Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

"Феррари": драма и совсем не про машины (субъективный обзор нового фильма)

Пошла мода на фильмы об автомобильных компаниях и их создателей. Лучше бы она и не начиналась...
[ ] для раздела Блоги
+
+

реклама

В конце 2023 года на широкие экраны вышел очередной фильм, на сей раз о создателе легендарной "конюшни" Ferrari.

реклама



Уж пропустить такое я точно не мог, хотя отношение к нему было очень и очень критичным. Благо подобных фильмов уже насмотрелся и лучше бы их не снимали...

Критичность добавлял и исполнитель главной роли, Адам Драйвер,

реклама



который меня просто бесил в роли недоДарт Вейдера в убогом продолжении легендарной франшизы. Но я мог и ошибиться, может фильм вышел хорошим...

Режиссер этого фильма, Майкл Манн, давно хотел сделать эту экранизацию. И первоначально планировались совсем другие актеры. Но время шло, а проект был в заморозке. И вот сейчас вышел. В ролях: Адам Драйвер, Пенелопа Крус, Шейлин Вудли, Сара Гадон, Гэбриел Леоне, Джек О’Коннелл, Патрик Демпси и другие.

И опять нарушу всю интригу: фильм не понравился.

Коротко по сюжету.

реклама



1957 год, компания Ferrari находится в трудном финансовом положении: гонки поглощают почти всю прибыль от продаж серийных машин. Нужно "финансовое вливание". Энцо Феррари постоянно советуют войти в состав более крупного концерна, чтобы вообще сохранить компанию. Но Коммендаторе не хочет плясать под чужую дудку, поэтому ищет другие способы. Один из вариантов поднять свой престиж: участие в гонке Милле Милья. Победа в ней обеспечит Энцо более сильную позицию на переговорах с теоретичесиким компаньонами. В личной жизни у Феррари тоже все непросто. Его жена, Лаура (Пенелопа Крус)

понимает, что муж ей изменяет. Но она пока не догадывается, что это не мимолетная интрижка, а полноценный "роман" на стороне. У Энцо есть "многолетняя" любовница, Лина Ларди, которая имеет сына от Энцо - Пьеро. А сын Лауры и Энцо, Дино, скончался от неизлечимой болезни примерно год назад и семья фактически распалась, хотя еще и делают вид совместной жизни...

Вот в этих событиях и варятся наши герои. По факту тут две линии: личная жизнь Энцо Феррари и его компания, переживающая трудные времена.

реклама



В отличие от других фильмов (про того же Феруччо Ламборгини), тут меньше исторической неправды. И большая часть этих искажений лежит в области личной жизни Коммендаторе. На самом деле, все было несколько "размазано по времени". Но для фильма, личностные проблемы сконцентрировали именно на момент проведения гонки, чтобы сюжет сделать интереснее.

И опять встает вопрос: для кого этот фильм?

Уж точно не для поклонников автоспорта и компании Ferrari. Этот фильм может понравится любителям драмы. Вот личностной драмы, даже трагедии, тут хватает. И на удивление (я этого точно не ожидал), Адам Драйвер хорошо сыграл Энцо! К его игре у меня нет вопросов.

 Даже внешне имеется большое сходство, разве что Энцо потолще будет в то время. Ну, а Пенелопа Круз отлично сыграла, несколько "потрепанную жизнью" и достаточно истеричную, Лауру.

 Этот дуэт тащит весь фильм на своих плечах. Личные отношения, совместное горе по потере сына... А вот любовница (фактически, вторая жена) Лина (Шейлин Вудли) 

вышла серой мышью. И это не совсем соответствует действительности. Достаточно много времени уделено и внебрачному сыну Энцо. 

С одной стороны, это его наследник. А с другой, он не может вот так просто его официально признать своим сыном. Хотя все всё знают. Это же Италия...

Я считаю (субъективное мнение), что данный аспект жизни Феррари раскрыт неплохо. Но как же другая сторона Энцо, его любимое детище, сама компания?

А тут все очень и очень плохо. Не то, чтобы переврали. Просто ничего не рассказали и не показали. Вот так.

