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8 сентября 2022 года, французкая студия - разработчик Spiders, выпускает игру Steelrising. Игра по духу является "европейским соулслайком" в мятежной Франции XVIII века. Причем в альтернативной, ведь играть нам предстоит за куклу-робота! Описывать прохождение и свое мнение об игре не буду, Рассмотрю только графические особенности и проверю в данной игре производительность своей системы.

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Основные особенности "соулслайков" игра сохранила, но в угоду "слабохарактерным игрокам", что не могут пробовать убивать босса по сотни раз, сделали настройки, где можно "отрегулировать" сложность боев. Вместо костров - весталки, взамен - перегрев (мы ж робот...). Ну и своя система прокачки.

После вступительного ролика, делаем подбор внешности персонажа.

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Наша героиня кукла-робот...

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И в бой...

Рассмотрим графические настройки игры. Доступны следующие пресеты графики:

Низкое качество графики:

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Среднее качество графики:

Высокое качество графики:

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Наивысшее качество графики:

Причем в этом случае, потребление видеопамяти слегка вылезает за отметку 8 Гб (по показателям игры)... Но и это далеко не предел: если вручную детализацию текстур выкрутить вправо, то потребление видеопамяти (по мнению игры) увеличится до 12 Гб!

Кто там говорил, что 8 Гб хватает на все?

Уже традиционно, различие между производительностью на разных настройках видно, а вот отличие в графике, нужно искать тщательно...

Игра поддерживает "лучи" и технологии апскейла DLSS и FSR 1.0:

Для тестирования я сделал свои настройки, которые преимущественно средние:

Выглядит это так:

Если же включить FSR 1.0, то картинка немного замылится, но фпс заметно вырастает:

Для удобства сравнения всех настроек, ссылка на слайдер.

Графика не поражает воображение, но ресурсы жрет отменно. Сама игра выставила мне средние графические настройки.

Система:

Процессор : i7-8700T

Видеокарта : GTX 1070

Оперативная память : 16 Гб, 2666 МГц

Операционная система : Windows 10

Разрешение монитора : 1920х1080

Тестирование будет осуществляться с помощью программы CapFrameX .

Средние настройки грузят систему по полной программе, возле первой весталки фпс упал до 48 кадров с сильными фризами. Причину данного события я не понял...

Просадки фпс на средних настройках происходят часто.

Но игра крайне кривая. Оптимизация, как класс, отсутствует. И не говорите, что карта просто старая и слабая: я видел, как стримеры на картах поколения Ампер, жаловались на кривизну игры. И на RTX 3070, приходилось снижать настройки. Сделать "кривульку" дело нехитрое...

Для тестирования, я выставил те самые кастомные настройки и выбрал более-менее повторяемое место с сражением. Для того, чтобы сравнить производительность на кастомных настройках и на кастомных + FSR 1.0.

Тестовый момент.

На преимущественно средних настройках мы получаем следующие результаты:

Если же включить FSR на пресете ультракачество (другие не рекомендую в виду крайней замыленности картинки), то получаем следующий результат:

Общий итог тестирования:

Графики фреймтайма.

Результат тестирования.

Итог таков: на данных настройках играть можно. Вся нагрузка ложится на видеокарту. Если же ваша система не обеспечивает желаемые 60 кадров, то можно включить FSR. В данной игре эта технология работает более-менее нормально. Но только в режиме ультракачества.

Немного поясню, почему в данном случае применение FSR разумно. Например, в игре Deathloop она реализована (первая версия) плохо. А кроме того, игра предполагает некий стелс. В этом случае приходится обращать внимание на удаленные объекты, в частности врагов. И на большом расстоянии технология FSR превращает маленькие фигурки врагов в мыльные разноцветные пятна (утрирую, но не совсем сильно). В данной же игре никакого стелса нет. И стиль игры не предполагает рассматривание объектов вдалеке. Бои происходят на близком расстоянии (даже с использованием огнестрельного оружия), поэтому замыливание не критично. Конечно, если просто стоять и рассматривать "красивости" вдали, то разницу с нативом очень даже прочувствуете. Но тут уж никуда не деться... "чудов" не бывает...

Стоит ли играть в эту игру, решайте сами. Хотя по духу - это игра "соулслайк", но по атмосфере совсем другая. Лично мне стилистика мрачного фэнтези Дарк Соулсов нравится больше, несмотря на гораздо более примитивную графику. Зато в эту игру смогут поиграть люди, у которых руки не заточены под сложность классических японских "соулсов".