Marvel's Guardians of the Galaxy: игра для консольных фанатов Marvel (субъективный обзор)
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Данная игра, Marvel’s Guardians of the Galaxy, вышла в 2021 году. Создавала ее студия Eidos-Montréal, а издателем выступила Square Enix. Игра заявлена в стиле аction-adventure.
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Ну, говорить о Стражах Галактики не имеет смысла: думаю, что все смотрели фильмы. Как одиночные, так и кроссоверы с их участием. Я не люблю такие фильмы, но среди всех, все же выделяю первую часть. Вышло очень даже прилично. Во второй части частично оригинальность растерялась. Ну, а третья часть - так себе...
Если кто-то не в курсе приключений этих "товарищей", то быстро представлю их:
Непосредственно капитан (что постоянно оспаривается) - человек с Земли, разгильдяй Питер Квилл (он же Звездный Лорд), странный здоровяк - воин Дракс, зеленая бабенка Гамора, слишком наглый енот (Я - НЕ ЕНОТ!!!) Ракета и "дерево" Грут.
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Персонажи фильма вышли очень запоминающимися и изначально, думаю, многие были разочарованы, когда не увидели в игре гуманоидных персонажей из фильма такими, как ждали.
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Видно, что-то не срослось...
По итогу, имеем только схожесть "дерева" и енота. Но характеры в общих чертах перекочевали из фильма. Ну, или комикса, кому как хочется.
Играть мы будем за Звездного Лорда. Причем, сначала будет такое не перематываемое погружение в детство. Роликов тут так много, что просто надоедает.
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С одной стороны, это дает представление о персонажах. А с другой... А вдруг, вы проходите игру во второй раз? Зачем вам снова ролики смотреть?
А раз игра у нас аction-adventure, то будем "приключаться"...
Сама атмосфера игры выполнена в нарочито вычурном стиле. Что соответствует такой же атмосфере в фильмах. Первая глава характеризуется красно-розовым оттенком, который излишне доминирует. Что мы делаем? Прыгаем-бегаем, ищем всякий лут (типа на апгрейд)
и сражаемся на ограниченных площадках со странными врагами.
По крайней мере, в первых главах, враги очень странные.
И вот тут это самое аction-adventure начинает сильно сдавать.
Стрельба (а это скилл нашего персонажа) просто ужасная. "Шутеринг" тут безобразный! Не припомню подобного в последних играх такого. Но одной стрельбой тут сыт не будешь: необходимо взаимодействовать с другими персонажами, раздавая им приказы. Тогда в бою те будут использовать свои суперспособности. Сначала я думал, что на минимально возможной сложности это вовсе не обязательно. А вот ни фига! Создается впечатление, что Звездный Лорд особо чем-то злит противников, раз ему достается львиная доля атак. Поэтому раздавать приказы приходится. И это сделано типично по консольному, то есть через не то место, что обычно. Есть много игр, где приказы раздаются в подобных ситуациях гораздо удобнее. Но играть ведь строго настрого надо с геймпадом...
Имеется, естественно, прокачка. Как своих способностей, так и соратников. Наш енот выступает и в роли мастера прокачки вооружения.
Это обычно происходит на нашем корабле.
Вне боя тут есть, что посмотреть и поисследовать. Но все это несколько утомляет. В такие моменты темп игры сильно проседает и того самого аction нет.
Способности команды используются не только в бою, но и для простого перемещения на планетах. Допустим, Грут, может создать мост, а Гамора прорубить мечом проход. В начале игры это не тянет на головоломки. Хотя иногда игра тупит. Например, сканером
Звездный Лорд отсканировал панель управления, но скрипт сразу не сработал и Ракета только со второй попытки стал ее взламывать. Или, зайдя в комнату к Драксу и поговорив с ним, выйти сразу не удается: панель доступа горит, но кнопки открытия двери нет...
А еще те моменты, когда нужно нажимать в ролике или геймплее кнопки..
Извращенное порождение консолей. Бесит. На таких моментах я чаще всего и умирал...
Сюжетно, игра подается нормально, хоть и нудновато. Но вот сам процесс гейминга не заинтересовал вовсе. В итоге, доиграв до четвертой главы, я это дело остановил... Не мое.
Что у нас по графике? Вполне пристойно, если не обращать внимание на вырвиглаз дизайн локаций.
Но это в духе фильмов. Часто идет лицевая анимация персонажей. Сойдет, не шедевр. Тут, правда, сразу вспоминаешь оригинальных актеров из фильма и вздыхаешь...
Настроек графики тут в меру.
Имеются и апскейлы от AMD и NVidia.
Максимальные настройки:
Минимальные настройки:
Кастомные настройки:
Максимальные настройки + FSR (высокое качество):
Ссылка на слайдер для сравнения скриншотов.
Визуально, игра не впечатляет каким-то прорывным "графоном", но жрет ресурсы нормально так. Заявлены следующие требования (без использования рейтрейсинга):
А посему, переходим к тестированию.
Тестовая система.
Процессор: i5-8400
Видеокарта: GTX 1070
Оперативная память: 16 Гб (2666 МГц)
Операционная система: Windows 10
Разрешение монитора: 1920х1080
Запись тестового отрезка производился программой CapFrameX.
Фактически, я выставил кастомные настройки, максимально приближенные к минимальным. Дело в том, что фпс на разных локациях очень отличается. Если в помещениях можно играть на максимальных настройках,
то на открытых локациях падение фпс будет до 40.
И это уже не есть хорошо.
Я сделал пару замеров: при ловле "ламы" в первой главе и при полете на корабле. И это далеко не самые тяжелые моменты в игре. Поэтому для данной системы стоит выставлять фактически минимальные настройки графики, а не то, что рекомендовано создателями (как всегда оптимизация плохая). И это при внутриигровом разрешении в 75% (игра так сама выставила и я не менял его)!
При 100% будет все гораздо хуже. Прежде чем комментаторы будут чушь писать, пусть еще раз прочитают системные требования...
Если игра требует ресурсы от видеокарты, то к процессору она гораздо гуманнее. Думаю, старых i7 (8 потоков) будет достаточно.
Понравилась ли мне игра?
Нет. Это игра на любителя и фанатов Marvel. Хоть и есть интересный сюжет, это не подкреплено вменяемым геймплеем. А он не впечатлил. Даже схожая игра про "космического лисенка" в плане геймплея куда интереснее. Касательно же игр по комиксам, мой фаворит - первые три игры про Бэтмена, особенно Batman: Arkham Asylum.
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