Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Requital, Enclave - вспоминаем старые, но хорошие игры

Сегодня я снова погружусь в ностальгию по былому... Когда трава была зеленее и игроделы не стонали, что "разработка дорожает"...
[ ] для раздела Блоги
+
+

реклама

Для начала, я расскажу об игре Requital.

реклама



Ее название абсолютно мне тогда ничего не говорило. Данная игра просто была "одной из" на DVD диске. Поиграл же я в нее позже релиза, примерно в 2007-2008 году. И даже тогда, приступая к игре, я о ей ничего не знал...

Игра отечественная, что тогда было не такой и редкостью. Разрабатывали игру в компании Primal Software при поддержке Akella. Издателем выступила Excalibur Publishing. И вышла она только на ПК. Игра в жанре РПГ.

И, как только я игру запустил, я понял, откуда у нее "ноги растут"... 

реклама



Чрезмерно распиаренный в то время фильм "Волкодав из рода Серых Псов" я уже смотрел. И он мне не понравился. Ну, как не понравился: бывало и намного хуже. Потом я читал первоисточник, книгу Марии Семеновой. Она понравилась чуть больше, но полностью отбила желание читать "русское фэнтези".

Поэтому от игры ничего хорошего я не ждал. И зря. Игра меня чем то зацепила. Тут нет глубокого сюжета, нет продуманной боевки или множество концовок. И графика на тот момент была уже посредственной. И все же, игра понравилась. Нет, это не шедевр, не прорыв. Но игра хорошая.

Итак, речь в ней, как вы понимаете, идет о воине по имени Волкодав, который совершает месть за убиенных родичей. Игра линейна. Все управление сосредоточено на мышке: перемещение по щелчку,

реклама



разговоры и бои - также по щелчку.

реклама



Мир не особо большой, не бесшовный.

 Но кое-что можно исследовать. Ничего особо стоящего тут вы не найдете, но уничтожая врагов, получите опыт и дальнейшую прокачку.

Вот прокачка реализована довольно неплохо, даже на сегодняшний день. Далеко не все приобретенные способности хороши, но в целом, вышло нормально.

Бои, конечно, не впечатляют динамикой, но те самые приобретенные навыки срабатывают и это вносит разнообразие в поединки.

Все оружие традиционно делится на два типа: оружие ближнего боя и дальнобойное. Прокачивать стоит оба варианта, ибо враги во второй половине игры становятся достаточно "толстокожими". Интеллектом они не блещут: есть некая невидимая дистанция, на которой они абсолютно равнодушны к тому, что вы кромсаете их товарищей в капусту. Из врагов выпадает все: и одежда, и оружие.

 А вот с деньгами тут проблема - их всегда мало. А у торгашей цены недобрые.

Кроме основной миссии,

 в игре имеются и побочные квесты. Они не обязательные и не всегда понятные. Но ради прокачки их стоит выполнять - потом пригодится.

Игра очень неспешная, размеренная такая. "Тащит" ее сам сюжет и, как ни странно, примитивные бои. Некоторое недоумение вызывала крайне скудная озвучка. Буквально говорят пару фраз, а дальше читайте текст...

Странно.

Проблем у игры хватает, но она и не заявлялась, как некий аналог "Ведьмака". Тут все проще и дешевле. Это же касается и графики: она очень и очень скромная.

 Да к тому же, сейчас нельзя выставить в ней высокие разрешения. Тогда это ведь не было проблемой, а сейчас.. 1600х1200 - это все, что вам позволяет сделать игра. В интернете я не нашел решения данной проблемы, кроме каких-то общих советов по старым играм. Ну, поиграем в таком разрешении...

Как ни странно, и в 2024 году в нее можно играть. Не выворачивает наизнанку, не тянет выколоть себе глаза. Средненькая РПГ, без изысков, но со своим колоритом. Который очень и очень недурственно тут реализован. Никаких вопросов по теме "русское (или славянское) фэнтези" не возникает вообще. Погружение в "те древние времена" выполнено очень хорошо (почему-то сразу вспомнилась песня "Руси негасимый свет"). Создатели примерно представляли свои возможности и не собирались прыгать выше головы. Что делают создатели одной игры сейчас...

После "погружения в былое", я почитал рецензии старых "изданий" по этой игре. Как же некоторые авторы были не правы! Они еще и представить не могли, в какую бездонную яму упадет современный игропром! Поэтому обвинения в "скучности и посредственности" не совсем справедливы.


Вторая игра у меня находится на особом "пьедестале".

Я ее считаю "маленьким шедевром". Пусть это мое субъективное мнение, но оно выдержало проверку временем.

Игра Enclave вышла в 2002 году. Разработчик - студия Starbreeze Studios. Издателем в России была та самая Akella. Вышла она на платформах ПК и XBox.

По жанру это "action с элементами RPG". Ну...можно и так сказать. Концептуально, игра делится на две части: кампания за Свет и Тьму.

