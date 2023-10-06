В одном большом и немного фиолетовом городке,

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недалеко от мексиканской границы, проживала счастливая семья мексиканский нелегалов в составе: падре, мадре, эрмана, абуэла

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и чокнутый тио.

И вот ждут они возвращения из ВУЗа своего любимого сыночка Джейми, который "умница и красавица" в одном флаконе.

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Он говорит, что теперь стал умным, не зря учился вместе с проклятыми гринго. Его возьмут на хорошую работу, он купит всем по дому, себе - огромный Кадиллак и поставит на него 30-е диски... Но проклятые гринго не хотят, чтобы умный Джейми ездил по городу на крутом джипе, поэтому не дают ему никакой работы, кроме "отшкрябывателя жвачек".

И в одном богатом доме он внезапно встречает такую бразильянскую мучача, что весь его потенциал воспрял духом.

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Мучача тоже воспылала чувствами к Джейми и, в знак своей любви, дает ему коробочку с подарком, который она, по бразильянской традиции, где-то стащила...

Джейми не вытерпел и вскрыл коробочу и оттуда на него напал Синий Жук,

который, почему то назывался Скарабеем. Проникнув внутрь Джейми через одно из естественных отверстий, Синий Жук начал процесс слияния с Джейми. А сам Джейми превратился в МЖЧ - Мексиканского Железного Человека.

Да куда там Железному Человеку! У Джейми даже конечностей больше!..

Но оказалось, что Синий Жук принадлежал проклятой гринговской мухэ,

которая имеет в услужении получеловека-полукиборга, настоящего каброна Карапакса.

И он должен забрать Синего Жука любой ценой... Каброн Карапакс убивает падре и пугает мадре, берет в плен Джейми

и улетает на тайную базу, где гринго выпотрошат нашего защитника мексиканцев и сделают из его остатков тако.

Остатки семьи собираются с мексиканским духом,

к ним подключается красивая бразильянская мучача. И они решают спасти прекрасного Джейми. И оказывается, что семья не так и проста. Мадре и эрмана обладают поистине боевым духом.

Чокнутый тио шарит в любых компьютерных системах и электронике вообще. А абуэла в молодости была соратницей Че и умеет обращаться с большими игрушками...

Для перемещения к узилищу проклятых гринго, они используют один из волшебных механизмов отца бразильянской мучачи. А именно - помесь жука-пердуна, мухи це-це и вездехода...

Ничто не может противостоять отваге мексиканских борцов за справедливое налогообложение нелегалов. Они громят всю охрану и пробиваются внутрь тюрьмы. Наш прекрасный и славный Джейми обретает свободу, немного приходит в себя и начинает финальную битву с каброном Карапаксом.

Но оказывается, что каброн вовсе не каброн, а жертва проклятых гринго, что затуманили ему мозг. Карапакс переходит на сторону Добра и уничтожает весь гринговский гнойник вместе с этой белой сволоче-женщиной...

Джейми и прекрасная мучача сливаются в страстном мексикано-бразильянском поцелуе...





Когда я посмотрел этот фильм, я еще долго приходил в себя. Такого трэша я среди фильмов по комиксам еще не встречал. Это просто какое-то безумие! У тех умников в Голливуде уже совсем мозги поехали и в условии забастовки сценаристов, они хватаются за совершенно уродские проекты. Здесь нет ни хорошего сценария, ни истинного веселья. Даже спецэффекты явно делали нелегалы из Мексики. Все убого. Артистов выискивали тоже, скорее всего на границе, пообещав им платить едой... Каким образом среди них затесалась единственная белая Сьюзен Сарандон, мне совершенно не понятно. Один! Белый персонаж! И та такая тварь!!! Не подумайте, что я националист и имею что-то против мексиканцев. Нет. Просто в данном случае, палку перегнули и она лопнула. Тогда стоило ее окончательно сломать и сделать настоящий трэш в духе фильмов Родригеса (а они просто великолепны!). Но нет! Тут, типа, все серьезно. И это печально. Ну не хотите вы обойтись без "повесточки", так уж сделайте хотя бы подобие фильма! Нет, не сделали...

В этой ситуации успокаивает одно: при бюджете в 120 миллионов, в США фильм пока собрал 70. А по миру наскреб еще около 56 миллионов. Поэтому продолжения (о котором традиционно намекнули в самом конце фильма) может и не быть... И это к лучшему: хватит уже снимать чушь по третьесортным комиксам!

И раньше я видел много отвратительных фантастических фильмов. Но их всех объединяло то, что они имели копеечный бюджет. В таких условиях рассчитывать на хороший сценарий или спецэффекты не имеет смысла. Тут же бюджет вполне нормальный. А фильм вышел ужасным. Причем, актеры малоизвестные (кроме той же Сьюзен Сарандон) и списать все на огромные гонорары не выйдет. В чем причина? Куда пропала "божья искра" того, старого Голливуда? Я не знаю, но теперь я вижу, что он стремительно деградирует, скатываясь в болото откровенного дорогостоящего мусора.

Мне могут снова возразить: "Так не смотри фильмы по комиксам". И я снова отвечу: "Пока студия снимает один высокобюджетный фантастический фильм, она НЕ МОЖЕТ работать еще и над другим подобным проектом". Это очень дорого и просто нерентабельно. Значит, надо ждать хорошую дорогую фантастику от другой киностудии. А она тоже снимает фильм по комиксам! Замкнутый круг, однако...

Касательно того, стоит ли смотреть фильм "Синий Жук", дам совет. Развалившись на диване, держа в одной руке стакан мохито, а второй, обнимая за талию соседку Людку, фильм досмотреть можно. Но на трезвую голову - не надо!

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