Thanksgiving"). Тут ситуация несколько другая. Это типично молодежный слешер: море кровищи, ничуть не страшно, а местами даже смешно...

Режиссер, Элай Рот, на "фильмах с придурью", собаку съел. Он снимался в "Грайндхаус", "Бесславных ублюдках". Так что определенный опыт имеется. Вот он и снял типичное молодежное "кино с попкорном".

В ролях: Нелл Верлак, Патрик Демпси, Гэбриел Дэвенпорт, Джейлен Томас Брукс, Майло Манхейм, Дженна Уоррен, Рик Хоффман идругие.

В небольшом городке, в канун Дня благодарения, владелец супермаркета собирается сделать вечернюю распродажу. Ну, типично такое американское шоу... И вот в этой давке (а какая распродажа в Америке без нее?) гибнет несколько человек.

Владелец супермаркета пытается как-то эту ситуацию сгладить, но и через год не отказывается от подобной идеи распродажи.

И тут начинают происходить убийства. Некий "несознательный гражданин", в костюме типичного пилигрима, рубит/режет всех причастных к прошлогодней трагедии.

На главных ролях у нас молодые люди, которые считаются особо причастными к той давке (по мнению маньяка) и вот они пытаются выжить...

Фильм практически ничем не выделяется из череды подобных ужастиков. Разве, что некоторые методы "умерщвления", довольно оригинальны...

Все фильмы ужасов делятся на два типа: одни такие типичные молодежные фильмы ужасов, которые довольно примитивные по сюжету, много крови и криков,

но не страшно, иногда даже смешно. И те, после которых остается глубинный отголосок первобытного страха (это, когда при каждом шорохе, заглядываешь под кровать в поисках "бабайки"). Вот и фильм "День благодарения" - из первой категории.

И это лучший фильм из тройки. Его можно спокойно рекомендовать к просмотру для увеселения. Сюжет простой, есть несколько подозреваемых (но, как часто бывает, убийца вовсе не из их числа), актеры звезд с небес не хватают (но приятно видеть Патрика Демпси),

но глаза не раздражают. Короче, типичный "таймкиллер". Он меня не разочаровал: вот, что было обещано, то и "подали к столу"...