Это любители автоспорта все поняли из полунамеков и каких-то фраз, а неофиты в полном неведении. Как создавалась компания? Какова роль самого Энцо? Почему не только вся Модена, но и Италия его просто боготворила? На эти вопросы фильм не дает ответов.

Постараюсь объяснить по фактам.

В самом начале фильма, нам дают понять, что Энцо в молодости был гонщиком.

 Это так. Но гонщик из него вышел так себе. Это он и сам понимал, поэтому решил создать свою собственную гоночную команду. Ни о каком создании своего автомобиля речь не шла. Команда Феррари была по факту заводской гоночной командой Alfa Romeo!

Именно победы Scuderia Ferrari на машинах Alfa Romeo принесли Энцо славу не только в Италии, но и в Европе. Лучшие пилоты выступали в свое время за его команду.

А уже после войны, Энцо всерьез подумал о создании своих машин. Найти талантливых инженеров, дизайнеров, гонщиков для него было не проблема. Сам он не был гением в автомобилях наподобие Колина Чепмена. Но он обладал талантом руководителя. Очень жесткого, принципиального до самодурства. Он не признавал своих ошибок, часто был излишне надменен. У него все отмечали отвратительный характер. Он мог запросто уволить инженера или пилота за слова. Энцо считал, что все должны отдавать себя целиком компании. И ни в коем случае ее не критиковать. Это часто приводило к тому, что его машины проигрывали. Это лишь частично отражено в фильме, когда вскользь упоминают о техническом превосходстве британских болидов.

На самом деле, в Великобритании, гоночные команды Cooper и Lotus, активно внедряли технические новинки: дисковые тормоза и центральномоторную компоновку болидов. А Энцо жил еще довоенными технологиями. И только тогда, когда его проигрыши в гонках стали очевидны, скрепя сердцем, разрешил эксперименты в этих областях.

Также в фильме буквально мельком упоминают о тех людях, которые сделали Ferrari легендой. А это неправильно! Тот же Джоакино Коломбо создал очень конкурентноспособный мотор для Ferrari. Его работу продолжил Карло Кити. Свою лепту в инженерию внес и Дино Феррари, на которого сам Энцо возлагал особые надежды. Ну, и пилоты, которые с риском для жизни приносили победы.

Пилотам, вернее пилоту, в фильме уделено внимание. Это Альфонсо де Портаго (Гэбриел Леоне).

Перспективный талантливый пилот, с очень трагичной судьбой. И тут также стоит сказать, что гонка, которая играет важную роль в фильме, показана крайне однобоко.

Милле Милья (Mille Miglia), Тысяча миль... Легендарная гонка.

 Победить в которой мечтали все. Но практически всегда побеждали итальянцы. Причина была в особенностях той гонки. Она  стал проводится еще с 1927 года по кольцевому маршруту из города Брешиа. В разные годы, маршруты отличались друг от друга. Но всегда по дорогам общего пользования, в трудных погодных условиях, по узким дорогам отвратительного качества. 

И это на скорости хорошо за 200 км/ч! Итальянцы знали маршрут назубок, поэтому победит их было практически невозможно.

Но, в 1955-м году, Стирлинг Мосс и его штурман Денис Дженкинсон сделали невозможное: на машине Mercedes-Benz 300 SLR они выигрывают гонку!

Это была сенсация! Большую роль в победе сыграла инновация штурмана: он на свернутой роликом бумаге записывал весь маршрут схематично (стенограмма). Тогда это было непривычно. Но это помогло им выиграть. Но в том же году, в Ле-Мане, гоночный Mercedes, на полной скорости влетел в толпу зрителей и буквально взорвался. Погибло 83 человека, включая пилота. Эта трагедия вынудила на некоторый промежуток времени уйти из автоспорта компанию Mercedes... А Стирлинг Мосс перешел в Maserati... И у него был шанс победить в гонке Милле Милья в 1957 году. Если бы на его машине не сломалась...педаль... Этот момент показан в фильме. Педаль тормоза заклинило и Мосс вынужден был сойти с дистанции. За лидерство боролись лишь представители Ferrari. И вот тут Альфонсо де Портаго допускает роковую ошибку: в целях экономии времени, он не стал менять колеса на новые. И это скорее всего привело к крупной аварии, в которой он погибает вместе со штурманом, попутно унеся жизни 9-ти зрителей. Эта трагедия в фильме показана достаточно правдоподобно.

