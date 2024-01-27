В конце 2023 года на широкие экраны вышел очередной фильм, на сей раз о создателе легендарной "конюшни" Ferrari.

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Уж пропустить такое я точно не мог, хотя отношение к нему было очень и очень критичным. Благо подобных фильмов уже насмотрелся и лучше бы их не снимали...

Критичность добавлял и исполнитель главной роли, Адам Драйвер,

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который меня просто бесил в роли недоДарт Вейдера в убогом продолжении легендарной франшизы. Но я мог и ошибиться, может фильм вышел хорошим...

Режиссер этого фильма, Майкл Манн, давно хотел сделать эту экранизацию. И первоначально планировались совсем другие актеры. Но время шло, а проект был в заморозке. И вот сейчас вышел. В ролях: Адам Драйвер, Пенелопа Крус, Шейлин Вудли, Сара Гадон, Гэбриел Леоне, Джек О’Коннелл, Патрик Демпси и другие.

И опять нарушу всю интригу: фильм не понравился.

Коротко по сюжету.

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1957 год, компания Ferrari находится в трудном финансовом положении: гонки поглощают почти всю прибыль от продаж серийных машин. Нужно "финансовое вливание". Энцо Феррари постоянно советуют войти в состав более крупного концерна, чтобы вообще сохранить компанию. Но Коммендаторе не хочет плясать под чужую дудку, поэтому ищет другие способы. Один из вариантов поднять свой престиж: участие в гонке Милле Милья. Победа в ней обеспечит Энцо более сильную позицию на переговорах с теоретичесиким компаньонами. В личной жизни у Феррари тоже все непросто. Его жена, Лаура (Пенелопа Крус)

понимает, что муж ей изменяет. Но она пока не догадывается, что это не мимолетная интрижка, а полноценный "роман" на стороне. У Энцо есть "многолетняя" любовница, Лина Ларди, которая имеет сына от Энцо - Пьеро. А сын Лауры и Энцо, Дино, скончался от неизлечимой болезни примерно год назад и семья фактически распалась, хотя еще и делают вид совместной жизни...

Вот в этих событиях и варятся наши герои. По факту тут две линии: личная жизнь Энцо Феррари и его компания, переживающая трудные времена.

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В отличие от других фильмов (про того же Феруччо Ламборгини), тут меньше исторической неправды. И большая часть этих искажений лежит в области личной жизни Коммендаторе. На самом деле, все было несколько "размазано по времени". Но для фильма, личностные проблемы сконцентрировали именно на момент проведения гонки, чтобы сюжет сделать интереснее.

И опять встает вопрос: для кого этот фильм?

Уж точно не для поклонников автоспорта и компании Ferrari. Этот фильм может понравится любителям драмы. Вот личностной драмы, даже трагедии, тут хватает. И на удивление (я этого точно не ожидал), Адам Драйвер хорошо сыграл Энцо! К его игре у меня нет вопросов.

Даже внешне имеется большое сходство, разве что Энцо потолще будет в то время. Ну, а Пенелопа Круз отлично сыграла, несколько "потрепанную жизнью" и достаточно истеричную, Лауру.

Этот дуэт тащит весь фильм на своих плечах. Личные отношения, совместное горе по потере сына... А вот любовница (фактически, вторая жена) Лина (Шейлин Вудли)

вышла серой мышью. И это не совсем соответствует действительности. Достаточно много времени уделено и внебрачному сыну Энцо.

С одной стороны, это его наследник. А с другой, он не может вот так просто его официально признать своим сыном. Хотя все всё знают. Это же Италия...

Я считаю (субъективное мнение), что данный аспект жизни Феррари раскрыт неплохо. Но как же другая сторона Энцо, его любимое детище, сама компания?

А тут все очень и очень плохо. Не то, чтобы переврали. Просто ничего не рассказали и не показали. Вот так.

Это любители автоспорта все поняли из полунамеков и каких-то фраз, а неофиты в полном неведении. Как создавалась компания? Какова роль самого Энцо? Почему не только вся Модена, но и Италия его просто боготворила? На эти вопросы фильм не дает ответов.

Постараюсь объяснить по фактам.

В самом начале фильма, нам дают понять, что Энцо в молодости был гонщиком.

Это так. Но гонщик из него вышел так себе. Это он и сам понимал, поэтому решил создать свою собственную гоночную команду. Ни о каком создании своего автомобиля речь не шла. Команда Феррари была по факту заводской гоночной командой Alfa Romeo!

Именно победы Scuderia Ferrari на машинах Alfa Romeo принесли Энцо славу не только в Италии, но и в Европе. Лучшие пилоты выступали в свое время за его команду.

А уже после войны, Энцо всерьез подумал о создании своих машин. Найти талантливых инженеров, дизайнеров, гонщиков для него было не проблема. Сам он не был гением в автомобилях наподобие Колина Чепмена. Но он обладал талантом руководителя. Очень жесткого, принципиального до самодурства. Он не признавал своих ошибок, часто был излишне надменен. У него все отмечали отвратительный характер. Он мог запросто уволить инженера или пилота за слова. Энцо считал, что все должны отдавать себя целиком компании. И ни в коем случае ее не критиковать. Это часто приводило к тому, что его машины проигрывали. Это лишь частично отражено в фильме, когда вскользь упоминают о техническом превосходстве британских болидов.