 Причем сюжетно, многие миссии как бы "зеркалят" друг друга. То есть в кампании за Свет, мы спасем кого-то. А за Тьму, его же пытаемся убить.Таким образом, вымышленный мир Селленхейма и Внешних земель раскрывается полностью. Игровых персонажей с самого начала всего два: по одному на каждую кампанию. Но, по мере прохождения, ваш "игровой арсенал" пополняется. Тут вам и маги, и эльфы, и всякая нечисть.

А, если вы будете "прилежным мальчиком (или девочкой)", и найдете все-все, выполнив все секретные миссии, получите даже боевого робота... Но получить весь "кайф" от прокачки (точнее, вооружения и выбора персонажей) можно только при повторной игре.

Сюжет хороший. Некий демон Ватар направляет нечисть из Внешних земель на Селленхейм. А там хватает и своих дрязг... Играя за Тьму, в конце вы найдете даже некий выбор, когда можно вернуться к своей начальнице, "колдухе" Мордессе, или присягнуть на верность самому Ватару. Не то, чтобы великий выбор, но приятно.

Игра очень достойная. Портит ее только отвратительная физика, которая особо ярко выражена в прыжках противников ( фиг попадешь) и несоответствие видимых текстур и реальных границ объектов. Вот смотришь, как где-то лежит кристалл. По современным меркам туда невозможно добраться, карниз очень узкий.

Но залезть очень даже можно, несмотря на то, что визуально вы уже висите в воздухе. Ну, это проблема всех старых игр. Бои, конечно, очень простенькие. Но есть удар мечом и блок щитом. Что еще вам нужно?

Маги могут создавать вокруг себя "силовые поля"

и стрелять всякими стихийными зарядами. Только следите за уровнем маны. Все закоулки нужно обшаривать в поисках кристаллов и горшочков с золотом. 

Это деньги и они вам очень понадобятся для покупки всего. Иначе, вы рискуете отправится в путешествие без оружия и брони вообще.

 Есть и секреты. Это такие карты, которые дают доступ к побочным миссиям. Они сюжетно не обязательны, просто способ заработать деньги.

Больше всего мне нравилось играть за разбойницу/лучницу. Дальнобойные атаки тут часто имеют заметное превосходство. Ведь физика примитивная и такого понятия, как траектория полета стрелы, нет и в помине. Прицел стал красным - значит можно дострелить, несмотря на то, что самого врага и не видно. Официальное читерство... Самые неприятные враги - маги и колдуньи: их заряды и проклятия могут и за углом вас застигнуть. Приходится постоянно от них уворачиваться и прикладываться к лечебной бутылочке.

Несмотря на то, что игра старая и ей больше 20-ти лет, мне ее графика нравится. Она, конечно, примитивная по нынешним временам. Но очень приятная глазу.

Особенно, некоторые локации. Кстати, локации очень различаются друг от друга.

Создатели игры явно подошли к этому с душой и по творчески.

А теперь, приступим к тестированию данных игр.

В качестве тестовой системы, в данном случае будет "интернет ПК" с i5-2500 и GT 430 "на борту". Настройки игр будут максимальными. Для Requital установлено разрешение 1600х1200, а для Enclave - 1920х1080.

Результат вышел следующим.

Отечественный РПГ оказался не особо хорошо оптимизированным, несмотря на простенькую графику. Да и к процессору предъявляет повышенные требования. Например, на ноутбуке с его низкими частотами, был упор именно в процессор. А вот с Enclave вообще нет никаких проблем. Его можно запустить даже на встройке старых процессоров Intel с приемлемым фпс. Более того, игра спокойно запускается в разрешении 4К и поддерживает DSR, что не часто для очень старых игр. Обе игры без проблем запускались на Windows 10 и Windows 11, и это тоже не всегда происходит со старыми играми.

Стоит или не стоит играть в данные игры - мы это не будем обсуждать, нет смысла. Но игры, в некоторых смыслах знаковые. Если кто-то пропустил их мимо, можете и поиграть.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

