В этом году я уже обозревал несколько игр в стилистике "соулслайк". Они были разными: безобразными по реализации и плохо вменяемыми по сюжету. И вот, еще одна игра от студии Elder Games. Игра пока находится в раннем доступе.

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По сути: типичный "соулслайк" с механикой рогалика. Жесть жестокая! Но об этом, чуть позже.

Вот, что написано об игре в Steam: "Превратитесь в настоящего вестника смерти — самую опасную душу в Лимбе, обладающую воистину невероятной мощью. Улучшайте способности вашего персонажа, станьте непревзойдённым стрелком душ и испытайте себя в кровавой и захватывающей войне против преступного картеля из загробного мира!"

В самом начала, в ролике, нам кратко рассказывают историю Стрелка.

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Как он "докатился до жизни такой". Вернее, до смерти.

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А потом, начинается небольшое обучение, сопряженное с самим прохождением.

Первая локация напоминает игру в стиле вестерн.

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Тот же пейзаж Дикого Запада. Домики и все такое прочее. Но любоваться нам некогда, надо телепортироваться на следующую арену.

Сами арены довольно небольшие, по крайней мере, в начале игры. Довольно много разных проходов. Напоминает концептуально Doom 2016.

А вот и враги...

Оружием у нас служит некий револьвер с магическими способностями. Он имеет бесконечный боезаряд, успевай только перезаряжать вовремя. Других видов оружия пока не предусмотрено...

По задумке разработчиков, стиль ведения боя должен был бы напоминать тот самый Doom. Но фиг там! Дело в том, что прежде чем вы придете в себя на арене и попытаетесь осмотреться, на вас уже бежит толпа местных гопников. А отступать некуда, позади стена... Часто и по бокам скалы или обрыв. Приходится только отстреливаться перемещаясь вбок от местных стрелков. Нет режима выбора сложности и это очень плохо, хотя и в духе идиотии наследия "Мастера". С одной стороны, убивать их не особо сложно, но при перезарядке они умудряются подойти уже вплотную. Да, вы можете применить рукопашную атаку, которая... просто оттолкнет противника! Великая "помощь"...

А тут еще и некоторый тип "духов" взрывается, унося примерно 80% здоровья.

Найти тут аптечки не так и просто. Они иногда лежат в ящиках, но пользы от них... Ничтожная. Волна врагов всего одна, но и этого хватает. И лишь потом, можно полазить по локации и осмотреться.

Смысла уже в этом нет. Да найти какие-то кристаллы для апгрейда (типа местная валюта) и все. Какой мне смысл прогнозировать пути отхода в бою, если он уже закончился и вас приглашают на новую локацию?

И на новой, все тоже самое... Можно попытаться бежать наугад, но не удивляйтесь, если опять будет тупик. Все же атаки должны происходить не сразу, а через некоторое время. Исследование локаций выявляет особенности игры. Например, кроме взрывающихся бочек и ящиков, ничего больше не разрушается. Скудно, однако. Бочки призваны вам помогать, но вот они далеко не всегда взрываются. Дело не в вашем косоглазии при стрельбе, тут что-то другое. Или в начале игры, ваш револьвер имеет значительный разброс пуль при стрельбе. Либо, проблема в самой игре. Особенно это заметно при стрельбе по частично видимой бочке. Можно весь магазин расстрелять, но она не взорвется. Приходится немного переместиться, чтобы ее видеть лучше. Следующая проблема - скакать по высоким камням или крышам зданий не получится. Туда просто невозможно залезть. Хотя кажется, что можно. В итоге, все окружение - антураж и не более. Никакого сравнения с Doom, где можно было скакать по арене. Тут эти возможности сильно ограничены.

На каждой арене мы в итоге что-нибудь получаем. Или способности, или чертеж.

Изначально, я не особо понимал, зачем нужны чертежи. Но рано или поздно (скорее всего рано) вас укокошат и вы вернетесь в Прибежище.

Тут можно поболтать с мадам Валери

или со Смертью.

Получить апгрейд из Колодца Слез

или прокачать свой пистоль в Мастерской.

А потом - опять, на арены. И все по новой...

Всего я играл около двух часов, но до первого задания так и не добрался. Меня убивают и стартуем опять с локации в стиле Дикий-Дикий Вест... Рогалик...

Самое обидное в том, что я так ни черта и не понял весь кайф от получения тех или иных способностей.

Это что-то маловразумительное и бесполезное. Разве, что Разрывные пули дают эффект, но не такой, какой ожидаешь.

Короче, бегай, как умалишенный по локации, пока всех супостатов не перестреляешь. И вот тут и становится ясно, чем плоха такая концепция.

В том же Doom, враги преимущественно вас не атаковали врукопашную, да и скорость их приближения была небольшая. Поэтому вы просто перестреливались, перемещаясь по локации. Здесь же, почти все идут к вам на сближение. И револьвер просто не способен такую армаду остановить. Рано или поздно вам нанесут урон и он будет очень существенным. При переходе на следующую локацию здоровье не восстанавливается, "капельки здоровья" из ящиков не помогают особо. И вот так добраться до первого задания у меня не получилось. Бред.

Понятно, что при повторном прохождении, ты уже знаешь локацию и проще прокладывать себе путь, но от ошибок тебя ничто не убережет. В этом аспекте игра напоминает такой же бестолковый Witchfire.

Тут попроще, но так же глупо. Играть постоянно умирая, не в кайф. Поэтому приступаем к анализу графики в игре.

Графика в игре довольно скромная. Но очень долгое кеширование шейдеров в самом начале, заставляет подумать, что... Нет, "чудов" не произошло.

Графических настроек немного.

Пресетов всего три.

Высокие настройки:

Средние настройки:

Низкие настройки:

Если сравнить высокие и низкие настройки, то видно, что основное различие в освещении и реализации теней.

Ссылка на слайдер для сравнения графики.

Апскейл от AMD не "завезли". Но есть DLSS.

Сама компания-разработчик заявляет следующие системные требования:

Я же буду тестировать на следующей конфигурации:

Процессор : i5-8400

Видеокарта : GTX 1070

Оперативная память : 16 Гб (2666 МГц)

Операционная система : Windows 10

Разрешение монитора : 1920х1080

Запись тестового отрезка производился программой CapFrameX.

Для тестирования были выставлены высокие настройки графики.

Получилось следующее.

График фреймтайма.

График фреймрейта.

Инпут лаг.

Итоговый результат:

Что можно сказать? Оптимизация не особо хорошая. Игра постоянно подгружает что-то, хотя сами арены очень небольшие. Проблема с прогрузкой и прорисовкой текстур при попадании на арену имеются. Но ничего критичного я не заметил. Распределение нагрузки по потокам процессора равномерное. 6-ть ядер для данной игры хватает сполна.

Вывод .

Я такие игры не люблю. Но постараюсь быть объективным. Главная проблема - вам не дают времени на осмотр локации, это плохо. Считаю, что врагов стоит выпускать чуть позже, чтобы можно было занять более выгодную позицию. Либо предоставлять некое подобие аптечек. Кроме того, стоит позволить использовать ландшафт локаций в полной мере. Насчет способностей: я тут толком не успел разобраться. Те, что использовал, не впечатлили вовсе. Вот сама стрельба довольно бодрая.

Учитывая, что игра находится в раннем доступе, еще есть время исправить косяки и недочеты. Ну, а там... Видно будет.

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