На самом деле, в Великобритании, гоночные команды Cooper и Lotus, активно внедряли технические новинки: дисковые тормоза и центральномоторную компоновку болидов. А Энцо жил еще довоенными технологиями. И только тогда, когда его проигрыши в гонках стали очевидны, скрепя сердцем, разрешил эксперименты в этих областях.

Также в фильме буквально мельком упоминают о тех людях, которые сделали Ferrari легендой. А это неправильно! Тот же Джоакино Коломбо создал очень конкурентноспособный мотор для Ferrari. Его работу продолжил Карло Кити. Свою лепту в инженерию внес и Дино Феррари, на которого сам Энцо возлагал особые надежды. Ну, и пилоты, которые с риском для жизни приносили победы.

Пилотам, вернее пилоту, в фильме уделено внимание. Это Альфонсо де Портаго (Гэбриел Леоне).

Перспективный талантливый пилот, с очень трагичной судьбой. И тут также стоит сказать, что гонка, которая играет важную роль в фильме, показана крайне однобоко.

Милле Милья (Mille Miglia), Тысяча миль... Легендарная гонка.

Победить в которой мечтали все. Но практически всегда побеждали итальянцы. Причина была в особенностях той гонки. Она стал проводится еще с 1927 года по кольцевому маршруту из города Брешиа. В разные годы, маршруты отличались друг от друга. Но всегда по дорогам общего пользования, в трудных погодных условиях, по узким дорогам отвратительного качества.

И это на скорости хорошо за 200 км/ч! Итальянцы знали маршрут назубок, поэтому победит их было практически невозможно.

Но, в 1955-м году, Стирлинг Мосс и его штурман Денис Дженкинсон сделали невозможное: на машине Mercedes-Benz 300 SLR они выигрывают гонку!

Это была сенсация! Большую роль в победе сыграла инновация штурмана: он на свернутой роликом бумаге записывал весь маршрут схематично (стенограмма). Тогда это было непривычно. Но это помогло им выиграть. Но в том же году, в Ле-Мане, гоночный Mercedes, на полной скорости влетел в толпу зрителей и буквально взорвался. Погибло 83 человека, включая пилота. Эта трагедия вынудила на некоторый промежуток времени уйти из автоспорта компанию Mercedes... А Стирлинг Мосс перешел в Maserati... И у него был шанс победить в гонке Милле Милья в 1957 году. Если бы на его машине не сломалась...педаль... Этот момент показан в фильме. Педаль тормоза заклинило и Мосс вынужден был сойти с дистанции. За лидерство боролись лишь представители Ferrari. И вот тут Альфонсо де Портаго допускает роковую ошибку: в целях экономии времени, он не стал менять колеса на новые. И это скорее всего привело к крупной аварии, в которой он погибает вместе со штурманом, попутно унеся жизни 9-ти зрителей. Эта трагедия в фильме показана достаточно правдоподобно.

И она стала последней каплей: принимается решение об отмене соревнований Милле Милья. Да, потом были попытки ее возрождения, но успеха не было. Гонки по обычным дорогам общего пользования были очень опасными. Сейчас же проводится ежегодное мероприятие Mille Miglia Storica, где участвуют старинные гоночные автомобили... В последней классической гонке 1957 года победил Пьеро Таруффи, роль которого исполнил Патрик Демпси.

Не только известный актер, но и профессиональный автогонщик с собственной гоночной командой...

Если судить по фильму, то покажется, что это такая неожиданная трагедия. Но на самом деле, Милле Милья известна тем, что чуть ли каждый год в ней кто-то погибал. Либо пилот, либо зритель. Благо никаких особых требований по безопасности пилотов не было. Ну а зрители просто стояли вдоль дороги, глядя, как мимо проносятся машины на бешенной скорости в десятке сантиметров от них...

Как относился Энцо к гибели своих пилотов? Почти всегда очень сдержанно. Да жалко, но это не его вина. Об этом говорится в фильме. И Энцо озвучивает свой взгляд на это: сел за руль, теперь не жалуйся. Это было на самом деле так. Феррари не прощал никому слабости или трусости. Даже сильно пострадавшему Ники Лауде, который принес Скудерии два чемпионских титула в F1, он не простил проигрыша чемпионата в 1976 году. Подробнее об этом можете поискать информацию в интернете. Или посмотрите фильм "Гонка" ("Rush") 2013 года.

Вот такой был Энцо Феррари. Но из фильма вы мало что узнаете, знающие люди многое просто додумывают сами. А для непосвященного зрителя, все эти моменты будут непонятны: что это, зачем?

Противоречивый фильм. Хорошая драма, но лишь о личной жизни великого Коммендаторе...

Лучше посмотрите итальянский фильм 2002 года с аналогичным названием. Там история компании Ferrari и ее гоночная история раскрыта намного глубже и понятнее.

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