Один знакомый недавно буквально заставил меня лично проверить правомерность его слов о том, что игры серии "Forza Horizon" являются типа автосимуляторами. И там все очень и очень круто...

Естественно, я не верил, хотя и не играл... Доводы были так убедительны, что решил все же проверить: а, вдруг, он прав?

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Качать пятую часть уж больно долго, поэтому за основу выбрал четвертую (вышла в 2018 году, разработчик - Playground Games, она гораздо менее объемистая.

В конце концов, какая разница? Я же не про графику спорил...

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Самое начало игры заставило вспомнить старую, но очень хорошую TDU (Test Drive Unlimited). Там я тоже изначально персонажа себе выбирал.

Хотя... Кому это нужно, ведь потом он только в роликах светился...

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Обязательный шопинг...

Покупка недвижимости.Сейчас же все по-взрослому. Без всяких идиотских "эй, бро, мы тут тусим, давай, присоединяйся!" не могут. Да и вид бесконечного праздника в игре раздражает...

В целом, игра именно, как продолжатель идей TDU, и смотрится. Ее, конечно, модернизировали в духе времени. Но тут не все хорошо. Начну с главного для многих: графика. Лично у меня к четвертой части игры нет претензий. Графика мне нравится.

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Оптимизация также не подкачала. Не знаю, как было на релизе, но сейчас достаточно большой открытый мир не вызывает фризов из-за подгрузки с жесткого диска. А это бывает в современных играх редко. Итак, графика хорошая, машин много (плюсом какие-то дополнительные), погода реализована великолепно. Реализация ощущения скорости отличная. Но лишь визуально. Но, как только нам дают "порулить", тут ты сразу понимаешь, что это не имеет ничего общего с хоть каким-то симулятором. Вообще!

Причем, мне очень сильно кажется, что достаточно "попсовый" Dirt 2, вернее, Colin McRae: DiRT 2 (2009 год), делает эту игру по физике на раз. Покатушки по "легкому" бездорожью не впечатлили.

Да и поведение машин на сухом и мокром асфальте не особо разнится. Короче, выглядит круто, но физика покрытий не реализована должным образом. Что по поведению самих машин? Скверно, очень скверно. Я специально выбирал разные машины по типу привода, расположению силового агрегата. Никакой разницы не ощутил. Что Lancia 037,

что Audi TT...

Это полный провал! Фактически, вся разница лишь в том, что одна машина будет быстрее другой. Никакой привязки к реальному поведению прототипов данных машин тут нет и в помине. Да и кому это надо на бесконечном празднике? Эх, попса...

К разнообразию соревнований у меня также есть очень серьезные претензии. Они во многом идиотские и созданы в угоду тупой франшизе "Форсаж".

Одна гонка с судном на воздушной подушке чего стоит! Такого маразма в том же TDU не было и в помине. Там все максимально приближено к реальности, что меня и подкупало. Пассажиров надо было перевозить осторожно, с соблюдением ПДД. То же самое касалось перегонки авто на стоянку. Ну и куча разнообразных соревнований. Здесь же - маразм по полной. Конечно, гонки тут нормальные тоже имеются, но вот атмосфера...

Не тот торт, не тот. Например, есть "тема" сигануть с обрыва. Ну, сделал "высокий прыжок" и что? То же самое я делал в Burnout Paradise и там мне было весело. Здесь - нет.

Я не хочу сказать, что игра плохая, но она ужасно попсовая, мне такое не нравится. Ну и с симуляторами, естественно, не имеет ничего общего. Так что мой знакомый явно не в теме симуляторов...

Особого тестирования в игре я делать не стал. Ведь там имеется встроенный бенчмарк и вот его прогнал разок. Система в составе i5-8400+GTX 1070 показала вполне достойный результат:

В итоге, поиграв три-четыре вечера, наделав кучу скриншотов, я игру удалил. Не мое. Даже весьма спорный GRID 2019, мне понравился больше. Все ближе к реальным соревнованиям.

