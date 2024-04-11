И решил я сравнить видеокарту GT 430 и встроенную графику процессора i5-8400...

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Причину расскажу потом, в конце. "Умные комментаторы" будут писать: "Зачем? И так усе уже праверяли..."

Да, результаты имеются...

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Но меня они не особо устраивают. Причина часто в том, что так называемые "затычки" "блогеры" тестируют в более-менее современных играх. А это абсолютно бессмысленно! Они не для этого! Поэтому, тестировать я буду в своей подборке игровых (и не очень) бенчмарков.

Первой на ринг выйдет встроенная графика процессора i5-8400. Частота ядер по всем потокам тут 3800 Мгц, при загрузке одного ядра - 4000 Мгц. Частота оперативной памяти - 2666 Мгц.

Для начала, надо просто установить графический драйвер для встроенной графики. Проблем с этим не возникает даже при полном отключении автообновлений Windows. Для тех, кто привык делать все сам, в ручном режиме, можно воспользоваться сайтом TechPowerUp, где имеются все актуальные драйверы.

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Сначала "чистая синтетика", бенчмарк Tropics Demo 1.3 . Разрешение 1080р, настройки - по умолчанию:

Результат в "попугаях" - 653 балла.

А теперь - мой запасной "интернет ПК" на компонентах i5-2500 + GT430, Некоторые скажут, что так сравнивать не корректно. Ведь процессор i5-8400 заметно мощнее чем i5-2500. Да и память также имеет преимущество по быстродействию. Уверяю всех сомневающихся, что в данных тестах мощность процессоров не скажется. Все будет упираться в производительность GPU. Это проверено и не раз.

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В бенчмарке GT430 показала в стоке такой результат:

440 баллов. Но мы же можем разогнать нашу видеокарту? Можем, тем более, что тут я "усовершенствовал" ее СО:

В "рабочем разгоне" бенчмарк выдает следующий результат:

Уже 525 баллов. Прирост относительно стока около 19% Но даже в таком случае, проигрыш встройке около 24%.

Переходим к игровым бенчмаркам.

Devil May Cry 4 . Разрешение 1080р, настройки графики - по умолчанию.

HD 630:

GT430:

GT430oc:

Анализируем. Средний результат по всем сценам у встройки 67,16 фпс. У GT430 - 47,05. GT430oc - 55,9 фпс.

Разгон приносит 19%. Но HD 630 опять впереди на 20%.

Resident Evil 5 . Опять разрешение 1080р и настройки по умолчанию.

HD 630:

GT430:

GT430oc:

Встроенная графика Кофе Лейка показала результат 45,5 фпс. Видеокарта GT430 в стоке - 32,8 фпс. А в разгоне - 38,9. Прирост от разгона - почти 19%. HD 630 обгоняет разогнанную "старушку" на 17%.

Теперь - один из бенчмарков к игре Final Fantasy XIV . Настройки высокие по умолчанию (1080р).

HD 630:

GT430:

GT430oc:

HD 630 выбивает в бенчмарке 1212 баллов. GT430 - 1009 баллов. GT430oc - 1206 баллов. Между разогнанной видеокартой и встройкой разница очень небольшая - 0,5%. А вот сам разгон дал почти 20%.

Теперь запустим бенчмарк СТАЛКЕР: Зов Припяти . Разрешение 1080р. Настройки графики: максимальные.

HD 630:

Средний фпс по всем прогонам составил 143,25.

GT430:

Средний фпс - 124,5. Кстати, вот так греется процессор под тем самым "недокулером"...

GT430oc:

Средний фпс вышел около 147,5 кадров. Ага! И вот здесь, видеокарта GT430 в разгоне сумела немного обогнать встройку HD 630 на 3%. Сам же разгон принес 18%. Правда, интерпретировать результаты этого бенчмарка на саму игру нельзя: в игре идет упор в один поток процессора и там результаты будут совершенно другими.

Ну и напоследок, тест в игре Enclave . Тут со встройкой ждал "нежданчик": игра не дает выставить разрешение выше 1680х1050. Странно, но пусть будет так. Остальные - настройки максимальные. Тест записывался программой CapFrameX.

Локацию выбрал простую, но живописную:

Результат забега на HD 630:

GT430 и GT430oc:

Разгон принес всего 5%. Но даже в этом случае, встройка обошла GT430oc на 17%.

Как видите, даже разгон не позволяет GT430 догнать встроенную графику HD 630. Хотя, отставание и не такое большое, как обещают некоторые "бенчмарки".

А теперь, отвечу на вопрос: "Зачем все это я делал?"

Дело в том, что некоторые особо мудрые виртуальные сборщики ПК, настойчиво советуют к покупке (ради экономии) процессоры Intel модификаций F, то есть без встроенной графики. Таким образом, можно сэкономить до 2000р. Но ведь бывают такие моменты, что приходится основную видеокарту убирать. Допустим, вы ей меняете термопасту с термопрокладками, но не хотите, чтобы ваш ПК простаивал без дела (всякое бывает). Ну, или поломка... Человек, который купил "полноценный" процессор, просто переключит провод от монитора и продолжит работу на встройке. И даже сможет поиграть в особо нетребовательные игры (а ведь на новых процессорах Intel графика заметно мощнее, чем HD 630). А тот, кто сэкономил... Говорить о покупке "затычки" с рук на 500 рублей... Так надо и купить заранее! Да и кто вам сказал, что она рабочая? Старые видеокарты, пусть и слабые, также выходят из строя, не тешьте себя иллюзиями на сей счет.

Поэтому экономить в таком плане считаю не совсем правильно.