 И она стала последней каплей: принимается решение об отмене соревнований Милле Милья. Да, потом были попытки ее возрождения, но успеха не было. Гонки по обычным дорогам общего пользования были очень опасными. Сейчас же проводится ежегодное мероприятие Mille Miglia Storica, где участвуют старинные гоночные автомобили... В последней классической гонке 1957 года победил Пьеро Таруффи, роль которого исполнил Патрик Демпси.

Не только известный актер, но и профессиональный автогонщик с собственной гоночной командой...

Если судить по фильму, то покажется, что это такая неожиданная трагедия. Но на самом деле, Милле Милья известна тем, что чуть ли каждый год в ней кто-то погибал. Либо пилот, либо зритель. Благо никаких особых требований по безопасности пилотов не было. Ну а зрители просто стояли вдоль дороги, глядя, как мимо проносятся машины на бешенной скорости в десятке сантиметров от них...

Как относился Энцо к гибели своих пилотов? Почти всегда очень сдержанно. Да жалко, но это не его вина. Об этом говорится в фильме. И Энцо озвучивает свой взгляд на это: сел за руль, теперь не жалуйся. Это было на самом деле так. Феррари не прощал никому слабости или трусости. Даже сильно пострадавшему Ники Лауде, который принес Скудерии два чемпионских титула в F1, он не простил проигрыша чемпионата в 1976 году. Подробнее об этом можете поискать информацию в интернете. Или посмотрите фильм "Гонка" ("Rush") 2013 года.

Вот такой был Энцо Феррари. Но из фильма вы мало что узнаете, знающие люди многое просто додумывают сами. А для непосвященного зрителя, все эти моменты будут непонятны: что это, зачем?

Противоречивый фильм. Хорошая драма, но лишь о личной жизни великого Коммендаторе...

Лучше посмотрите итальянский фильм 2002 года с аналогичным названием. Там история компании Ferrari и ее гоночная история раскрыта намного глубже и понятнее.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы


реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

ferrari enzo ferrari
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini A5
2
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Formula
22
Обзор электронной книги Onyx Boox Faust 6
12
Обзор беспроводной гарнитуры OneOdio OpenRock S
1
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Apex Encore
19
Ретроклокинг: процессор, которого не было – Intel Core i5-7660X
34
Обзор моноблока HIPER ExpertCenter D27
10
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk MAX WIFI
5
Обзор и тестирование блока питания XPG Core Reactor II 1200W
5
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300R AirFlow
3

Интересные материалы

Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Formula
18 января 2024 22

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия начала проект Белкомур стоимостью 278 млрд рублей
64
Китай создал новый материал, который должен произвести революцию в авиации
+
В действительности Tesla начнёт выпускать новую массовую модель электромобиля ближе к концу следующего года
1
Одновременная солнечная вспышка вызывает отказ радиосвязи на Земле
+
Тяжелый дрон-напарник С-70 "Охотник", способный выполнять команды Су-57, поступит в серию в 2024
3
Российские конструкторы сумели вывести боевые вертолёты Ми-28 на совершенно новый уровень
+
Искусственный интеллект создал столько некачественного контента, что поиск Google деградировал
1
Полтора десятка американских компаний готовы вложить в экономику Вьетнама $8 млрд
+
В интернете обнаружена база данных, которая содержит 12 ТБ украденных учетных записей
+
Представлен сенсор с разрешением 100 МП, откидным экраном и твердотельным накопителем 1 ТБ
1
Pixel 9 может стать первым флагманом Google с тремя камерами на задней панели
+
На Дальнем Востоке начинается освоение Огоджинского угольного месторождения
1
Корпорация «Ростех» показала кадры испытания арктического варианта бронетранспортера БТР-3Ф
+
Boeing 757 потерял колесо незадолго до взлета
2
TSMC начинает строительство завода для производства 1-нм чипов
4
Китай переносит технологическое противостояние с США в космос
+
Производительность Ryzen 7 5700X3D практически равна Ryzen 7 5800X3D
22
Трассу А-360 "одели" в асфальтобетон в 2023 году
1
Intel повысила производительность видеокарт Arc A до 268% в новом драйвере
6
NI: "АПЛ Борей невозможно найти и трудно забыть, если Кремль отдаст приказ о запуске сотни ракет"
1

