В 2024 году вышел очередной фильм про автоспорт. И называется он "Большая гонка. Ауди против Лянчи" (оригинальное название "Race for Glory: Audi vs. Lancia"). Режиссер картины: Стефано Мордини. Совместное производство Италии, Великобритании и Ирландии. В ролях: Даниэль Брюль, Риккардо Скамарчо, Кэти Кларксон-Хилл, Фолькер Брух, Эстер Гаррель, Брюно Гуэри, Карлотта Верни и другие.

Как можно понять из названия, фильм посвящен соперничеству марок Ауди и Лянча.

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Речь идет про чемпионат мира по ралли. Конкретнее, сезон 1983 года.

Я не буду описывать сюжет, тут просто по-быстрому сути не передашь. Но все вертится вокруг персоны Чезаре Фиорио (Риккардо Скамарчо)

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и его оппонента, Роланда Гумперта (Даниэль Брюль).

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Также важную роль играет и знаменитый гонщик Вальтер Рёрль (Фолькер Брух).

Но именно персона Фиорио на первом плане.

Фильм можно охарактеризовать, как спортивную драму. Ближайшие его конкуренты - фильмы "Форд против Феррари" и "Гонка". Если вы видели эти фильмы, то понимаете сюжет и новинки: также имеется противостояние на трассе и борьба характеров. Только сейчас не гладкий и чистый асфальт "кольца", а раллийные допы на разных континентах.

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Скажу сразу: фильм мне не понравился. Более того, когда я только увидел впервые его трейлер, то понял, что скорее всего фильм не выйдет удачным. И на то есть причины. Полностью раскрыть весь мир раллийных гонок за полтора часа невозможно. В лучшем случае, можно попытаться сосредоточится на отдельном персонаже, не уделяя должного внимания самим соревнованиям. Здесь же компромисс: немного того, немного другого. И в обоих ипостясях вышло не очень...

Для начала стоит выяснить: для кого, собственно, снимался данный фильм? Если человек вообще далек от мира ралли, то имена персонажей вообще ничего ему не скажут. А сам фильм крайне скомкано о них рассказывает. Скомкано и усердно перевирая. Для тех, кто в курсе, фильм вообще противопоказан. Море абсурда и неточностей. Просто какой-то идиотизм, а не гонки! Ну хоть бреда в духе прошлогодней "Gran Turismo" нет. Там вообще гонщики на трассе пихают друг друга боками...

Итак, что конкретно мне в фильме не понравилось?

Во-первых, стоило бы подробнее уделить внимание персоне главного героя, Чезаре Фиорио. Это был не просто руководитель гоночной команды Lancia-Martini, а просто "глыба" в автоспорте! Уже в 1963 году именно он организовал команду HF Squadra Corse, где прославленная Lancia Flavia рвала конкурентов в пух и прах. Потом была просто фантастическая череда побед на Lancia Stratos.

А позже, после слияния Lancia и FIAT, Фиорио привел к титулу гонщиков на FIAT 131 Abarth.

К 1983 году, это был уже опытный и талантливый менеджер. Но в фильме об этом почти не говорится. Сосредотачиваются на его "проказах" в пределах допустимых правил. Будто школьник шалит... Просто нелепо выглядит! Да, шли на всякие ухищрения. Но в фильме все выглядит так, что без этих "ухищрений" победить они не смогли бы. А это не так!

Тут стоит на некоторое время отстраниться от Фиорио и обратить свой взор на его главного оппонента Роланда Гумперта.

Это также талантливейший менеджер и инженер.

И этот суперкар также творение рук Роланда Гумперта: Gumpert Apollo.Он сделал очень многое по продвижению полного привода в автоспорт. Именно благодаря его работе, Audi прочно ассоциируется со словом Quattro.

Полный привод с гонок стал визитной карточкой Audi! Но первые шаги немецкой компании в спорте с полным приводом были полны технических проблем. Конечно, группа Б, где можно было строить практически прототипы, многое позволяла. Но "детские болезни" долго еще аукались Audi. Да и возросшая масса частично нивелировала преимущество полного привода.

И на момент 1983 года, Audi была почти на пике формы, но не идеальна.

Теперь посмотрим на главного пилота от Lancia. Им в фильме выступает Вальтер Рёрль (Walter Röhrl). И ни слова не говорится о его заслугах на момент подписания договора! А ведь на тот момент он был ЕДИНСТВЕННЫЙ двухкратный чемпион мира по ралли! И титулы он взял в 1980 году (Fiat 131 Abarth)

и в 1982 году (Opel Ascona 400).

То есть, на момент перехода в Lancia, он был двухкратным чемпионом. И оба раза за рулем машины классической компоновки. Нам же его показывают каким-то пасечником! Типа, отошел от дел и пчелок разводит. Что за бред! Ради Lancia он разрывает контракт с Opel! Об этом в фильме ни слова...

Кстати, в 1982 году именно Рёрль вырвал чемпионский титул из рук гонщицы Мишель Мутон,

которая, как раз выступала за Audi. В фильме ее тоже пару раз показывают, но не придают этому должного внимания.

Действительно, какая-то женщина с лучшим результатом в истории мирового ралли! Наплевать...

Тут также стоит указать и на такой момент, как совершенная несхожесть типажа и характера Рёрля в действительности и в фильме. Начнем с того, что актер, сыгравший гонщика явно невысокого роста. А Рёрль просто очень высокий, 196 см. Могли бы поискать актера повыше. Ну и его непрофессиональное поведение не соответствует действительности. Вернее, сосредоточились именно на тех моментах, которые были, но они лишь частные случаи.

Не показательны. Рёрль отличался не только высочайшим профессионализмом, как пилот. Но был хорош и как испытатель. Именно поэтому Фиорио позвал его в свою команду. Рёрль мог после заезда дать полезную информацию механикам, как и что нужно "подкрутить/подвертеть", чтобы улучшить характеристики. Не все гонщики так могут. Именно поэтому, уже после окончания своей гоночной карьеры, Вальтер Рёрль работал заводским пилотом-испытателем в Porsche.

А туда, кого попало не берут.

Очень сильно искажена в фильме история создания самого гоночного автомобиля Lancia Rally 037.

Начнем с того, что так вышло у Lancia, что в этот период и позже, побеждали не новые машины. Они были к моменту старта в гонках много лет на конвейере. Ничего с чистого листа не создавалось!

За "основу" был взят автомобиль Lancia Beta Montecarlo, которую выпускали с 1975 года по 1981 год.

Это был компактный спортивный автомобиль с центральным расположением силового агрегата. Вот прототип раллийного автомобиля и делали по его мотивам. Сходство было чисто внешнее. Но вместо несущего кузова, была пространственная трубчатая рам и обвес из кевлара. За что машина получила прозвище "пластмассовая камбала". А ее двигатель не имел вообще отношения к серийной модели. За основу был взят силовой агрегат от того же FIAT 131 Abarth. Его переделали под данную платформу. Именно мотор давал машине явное преимущество над конкурентами. Мотор и малый вес, вкупе с изумительной управляемостью на сухом асфальте. Как видите, никакого создания " с нуля" в реальности не было. Но об этом ничего не говорят. Лишь немного показали схему аналогичной по компоновке Stratos, да кусок того самого FIATа. Касательно названия. В фильме ему придумали название "037" буквально на ходу, взяв просто время прохождения круга. На самом деле, созданием этого гоночного автомобиля занималась компания Abarth, где он фигурировал под номером 037. Просто "проект 037". Отсюда и название. Далее был показан момент, как проходила омологация машины.

По правилам, нужно было сделать 200 машин в свободную продажу. Lancia выпустила 217 штук версии Stradale (т.е. дорожной). Но в фильме нам показывают обычные машины Montecarlo, коих сделано гораздо больше! Более 7700 штук. И разница между Montecarlo и 037 Stradale очень заметная.

Версия 037 Stradale.Могли бы и этот момент изобразить правильно...

И подобных ляпов в фильме предостаточно. Вроде используют реальное событие, но так извратят, что просто ужас! Для интереса? Ну так смотрите тогда очередной "Форсаж", там и физика подчинена "семье"... Типично итальянский подход к автоспорту, тут мало просматривается. Он должен быть! Только итальянцы могли выставлять в гонках машины, которым уже реклама не нужна!

Так было с устаревшей Lancia Beta Montecarlo, так будет в дальнейшем с легендарной Lancia Delta HF Inegrale.

В итоге, вышел фильм, где абсолютно не чувствуется дух гонок. И роль Чезаре Фиорио толком не раскрыта.

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Просто очередное проходное кино. Просто еще один фильм про "гоночки"...