А вот в качестве оппонента, я выбрал куда менее известную игру. Она называется очень просто - Automobilista 2. С ней я также не был знаком. Дело в том, что знакомство с первой частью вышло не очень хорошим: та версия была настолько кривой, что связываться не захотелось. А потом, вовсе о ней забыл.

Итак, вторая часть вышла в 2020 году. Разработчиком и издателем выступила студия Reiza Studios. Платформа - исключительно Windows. Игра поразила своим размером на диске: 122 Гб. Хотя, по скриншотам и обзорам графика там вовсе не передовая. Наверно, все можно списать на просто огромное количество гоночных трасс. Машин достаточно в целом.

Но по классам уже особого выбора нет. Видно, не смогли уговорить многие компании на право использования их машин...

Основные классы есть: формулы, дорожные машины, спортпрототипы, сток кары (правда, бразильского чемпионата). Даже грузовики для кольцевых гонок имеются. Игра явно целится в сегмент более-менее серьезных симуляторов. Я сразу оговорюсь: не смешивайте игровые симуляторы (пусть и отличные, типа iRacing, Assetto Corsa) и профессиональные симуляторы для гонщиков. Там своя тема. Так вот, Automobilista 2 позиционируется, как игровой симулятор. Проверим.

Меню типично для подобных гонок: одиночные гонки, чемпионаты, мультиплеер и разные "события дня".

Много разных настроек игры. Тут и графика, и настройка поведения машины и оппонентов в гонке.

Короче, функционал радует. Но печалит то, что русского языка тут нет и много сразу не понимаешь. Но кто играл в хорошие автосимуляторы, разберется и в настройках машины.

Графика в игре мне сразу напомнила о Project Cars. И не случайно: в "очень авторитетном источнике" говорится, что игра сделана на том же самом движке - от студии Slightly Mad Studios. А значит, и поведение автомобилей будет похожим. Если долго в подобные игры не играешь, то сразу не вкатываешься. Вот куда она едет? И почему так плохо оттормаживается? Такие мысли приходят в голову, пока не освоишься. Тут тебе сразу дают понять, что давить на "педаль газа" в пол - не вариант, особенно в поворотах. Да и поворачивать нужно думая. Но в этом и суть симуляторов.

Реализация физики машин мне понравилась. Разные классы ведут себя по-разному. Например, после BMW группы GT3

трудно заставить себя позже тормозить на спортпрототипе класса LMP 2 (вернее, аналогичного класса). Таких нюансов тут масса. Те же грузовики поначалу кажутся просто неуправляемыми. Но, спустя несколько кругов, и к этому привыкаешь. Поведение такого седельного тягача в корне отличается от формульного болида.

Справедливости ради, не могу сказать, что это просто ультимативный симулятор. Нет, в этом плане та же Assetto Corsa заметно сложнее и реалистичнее. Automobilista 2 - это лайтовый вариант симулятора, но мне он понравился. С этой игрой стоит познакомится более плотно.

Что же касается графики. Тут все нормально.

Да, на сегодняшний день совершенно не шедевр. Но лично мне глаза не режет. Трассы выполнены хорошо, машины неплохо детализированы. В гонке большего и не надо. Если уж придираться, то заметно, что некоторые аспекты сделаны лучше, а другие - по остаточному принципу. Допустим, анимация пит-стопов в гонке очень примитивная. Люди уж очень "майнкрафтовские".

Здесь нет бенчмарка, поэтому я протестировал игру в гонке. Трассу выбрал Монца в солнечный день.

Тестовый момент.Настройки графики следующие:

Результат вышел таким.

График фреймтайма.

График фреймрейта.

Итоговый результат.Неплохо, хотя уровень сглаживания можно было и увеличить. В целом оптимизация нормальная. Сама студия заявляет следующие системные требования:

Как "легкий" симулятор, игра мне понравилась. Да, это было "шапочное" знакомство, но игру для себя оставил.

Я не буду сравнивать эти игры, слишком они разного жанра. Каждый найдет себе по вкусу. Но считать симулятором Forza Horizon 4 все же неправильно. Это чистой воды аркада.