Популярные статьи

28 Махов и 18000 км: что представляет собой гиперзвуковой комплекс "Авангард" - самый быстрый в мире
58
10 видеокарт с лучшим соотношением цены и производительности, которые стоит покупать в 2024 году
25
ТОП-10 игровых видеокарт от 35 до 250 тысяч рублей – рейтинг 2024 года
57
Как собрать в 2024 году мощный игровой ПК без переплаты, которого хватит для игр еще на пять лет
11
Xbox Game Pass тянет игровые консоли Microsoft на самое дно
34
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Январь)
44
Почему видеокарты NVIDIA лучше AMD для Linux и в целом
83
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini A5
2
Фондовому рынку Японии грозит “зомби-апокалипсис“
2
О том, как военный корабль ВМФ СССР отбил два рыболовных судна у береговой охраны Марокко
1

Сейчас обсуждают

rackshazz
08:52
Рот рабочий
Модель украинского происхождения побеждает в конкурсе Мисс Япония 2024
Оореу-Бзадаль Шакторуш
08:51
Взял блок на 1600, 96 ddr5 памяти. А больше не могу.
Как я зря потратил 7000 рублей или почему не стоит брать оперативную память в игровой ПК с запасом
Олег Тимофеев
08:44
Если в России так будут каждую разработку мурыжить то таких разработок больше и не будет а будет Места вместо двуствольной Каолиции и Т-90 вместо Арматы. Но сытым евреям это такой?
Серийная сборка и производство боевого БПЛА С-70 "Охотник" начнется во второй половине 2024 года
Marktomato
08:38
В 9000 рузенах нужно вводить 2.5D соединения между чиплетами, шоб не по текстолиту обмен данными происходил.
Геймерские процессоры серии Ryzen 9000X3D выйдут в 2025 году на новой архитектуре Zen 5 3D V-Cache
aleximus777
08:35
Так и надо, кто спорит. Если я сохраняю фильм, то скорее всего я опасаюсь, что его скоро и на торрентах будет не найти, и даже пережатая мазня на ютубе пропадет. Те это, в основном, старье, но мне дор...
Нужен ли жесткий диск в компьютере и ноутубуке в 2024 году — три аргумента «за» и пять — «против»
Skunk Makung
08:34
Ожидал какой-то конкретики, факты, озвучивания реальных происшествий-новостей, слова специалистов с разбором. Но получил бред в красивом фантике. Высасывание непонятных проблем из пальца. Трогал и игр...
Xbox Game Pass тянет игровые консоли Microsoft на самое дно
Andrey
08:34
Форза скучная и пустая. ААА игры выходят через пару лет после релиза! Кому они нужны так поздно? Теряется весь ажиотаж. Да и выходит там только часть ААА игр, не говоря уже о том, что лучшие ААА (от С...
Xbox Game Pass тянет игровые консоли Microsoft на самое дно
commanderx
08:32
мышшш... япошкам зашла )
Модель украинского происхождения побеждает в конкурсе Мисс Япония 2024
Майкопское Честное
08:31
Не покупайте хуящик , потому что Васютин сонибой и ЛГБТ-активист.
Почему не стоит покупать консоли Xbox в 2024 году
Нургаяз Бакиев
08:31
Автор бездумный лжец. На ММ с учётом возврата МПБ650+7600х+оперативка32гб+кулер вышли у меня с возвратом бонусов 36500, на Ам4 сборка(без карты, жесткого и блока) вышла 24500. Какие бешеные суммы? И н...
Собираем компьютер в 2024 году: AM4 или AM5
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем