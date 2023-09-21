Я поклонник жанра автосимуляторов. Но таких игр крайне мало. А, если откинуть, заточенные на онлайн, то их количество еще уменьшится. Поэтому играл и в эдакие псевдо автосимуляторы, к которым отношу все серии дорожных GRID и Project Cars.

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Логично сразу ответить на вопрос: "А почему не взяты самые крайние игры данной серии GRID?" Очень просто: самый первый - некий эталон, очень достойная игра. Но в графическом плане сильно уже отстает. Да и малое количество представленных автомобилей сегодня печалит... Самая новая игра серии, GRID Legends, еще не получила "народный ценник"...

Итак, GRID Autosport вышла после GRID 2 в 2014 году на практически всех существующих платформах. Создателем выступала та самая компания Codemasters. В основе игры лежал движок EGO 3, отлично подходящий под автосимы. Просто идеально. Графика на тот момент времени была также на достойном уровне. Игру сразу предполагали делать, как духовного продолжателя самой первой GRID, а не GRID 2, которая была ближе по сути к серии Need for Speed. А тут, как бы настоящие гонки...

Куча разных машин, приличное количество трасс (хотя многие лишь вариации стандартной конфигурации).

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Игра отлично была оптимизирована и под клавиатуру, и под руль. Такое делают далеко не все игроделы.

Но, по большому счету, игра не принесла революции относительно первой игры серии. Все тот же псевдо гоночный антураж и только. Но многим, большего и не надо. Игра графически похорошела, этого было достаточно.

Так как данная франшиза не имела никаких прав на гоночные серии и чемпионаты, то и сами гонки были выдуманы. Да, некое представление о кольцевых кузовных гонках или многочасовых заездах, вы получите. Но это лишь имитация реальных чемпионатов. Хотя, лицензии на машины у компании были.

Я наиграл в эту игру очень большое количество времени. Поэтому могу судить о ней довольно адекватно. Сама кампания в игре, на мой взгляд, сильно длинная и это уже вредило интересу. К финишу подходил с чувством "стало надоедать". И это плохо. Стоило либо продолжительность урезать, либо сделать больше самих гоночных трасс. Именно езда по одним и тем же трассам вводит в уныние, несмотря на смену самих автомобилей.

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В общем, не идеал, но вполне хорошо.

И вот, в 2019 году выходит GRID (приставку к названию не придумали). Все то же самое, но на новом техническом уровне... А вот так ли это на самом деле?

Тут стоит разбираться поподробнее. Для начала стоит отметить, что в игре нет русского языка. Вообще.

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Напомню: это 2019 год. С чего такое? Трудно сказать, но негативный отпечаток на прохождение накладывает. Мало того, что серии гонок все также придуманы, так еще и перевода нет. Поэтому ты понятия не имеешь, о чем идет речь. Благо тут нет сюжета и это, в принципе, не страшно. Просто покупай из предложенных машин, на которую хватает средств, и гоняйся в волю.

Графически, игра стала лучше. Но и тут не все мне нравится. Если самый первый GRID был желто-коричневым, то этот излишне цветастый.

Будто создатели переели грибов галлюциногенных... Выглядит все крайне несерьезно порой. Особенно, это касается городских гонок. Стиль GRID Autosport мне нравился больше. А тут: будто на карнавал попал, да еще и финиш под конфетти и салюты...

А вот реализация погоды стала лучше. Оно и понятно: все же прошло 5 лет между проектами.

Брэндс Хэтч, туманно...

Ночные гонки в обоих случаях выглядят очень хорошо.

Игра 2014 года.

Игра та же, трассе другая...

2019 год, Индианаполис.Тут особо придираться не буду. Если некоторым кажется, что местами на трассе также творится праздничная феерия, то посмотрите на реальные ночные гонки. Там тоже самое. Иначе зрители могут и заснуть от скуки...

Сами машины выполнены примерно на одном уровне.

2019.

Тормоза по мере нагрева, раскаляются... 2014 год.Но тут стоит отметить странный "косяк" игры GRID Autosport: отвратительная реализация вида из салона. Он, формально, есть, но выполнен крайне минималистично, без подробностей. И это странно, ведь в первом GRID салоны автомобилей были проработаны очень качественно.

В игре 2019 года с видом из салона нет проблем.И еще хочется кинуть огроменный камень в некую компанию, которая пытается внедрять свои "высокотехнологичные технологии отражений" в игры, которые жрут ресурсы, как не в себя и дают не всегда полноценный "выхлоп". Смотрите: игра 2014 года.

2014 год, отражения без RT...Видите отражения на капоте в режиме реального времени? И без пресловутых лучей... Чудеса, не так ли?

Отражения в игре 2019 года.

