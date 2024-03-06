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Marvel's Guardians of the Galaxy: игра для консольных фанатов Marvel (субъективный обзор)

Мало нам засилья низкопробных, но высокобюджетных фильмов по комиксам, так еще и в компьютерные игры они активно внедряются...
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Данная игра, Marvel’s Guardians of the Galaxy, вышла в 2021 году. Создавала ее студия Eidos-Montréal, а издателем выступила Square Enix. Игра заявлена в стиле аction-adventure.

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Ну, говорить о Стражах Галактики не имеет смысла: думаю, что все смотрели фильмы. Как одиночные, так и кроссоверы с их участием. Я не люблю такие фильмы, но среди всех, все же выделяю первую часть. Вышло очень даже прилично. Во второй части частично оригинальность растерялась. Ну, а третья часть - так себе...

Если кто-то не в курсе приключений этих "товарищей", то быстро представлю их:

Непосредственно капитан (что постоянно оспаривается) - человек с Земли, разгильдяй Питер Квилл (он же Звездный Лорд), странный здоровяк - воин Дракс, зеленая бабенка Гамора, слишком наглый енот (Я - НЕ ЕНОТ!!!) Ракета и "дерево" Грут.

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Персонажи фильма вышли очень запоминающимися и изначально, думаю, многие были разочарованы, когда не увидели в игре гуманоидных персонажей из фильма такими, как ждали.

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Видно, что-то не срослось...

По итогу, имеем только схожесть "дерева" и енота. Но характеры в общих чертах перекочевали из фильма. Ну, или комикса, кому как хочется.

Играть мы будем за Звездного Лорда. Причем, сначала будет такое не перематываемое погружение в детство. Роликов тут так много, что просто надоедает.

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С одной стороны, это дает представление о персонажах. А с другой... А вдруг, вы проходите игру во второй раз? Зачем вам снова ролики смотреть?

А раз игра у нас аction-adventure, то будем "приключаться"...

Сама атмосфера игры выполнена в нарочито вычурном стиле. Что соответствует такой же атмосфере в фильмах. Первая глава характеризуется красно-розовым оттенком, который излишне доминирует. Что мы делаем? Прыгаем-бегаем, ищем всякий лут (типа на апгрейд)

и сражаемся на ограниченных площадках со странными врагами.

По крайней мере, в первых главах, враги очень странные.

И вот тут это самое аction-adventure начинает сильно сдавать.

Стрельба (а это скилл нашего персонажа) просто ужасная. "Шутеринг" тут безобразный! Не припомню подобного в последних играх такого. Но одной стрельбой тут сыт не будешь: необходимо взаимодействовать с другими персонажами, раздавая им приказы. Тогда в бою те будут использовать свои суперспособности. Сначала я думал, что на минимально возможной сложности это вовсе не обязательно. А вот ни фига! Создается впечатление, что Звездный Лорд особо чем-то злит противников, раз ему достается львиная доля атак. Поэтому раздавать приказы приходится. И это сделано типично по консольному, то есть через не то место, что обычно. Есть много игр, где приказы раздаются в подобных ситуациях гораздо удобнее. Но играть ведь строго настрого надо с геймпадом...

Имеется, естественно, прокачка. Как своих способностей, так и соратников. Наш енот выступает и в роли мастера прокачки вооружения.

Это обычно происходит на нашем корабле. 

Вне боя тут есть, что посмотреть и поисследовать. Но все это несколько утомляет. В такие моменты темп игры сильно проседает и того самого аction нет.

Способности команды используются не только в бою, но и для простого перемещения на планетах. Допустим, Грут, может создать мост, а Гамора прорубить мечом проход. В начале игры это не тянет на головоломки. Хотя иногда игра тупит. Например, сканером

Звездный Лорд отсканировал панель управления, но скрипт сразу не сработал и Ракета только со второй попытки стал ее взламывать. Или, зайдя в комнату к Драксу и поговорив с ним, выйти сразу не удается: панель доступа горит, но кнопки открытия двери нет...

А еще те моменты, когда нужно нажимать в ролике или геймплее кнопки.. 

Извращенное порождение консолей. Бесит. На таких моментах я чаще всего и умирал...

Сюжетно, игра подается нормально, хоть и нудновато. Но вот сам процесс гейминга не заинтересовал вовсе. В итоге, доиграв до четвертой главы, я это дело остановил... Не мое.

Что у нас по графике? Вполне пристойно, если не обращать внимание на вырвиглаз дизайн локаций.

Но это в духе фильмов. Часто идет лицевая анимация персонажей. Сойдет, не шедевр. Тут, правда, сразу вспоминаешь оригинальных актеров из фильма и вздыхаешь...

Настроек графики тут в меру.

Имеются и апскейлы от AMD и NVidia. 

Максимальные настройки:

Минимальные настройки:

Кастомные настройки:

Максимальные настройки + FSR (высокое качество):

Ссылка на слайдер для сравнения скриншотов.

Визуально, игра не впечатляет каким-то прорывным "графоном", но жрет ресурсы нормально так. Заявлены следующие требования (без использования рейтрейсинга):

А посему, переходим к тестированию.

Тестовая система.

Процессор: i5-8400

Видеокарта: GTX 1070

Оперативная память: 16 Гб (2666 МГц)

Операционная система: Windows 10

Разрешение монитора: 1920х1080

Запись тестового отрезка производился программой CapFrameX.

Фактически, я выставил кастомные настройки, максимально приближенные к минимальным. Дело в том, что фпс на разных локациях очень отличается. Если в помещениях можно играть на максимальных настройках,

то на открытых локациях падение фпс будет до 40.

И это уже не есть хорошо.

Я сделал пару замеров: при ловле "ламы" в первой главе и при полете на корабле. И это далеко не самые тяжелые моменты в игре. Поэтому для данной системы стоит выставлять фактически минимальные настройки графики, а не то, что рекомендовано создателями (как всегда оптимизация плохая). И это при внутриигровом разрешении в 75% (игра так сама выставила и я не менял его)!

При 100% будет все гораздо хуже. Прежде чем комментаторы будут чушь писать, пусть еще раз прочитают системные требования...

График фреймтайма первого отрезка.

График фреймтайма второго отрезка.

Итоговый результат.

Если игра требует ресурсы от видеокарты, то к процессору она гораздо гуманнее. Думаю, старых i7 (8 потоков) будет достаточно.

Понравилась ли мне игра?

Нет. Это игра на любителя и фанатов Marvel. Хоть и есть интересный сюжет, это не подкреплено вменяемым геймплеем. А он не впечатлил. Даже схожая игра про "космического лисенка" в плане геймплея куда интереснее. Касательно же игр по комиксам, мой фаворит - первые три игры про Бэтмена, особенно Batman: Arkham Asylum.

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