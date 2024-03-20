Для начала, я расскажу об игре Requital.

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Ее название абсолютно мне тогда ничего не говорило. Данная игра просто была "одной из" на DVD диске. Поиграл же я в нее позже релиза, примерно в 2007-2008 году. И даже тогда, приступая к игре, я о ей ничего не знал...

Игра отечественная, что тогда было не такой и редкостью. Разрабатывали игру в компании Primal Software при поддержке Akella. Издателем выступила Excalibur Publishing. И вышла она только на ПК. Игра в жанре РПГ.

И, как только я игру запустил, я понял, откуда у нее "ноги растут"...

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Чрезмерно распиаренный в то время фильм "Волкодав из рода Серых Псов" я уже смотрел. И он мне не понравился. Ну, как не понравился: бывало и намного хуже. Потом я читал первоисточник, книгу Марии Семеновой. Она понравилась чуть больше, но полностью отбила желание читать "русское фэнтези".

Поэтому от игры ничего хорошего я не ждал. И зря. Игра меня чем то зацепила. Тут нет глубокого сюжета, нет продуманной боевки или множество концовок. И графика на тот момент была уже посредственной. И все же, игра понравилась. Нет, это не шедевр, не прорыв. Но игра хорошая.

Итак, речь в ней, как вы понимаете, идет о воине по имени Волкодав, который совершает месть за убиенных родичей. Игра линейна. Все управление сосредоточено на мышке: перемещение по щелчку,

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разговоры и бои - также по щелчку.

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Мир не особо большой, не бесшовный.

Но кое-что можно исследовать. Ничего особо стоящего тут вы не найдете, но уничтожая врагов, получите опыт и дальнейшую прокачку.

Вот прокачка реализована довольно неплохо, даже на сегодняшний день. Далеко не все приобретенные способности хороши, но в целом, вышло нормально.

Бои, конечно, не впечатляют динамикой, но те самые приобретенные навыки срабатывают и это вносит разнообразие в поединки.



Все оружие традиционно делится на два типа: оружие ближнего боя и дальнобойное. Прокачивать стоит оба варианта, ибо враги во второй половине игры становятся достаточно "толстокожими". Интеллектом они не блещут: есть некая невидимая дистанция, на которой они абсолютно равнодушны к тому, что вы кромсаете их товарищей в капусту. Из врагов выпадает все: и одежда, и оружие.

А вот с деньгами тут проблема - их всегда мало. А у торгашей цены недобрые.

Кроме основной миссии,

в игре имеются и побочные квесты. Они не обязательные и не всегда понятные. Но ради прокачки их стоит выполнять - потом пригодится.

Игра очень неспешная, размеренная такая. "Тащит" ее сам сюжет и, как ни странно, примитивные бои. Некоторое недоумение вызывала крайне скудная озвучка. Буквально говорят пару фраз, а дальше читайте текст...

Странно.

Проблем у игры хватает, но она и не заявлялась, как некий аналог "Ведьмака". Тут все проще и дешевле. Это же касается и графики: она очень и очень скромная.

Да к тому же, сейчас нельзя выставить в ней высокие разрешения. Тогда это ведь не было проблемой, а сейчас.. 1600х1200 - это все, что вам позволяет сделать игра. В интернете я не нашел решения данной проблемы, кроме каких-то общих советов по старым играм. Ну, поиграем в таком разрешении...

Как ни странно, и в 2024 году в нее можно играть. Не выворачивает наизнанку, не тянет выколоть себе глаза. Средненькая РПГ, без изысков, но со своим колоритом. Который очень и очень недурственно тут реализован. Никаких вопросов по теме "русское (или славянское) фэнтези" не возникает вообще. Погружение в "те древние времена" выполнено очень хорошо (почему-то сразу вспомнилась песня "Руси негасимый свет"). Создатели примерно представляли свои возможности и не собирались прыгать выше головы. Что делают создатели одной игры сейчас...

После "погружения в былое", я почитал рецензии старых "изданий" по этой игре. Как же некоторые авторы были не правы! Они еще и представить не могли, в какую бездонную яму упадет современный игропром! Поэтому обвинения в "скучности и посредственности" не совсем справедливы.





Вторая игра у меня находится на особом "пьедестале".

Я ее считаю "маленьким шедевром". Пусть это мое субъективное мнение, но оно выдержало проверку временем.

Игра Enclave вышла в 2002 году. Разработчик - студия Starbreeze Studios. Издателем в России была та самая Akella. Вышла она на платформах ПК и XBox.

По жанру это "action с элементами RPG". Ну...можно и так сказать. Концептуально, игра делится на две части: кампания за Свет и Тьму.

Причем сюжетно, многие миссии как бы "зеркалят" друг друга. То есть в кампании за Свет, мы спасем кого-то. А за Тьму, его же пытаемся убить.Таким образом, вымышленный мир Селленхейма и Внешних земель раскрывается полностью. Игровых персонажей с самого начала всего два: по одному на каждую кампанию. Но, по мере прохождения, ваш "игровой арсенал" пополняется. Тут вам и маги, и эльфы, и всякая нечисть.

А, если вы будете "прилежным мальчиком (или девочкой)", и найдете все-все, выполнив все секретные миссии, получите даже боевого робота... Но получить весь "кайф" от прокачки (точнее, вооружения и выбора персонажей) можно только при повторной игре.

Сюжет хороший. Некий демон Ватар направляет нечисть из Внешних земель на Селленхейм. А там хватает и своих дрязг... Играя за Тьму, в конце вы найдете даже некий выбор, когда можно вернуться к своей начальнице, "колдухе" Мордессе, или присягнуть на верность самому Ватару. Не то, чтобы великий выбор, но приятно.

Игра очень достойная. Портит ее только отвратительная физика, которая особо ярко выражена в прыжках противников ( фиг попадешь) и несоответствие видимых текстур и реальных границ объектов. Вот смотришь, как где-то лежит кристалл. По современным меркам туда невозможно добраться, карниз очень узкий.

Но залезть очень даже можно, несмотря на то, что визуально вы уже висите в воздухе. Ну, это проблема всех старых игр. Бои, конечно, очень простенькие. Но есть удар мечом и блок щитом. Что еще вам нужно?

Маги могут создавать вокруг себя "силовые поля"

и стрелять всякими стихийными зарядами. Только следите за уровнем маны. Все закоулки нужно обшаривать в поисках кристаллов и горшочков с золотом.

Это деньги и они вам очень понадобятся для покупки всего. Иначе, вы рискуете отправится в путешествие без оружия и брони вообще.

Есть и секреты. Это такие карты, которые дают доступ к побочным миссиям. Они сюжетно не обязательны, просто способ заработать деньги.

Больше всего мне нравилось играть за разбойницу/лучницу. Дальнобойные атаки тут часто имеют заметное превосходство. Ведь физика примитивная и такого понятия, как траектория полета стрелы, нет и в помине. Прицел стал красным - значит можно дострелить, несмотря на то, что самого врага и не видно. Официальное читерство... Самые неприятные враги - маги и колдуньи: их заряды и проклятия могут и за углом вас застигнуть. Приходится постоянно от них уворачиваться и прикладываться к лечебной бутылочке.

Несмотря на то, что игра старая и ей больше 20-ти лет, мне ее графика нравится. Она, конечно, примитивная по нынешним временам. Но очень приятная глазу.

Особенно, некоторые локации. Кстати, локации очень различаются друг от друга.

Создатели игры явно подошли к этому с душой и по творчески.

А теперь, приступим к тестированию данных игр.

В качестве тестовой системы, в данном случае будет "интернет ПК" с i5-2500 и GT 430 "на борту". Настройки игр будут максимальными. Для Requital установлено разрешение 1600х1200, а для Enclave - 1920х1080.

Результат вышел следующим.

Отечественный РПГ оказался не особо хорошо оптимизированным, несмотря на простенькую графику. Да и к процессору предъявляет повышенные требования. Например, на ноутбуке с его низкими частотами, был упор именно в процессор. А вот с Enclave вообще нет никаких проблем. Его можно запустить даже на встройке старых процессоров Intel с приемлемым фпс. Более того, игра спокойно запускается в разрешении 4К и поддерживает DSR, что не часто для очень старых игр. Обе игры без проблем запускались на Windows 10 и Windows 11, и это тоже не всегда происходит со старыми играми.

Стоит или не стоит играть в данные игры - мы это не будем обсуждать, нет смысла. Но игры, в некоторых смыслах знаковые. Если кто-то пропустил их мимо, можете и поиграть.