Если перейти к реализации движения машин, их управляемости на трассе, то тут имеются уже бОльшие отличия. Начнем с того, что повторы пройденных гонок в GRID 2019 выглядят более реалистично. И это касается поведения машин на трассе. В старой игре, порой невидимая рука будто поправляет некоторые автомобили на трассе.

Так скорее всего работает ИИ игры. В самой игре это в глаза не бросалось, но на повторе, заметно. В новой игре, это делается куда корректнее, реалистичнее.

ИИ игры вряд ли стал лучше. Имеется все тот же нюанс: "всадник вырвался вперед и стая волков отстала"...

Если вы стартуете из середины или конца пелетона на низком уровне сложности, то противники вас буквально месят и не дают вырваться вперед. Даже, когда впереди еще имеется две-три машины, обогнать их не так легко, как кажется. Но стоит это сделать, и соперники начинают буквально таят в зеркалах заднего вида.

Стартовать лучше с поул-позиции. Тогда машина не получит повреждения.Типа, поняли бесперспективность погони за вами... Помнится, первый GRID такой проблемой не страдал. По стилю вождения, ИИ остался на том же бестолковом уровне, что копирует поведение машин в NFS: тупо, агрессивно, жестко. А ведь игры про гонки... В реальности, за такое поведение на трассе, минимум половина гонщиков схлопотала бы штраф уже на первом круге! Намного раньше могли делать нормальную реализацию противников в гонках. Вспомнить ту же GTR 2. Там можно было настроить уровень агрессии пилотов. Но она никогда не выходила за рамки реальности. А тут: могут и на формульных болидах потолкаться...

Но в целом - паритет. Обе игры на примерно равном уровне тупости ИИ противников.

Физика. Тут тоже есть вопросы к более новой игре. Я играю всегда на низкой или около того, сложности. Включены всякие "помогальщики" в торможении и разгоне. Короче, не хардкор. Так вот, в игре GRID Autosport машины в таком режиме имеют явно выраженную недостаточную поворачиваемость (исключая серию дрифт). И это вполне резонно, ведь всю прыть движка контролирует противобуксовочная система вкупе с противозаносной системой. Особенно это заметно при гонках на старых машинах, типа Shelby Cobra.

За рулем легендарной Shelby Cobra.Там перебор скорости при подходе к повороту, однозначно выносит вас за пределы трассы. А вот в игре 2019 года этого нет! Зато машины активно "метут хвостом", что вообще-то не принято в кольцевых дисциплинах. Причина этого безобразия? Да просто за дрифт вам дают бонусные очки! Да-да, в GRID за все дают бонусные очки: за точное соблюдение траектории, за дрифт, за... короче, много за что. И это превращает игру в нечто мало походящее на реальную гонкую Это уже стиль все тех же NFS. да еще в конце гонки дают какие-то бонусы...

Детсад...

В этом аспекте поведения машины на трассе, новая игра хуже, однозначно.

В игру 2019 года я играл не особо много, поэтому о каких-то багах и проблемах сказать не могу. А вот GRID Autosport их имеет. Даже в своей финальной версии это не исправили. Первое: баг с некоторыми тенями. Они присутствуют на столбиках, что стоят в поворотах трассы.

Обратите внимание на тень столбика справа от машины.

Сама тень не соответствует положению столбика, да еще и при его сносе, остается на месте. Это незначительный баг и не многие обращают на него внимание.

Второй момент, скорее всего, связан с игровым движком EGO всех версий. Дело в том, что игра очень редко, но может буквально на долю секунды притормозиться. Это не падение фпс, это именно приторможение всего процесса игры. Будто кино поставил на низкую скорость воспроизведения. Я это наблюдал в GRID Autosport один раз и пару раз в игре DIRT 3, которая сделана на том же движке. Разные ПК, разные операционные системы. Редкий баг, но есть.

Но в целом, оптимизация в играх вполне достойная.

Ну, и на последок, протестирую свою систему в обоих играх.

Тестовая система:

Процессор : i7-8700T

Видеокарта : GTX 1070

Оперативная память : 16 Гб (2666 МГц)

Операционная система : Windows 10

Разрешение монитора : 1920х1080

Запись тестового отрезка производился программой CapFrameX.

Настройки для обеих игр выставлены максимальные.

GRID Autosport:

GRID 2019:

В более старой игре есть встроенный бенчмарк. Вот результат его прогона:

Сравнительные заезды я проведу в течение 1 минуты в режиме тестовых заездов ( без соперников).

GRID Autosport:

График фреймтайма.

График фреймрейта.

GRID 2019:

График фреймтайма.

График фреймрейта.Сводный результат.

За пять лет графика не стала так лучше, как снизился средний фпс в игре. Но, все же, получить 60 фпс реально. Хотя сама компания заявляет следующие системные требования:





Вывод.

Обе игры вполне достойные. Не идеальные, но имеют право на существование.

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