enclave requital
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe 5.0 M.2 MSI Spatium M570 PRO Frozr объемом 2 ТБ
15
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom A7
16
Обзор продукции Streamplify: выбор продвинутого блогера
6
Обзор игровой мыши MSI Clutch GM51 Lightweight Wireless с ковриком MSI Agility GD22 Gleam Edition
5
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Beam
12
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Falcon
9
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300P AirFlow
5
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z790-E Gaming WIFI II
18
Ретроклокинг: разгоняем SSD
19
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Dark Hero
3
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России создали станцию К-1000, способную глушить сигнал FPV-дронов и тем самым защищать технику
8
РЭБ "Красуха" заглушила все блоки связи дрона Reaper в Польше и заставила последний экстренно сесть
9
Financial Times: При выходе на фондовый рынок Telegram может быть оценен в $30 млрд
+
Киев снимет часть ЗРК Patriot с с региональных ПВО для создания новых передвижных групп
7
В России создадут специальную платформу для хранения изъятой криптовалюты
1
Мировой температурный рекорд в 60,1°C установлен в Рио-де-Жанейро
1
Реактивный двигатель V2500 впервые заработал на 100% экологичном топливе
5
Появилось видео, подтверждающее, что ВСУ получили БТР М1117, обещанные США еще в 2022 году
1
Смартфон Vivo V40 SE с Snapdragon 4 Gen 2 может стать обновленной версией Y200e 5G
+
JWST обнаружил "спящую" черную дыру размером в половину родительской галактики
4
В Японии будет объявлен 6-миллиардный тендер на поставку материалов для производства чипов
+
Анонсировано строительство новой автомагистрали Джубга — Сочи за 1,5 трлн рублей
3
АвтоВаз не знает, что делать с оставшимися вариаторами «Jatco» для модели «Lada Vesta»
7
The Atlantic: Россия может использовать спутниковые снимки США для нанесения ударов по Украине
+
AOC представила игровой монитор AGON PRO AG456UCZD
1
PlayStation 5 Pro оснащена новым движком трассировки лучей на базе RDNA 4, ускоряющим RT в 2-3 раза
2
Новейший танк Северной Кореи М2020 является глубоко модернизированным советским танком Т-62
1
Qualcomm представила флагманскую модель процессора Snapdragon 8s Gen 3
+
Премьер Израиля обвинил Запад в потере «памяти и совести»
+
Опубликовано видео испытания нового американского дрона-камикадзе ALTIUS-700M
+

Популярные статьи

10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 3
26
От Core i7-10700K до Core i7-14700K – изучаем прибавку fps процессоров Intel в играх за 5 поколений
33
Tengyun: Китай создает гигантский рельсотрон для запуска гиперзвуковых орбитальных ракетопланов
+
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Март)
14
11 переоцененных, но все еще популярных видеокарт, которые не стоит покупать весной 2024 года
49
Итоги гоночного уик-энда 16-17 марта
+
2 весенние подборки «видеокарта-процессор» для геймеров с мониторами 1080р и 2К за разумные деньги
103
Сравниваю цены в популярных магазинах компьютерной техники в 2024 году
17
Почему в СССР цену печатали и выбивали прямо на товарах
134
Суперкулер-самозванец - тест и обзор ID-Cooling FROZN A720
40

Сейчас обсуждают

Sergey Dusakov
09:47
Первые Чёрные Дыры выросли до больших размеров, в следствии ограниченного пространства Вселенной и поэтому насыщенному веществу в пространстве. После расширения плотность Вселенной уменьшалась и Чёрны...
JWST обнаружил "спящую" черную дыру размером в половину родительской галактики
Руслан Хасаев
09:45
так выходит что статья не очем ?какой смысл глушить связь с дроном если он сам летает и вернётся домой после выполнения работы. статья какой то Пук в воду.
РЭБ "Красуха" заглушила все блоки связи дрона Reaper в Польше и заставила последний экстренно сесть
Sergey Voropaev
09:31
Классный телефон. Чуть дешевле станет на БУ - обязательно куплю
Samsung Galaxy S24 продается успешнее предшествующих моделей
Разнос Разносов
09:28
Всм "брехня"? я тут полгода уже музло генерю, первые две версии пердящие были в основном, в третьей уже слушабельны почти все жанры
Планшет Poco может быть запущен в ближайшее время
devil_pro
09:25
Чувак с ником Mafiya67: Смотрите, палец смерти. ЫЫЫЫЫ...
Специалисты смогли вернуть к жизни сгоревшую RTX 4090 с расплавленными PCIe
Юрий Николаев
09:20
3060 на 12 г, играю в 2к , настройки от ультра до средних , в helldivers 2 fps средний 70-80 !
11 переоцененных, но все еще популярных видеокарт, которые не стоит покупать весной 2024 года
Евгений Павликов
09:15
Ппц прочёл остальные статьи на выбор.... Что это за ресурс, что за автор. Какого черта тут у вас происходит лол.
Как работает "фабрика троллей Xbox" и какие блогеры ей помогают
Дмитрий Сироткин
09:15
А у меня смартфон Infinix. Перестал работать WhatsApp ещё осенью, при вводе номера телефона небыло подтверждения активации. Установил его в ParallelSpace, работал до Марта с уведомлением, что нужно ус...
Content-Review комментирует блокировку WhatsApp на телефонах Huawei
Bearcub
09:12
Ответишь под полный рот козявок?))
РЖД планирует построить новую железную дорогу от Москвы до Екатеринбурга
Евгений Павликов
09:11
"....и решил кАпнуть." Что ты такое!!!!!! Боже.
Как работает "фабрика троллей Xbox" и какие блогеры ей помогают
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем