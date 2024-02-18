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Приключение корейского Буратино: краткий обзор игры Lies of P

Иногда разработчики игр черпают свое вдохновение в довольно нетривиальных источниках. Это может быть фильм или легенда. А иногда и сказка...
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Очень часто книги становятся источником вдохновения для создания всякоразных игр. В том числе и компьютерных. Так было с приключениями Алисы, которая малость "озверела" в играх. Или просто кладезь вдохновения из произведений товарища Лавкрафта.

Но ребята из корейских студий Neowiz Games и Round 8 Studio что-то переели острого из традиционной кухни. Иначе трудно сказать, как можно сваять очередной полоумный соулслайк из сказки Коллоди "Приключения Пиноккио. История деревянной куклы".

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Довольно печальная и очень нравоучительная сказка превратилась в очередной соулслайк в декорациях "альтернативной Прекрасной эпохи" (вышла в 2023 году). Вот так...

Тут стоит сказать, что сказка про Пиноккио очень сильно отличается от вольноизложенной А.Толстым "Золотой ключик, или Приключение Буратино". В нашей версии все проще, веселее и с хорошим концом.

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Но корейцы так переделали основу, что там ничего о ней не напоминает совсем! Просто имена, некие события и все. Начальные события объясняются в ролике, где видно, что робокуклы, созданные для людей, по какой-то странной причине, взбунтовались и стали убивать всех подряд.

И все это, в антураже альтернативной истории.

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Наш персонаж, тот самый Пиноккио, никаким боком не напоминает обструганное бревно. Молодой человек, странного вида, а-ля унисекс.

Обычная тема для японцев/корейцев. Разве, что рука, тут выглядит чужеродным приспособлением.

Короче, с самого начала нам дают в руки оружие и предлагают выбрать стиль боя.

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А потом выпускают в окрестности вокзала...

Первые же враги заставили вспомнить другую игру - Steelrising.

Там тоже были робокуклы. Визуального сходства нет, но смысл очень похож: там робокуклы и соулслайк, тут - робокуклы и соулслайк. Не то, чтобы кто-то у кого-то спер идею. Но схожесть идей налицо.

Вот что сперли корейцы, так это фактически весь геймплей. И скорее всего, у серии Dark Souls (хотя, возможно, у других игр "Мастера"). Игра с самого начала очень жесткая. Точно также при гибели, вы теряете все собранные "души" и возрождаетесь на ближайшем чекпойнте. Точками сохранения тут выступают так называемые Старгайзеры (аналоги костров).

Тут можно сохраниться (с возрождением врагов и восстановлением своего здоровья), произвести некие манипуляции с обмундированием и переместиться к другой точке сохранения.

Сами бои тут уже в начале более замороченные, чем в Dark Souls 3. Больше у нас возможностей. Причем, особое внимание уделяется правильному парировнию (которое еще фиг проведешь). Ну и "спец. удары", зависящие от "оборудования"... Тут разработчики сделали свое "ноу-хау" ( а может тоже стащили откуда-то): можно делать свою модификацию оружия, которое состоит из самого лезвия и рукоятки. Разные типы оружия обладают разными стилями атаки (особая атака), а рукоятка накладывает на оружие спецэффект. Плюс та самая рука, что изначально может лишь затачивать оружие (да-да, оно со временем затупляется).

Ее можно заменить на другую. Например, с гарпуном.

С одной стороны, это удобно, но с другой, "заряд" небольшой, да и не всех врагов можно подтянуть к себе.

Обычные враги доставляли мне много неприятностей, но я их побеждал более-менее эффективно. Но вот сказать про боссов в игре, я ничего не могу. Выглядят они внушительно,

но хороша ли с ними боевка, не знаю: меня они регулярно убивали и победить честно я их не мог. Пришлось "хитрить". А не стыдно: игра как называется? Ну вот, пусть к себе это и применят... Терпеть не могу идиотской темы на сверхвысокую сложность в играх! Что японцы, что корейцы, просто души в этом не чают. Видно в жизни все слишком хорошо...

В том же Steelrising сложность спокойно настраивается. И вы можете выбрать тот уровень "жесткача", который вам по силам. В Lies of P, как и в серии Dark Souls, можно привлечь на свою сторону "призрачного помощника"...

Подача сюжета тут получше, чем в играх "Мастера". Более вменяемо по подаче. Не надо по сто раз переспрашивать персонажа, чтобы выудить у него всю необходимую информацию.

 Хотя, персонаж София кого-то напоминает... Ну, хоть рот при разговоре раскрывает и то хорошо...

Нашей штаб-квартирой будет отель Крат. Там сосредоточены основные персонажи. Когда мы найдем нашего создателя Джузеппе...ой, простите, Джеппетто, то и он будет там нас ждать.

 Изначально мне показалось, что процесс прокачки схож с Dark Souls:

 Но потом, добавилась еще и прокачка кристаллами.

 И это уже запутывает ситуацию. Скажем так: если не искать гайды в интернете, то не сразу поймешь, что вам лучше прокачивать.

Да и вообще с точки зрения интерфейса игра не дружелюбна к обладателям ПК. Например, многие второстепенные атаки крайне неудобно реализованы по раскладке клавиатуры. Все перелопатить на свой вкус нельзя. Мало того, что кнопки передвижения не меняются, так еще и многие клавиши в игре не активируются. Явно виден вражеский след консолехолопов. 

Визуально игра производит странное впечатление. С одной стороны, все это я уже видел в Steelrising: разрушенный город, трупы людей и животных. Но все выполнено в совершенно другом дизайне. Одежда нашего персонажа выглядит просто нелепо. Ни одного нет костюма, который бы не вызывал нервного тика глаз. Ужасно сделано! Если примерно половина снаряжения в Dark Souls вызывало недоумение, то тут уже все 100%. Зачем так сделали? Такая аляповатая одежда хороша в каком-то прикольном сюжете. Тут все мрачно и жестоко. А вот сами локации сделаны очень хорошо.

Мне нравится. Хотя построение самих локаций опять полностью копирует Dark Souls: ходим-бродим по закоулкам, потом открываем срезку маршрута.

Присутствует в игре и привычные торгаши,

 а также побочные задания. Их выполнять не особо хочется. Просто выполнив ту или иную просьбу, придется снова возвращаться к персонажу, который это задание выдал. А идти далеко...

Переходим к графике. Она мне нравится. Не "последний писк моды", но выглядит нормально.

Уж точно думать про сглаживание, шейдеры и прочие глупости не хочется. Настроек графики много. 

Вот так выглядит игра на минимальных настройках графики:

А так - на высоких:

Лучшие настройки графики:

Имеется и технология FSR:

Лучшие + FSR "качество".На сей раз, сделана она достаточно хорошо.Не особо заметно замыливания картинки.

Ссылка для сравнения скриншотов.

Сама игра предложила мне высокие настройки качества. Спорить я не стал, только отключил размытие при движении. Именно на таких настройках, я и буду тестировать свой ПК.

Моя тестовая система:

Процессор: i5-8400

Видеокарта: GTX 1070

Оперативная память: 16 Гб (2666 МГц)

Операционная система: Windows 10

Разрешение монитора: 1920х1080

Запись тестового отрезка производился программой CapFrameX.

Вкачестве тестового отрезка был самый первый бой с боссом.

Вышло так:

График фреймтайма.

График фреймрейта.

Итоговый результат.На удивление, общая оптимизация в игре нормальная. По крайней мере, до того момента, что я доиграл. Может на релизе и были какие-то косяки, но сейчас их не заметил.

Мой вердикт по игре.

Это типичный соулслайк со всеми вытекающими последствиями. Не понимаю я их популярность, но это другой вопрос. Сюжет в начальной части мне понравился, как там будет дальше пока сказать не могу. Даже мне, не специалисту по соулслайкам, видно прямое заимствование из японских игр аналогичного жанра. И это не есть хорошо. Судя по всему, боевка с боссами также не идеальна (у меня то проблем не было, хе-хе). Но, например, одного БЕСПолезного блогера, игра выводила из себя порой...

Стоит ли в нее поиграть?

Ну, а почему бы и нет? Только забудьте все то, что вы знали с детства о Буратино...

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