Где-то в конце 2023 года, на мировые экраны вышел очередной фильм, снятый по комиксам DC: "Аквамен и потерянное царство".

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Это сиквел фильма "Аквамен", который вышел в 2018 году и был весьма популярным. Не в последнюю очередь, благодаря исполнителю главной роли - Джейсону Момоа.

И вот многострадальное продолжение...

Почему многострадальное? Отвечу позже, после списка "причастных" к фильму...

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Режиссер остался тот же, что и снимал первую часть - Джеймс Ван. В ролях: Джейсон Момоа, Патрик Уилсон, Яхья Абдул-Матин II, Эмбер Хёрд, Николь Кидман, Рэндалл Пак, Темуэра Моррисон, Дольф Лундгрен и другие.

Почему многострадальное? Отвечаю.

Дело в том, что всю киновселенную DC знатно колбасило в последнее время. Она не особо комфортно себя чувствовала под напором прямых конкурентов из Marvel. Кроме того, фактическое изгнание Зака Снайдера даром не прошло. И это ведь несмотря на то, что его версия фильма (" Лига справедливости Зака Снайдера") была принята многими гораздо лучше той, что вышла первой на экраны!

Ну и финальный "хук" нанес сильнейший скандал, связанный с исполнительницей главной женской роли, Эмбер Хёрд. Наверно, все знают эту довольно неприятную историю, когда она обвинила во всех грехах Джонни Деппа, фактически сломав ему всю карьеру в Голливуде. Но и ей прилетела "обратка". Но на тот момент фильм был уже практически готов и просто так убрать Хёрд из фильма было невозможно. По слухам, фильм пришлось сильно перелопачивать, чтобы ее роль сократить по максимуму. И это заметно при просмотре фильма.

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Фильм начинается с того, что Артур, он же Аквамен (Джейсон Момоа), став "подводным царьком" вообще не занимается "царственными делами". Он глушит пивко со своим отцом в домике на берегу

и меняет пеленки своему сыночку.

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Как вы понимаете, американская толерантность еще не достигла того дна, когда мужики станут рожать... Где же мать ребенка? А Мера (Эмбер Хёрд) в эти моменты на экране почти не появляется, будто и не мать она.

Такой "секвестр" сразу бросается в глаза и выглядит это довольно странно.

А в это же время, главный злодей, Черная Манта, занимается поиском каких-то старинных артефактов атлантов.

Персонаж перекочевал из первой части, где его роль была не особо значимой. Актер Яхья Абдул-Матин II вышел маловразумительным злодеем. Да еще и такая странная форма скафандра... Ну, скажите, какая это манта?

Вот манта:

А это манты.

Или пельмень. Поэтому злодея я сразу для себя так и именовал: Черный Пельмень...

И почему это в роли плохиша афроамериканец? Куда смотрит BLM? Непорядок... Требую в роли злодея лицо европейской внешности!

Ладно, вернемся к фильму.

Черный Пельмен достигает своей цели: чего-то там раскапывают. Это какой-то радиоактивный материал, древная подлодка, которая эвакуировала нацистов в Антарктиду

и ржавый трезубец. И этот трезубец пробуждает подводного Саурона,

который начинает "пудрить мозги" Пельменю. Эти ассоциации у меня сразу возникли. Ну Саурон и есть...

И теперь Черный Пельмень на "таинственном острове" создает помесь острова Черепа с Роковой горой.

Ну, пока орков не завезли, их роль исполняют люди, которые не понятно как вошли в состав команды нашего горе-злодея. Мотивация Черного Пельменя плохо понятна. Он хочет только убить Аквамена, но его эксперименты приводят уже к мировому изменению климата. Люди страдают пока сильнее, чем атланты (хотя и им достается).

Совет "рыб" решает выяснить, что происходит. И, естественно, Аквамен берет основную работу на себя. Жена все так же мелькает на заднем плане, не более...

Поняв, что за всеми безобразиями на Земле стоит Черный Пельмень, Аквамен решает вытащить своего братца, Орма (Патрик Уилсон), из заточения в подземной тюрьме посреди пустыни. Там наш Орм потерял не только почти всю воду в организме, но и поглупел.

С этого момента становится ясно, кто будет напарником для Аквамена. И вот братья, начинают свой путь... Немного покосплеив фильмы про Кинг-Конга

и закусив тараканами,

они прибывают к Роковой горе. И тут, собственно, все становится предельно ясно: Черный Пельмень "растапливает" планету, чтобы растаяли льды в Антарктиде и получить доступ к владению Саурона Подводного. Понятно, что этого допустить нельзя и отважная команда, усиленная опальной женой, Атланой (Николь Кидман),

царем Нереем (Дольф Лундгрен) и крабом-воеводой,

отправляется на "финальный баттл"...

Тут путь короче, чем у "Братства кольца". Да и приключений по пути почти нет. Финальная битва уже очень напоминала ухудшенный вариант из "Властелина колец".

Пока силы добра и зла мочат друг друга, Саурон Подводный постепенно освобождается. Но "боссфайта" не ждите: полутруп

отхватил парой трезубцев в грудь и сгинул...

А Черный Пельмень предпочел не схватить "руку спасения"

и, показав белому Аквамену средний палец, сгинул в морской пучине...

После титров, я традиционно ждал намеки на продолжение, но увидел лишь то, что Орм пристрастился к тараканам...

Понравился ли мне фильм? Это сложный вопрос.

С одной стороны, я не люблю фильмы по комиксам в современном исполнении. Как правило, сюжет там примитивный донельзя. Хотя жанр этого не требует. Тут не нужна "глубина Тарковского", но немного потрудиться над вменяемостью сюжета стоит. Также негативно сказалось перелопачивание сценария из-за роли Хёрд. Особенно это видно в начале фильма.

А с другой стороны... Фильм совсем неплох, как бы это не казалось из моего описания. Момоа тянет, аки бык, на себе весь фильм. И в бою он внушителен (еще бы). И его шутки очень даже к месту.

Вышел такой подводный царь-раздолбай. Мне понравился. Да и вообще, к актеру у меня хорошее отношение после его роли в "Конан-варваре" 2011 года. Также на отношение к фильму повлиял тот факт, что последние фильмы по комиксам, которые я видел, были ужасно отвратительными ("Синий Жук" и "Капитан Марвел 2"). И на их фоне практически любой фильм будет выглядеть неплохо. А кроме того, это отдельный фильм про супергероя, а не кроссовер ( их я вообще не перевариваю).

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Статью я писал не сразу после просмотра фильма и было много времени все обдумать и переосмыслить. И вот сейчас, по прошествии времени, я могу фильму поставить твердую 7-ку по 10-ти бальной шкале.