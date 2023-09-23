Буквально на днях вышла очередная игра от небольшой студии The Astronauts, которая называется Witchfire (я так понимаю, Ведьмин огонь?).

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Эта игра пока находится в раннем доступе. Доступна пользователям ПК и консолей.

На сайте, посвященном игре, написано следующее: "Вооружившись странным оружием и запрещенной языческой магией, выследите могущественную ведьму, владеющую ключом к вашему спасению. Witchfire — это шутер в жанре рогалик в жанре темного фэнтези от создателей Painkiller, Bulletstorm и The Vanishing of Ethan Carter". Ну, Painkiller и Bulletstorm я люблю. Посмотрим, что подготовили на этот раз...

А на этот раз, ни черта не понятно. Все на "англицком" языке... Думаете, санкции? Ни фига. Других языков нет вообще, обойдетесь. А вот цена на православные рубли имеется - 1199р. С одной стороны - недорого. С другой... А где русский язык? Я, например, вообще ничего не понял в игре. Вот совсем. Поэтому можно смело пропускать картинки, которые что-то там рассказывают "за лор" игры.

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Приступаем к самому "игродействию". Это шутер, вот вам пистоль и вид от первого лица. Вот вам карта

и первый портал, ведущий в какую-то деревню.

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На основной локации есть что-то маловразумительное, типа тренировочного зала, "стол" для прокачки

и еще лестница к таинственному зданию с закрытым порталом (мал я еще туда лезть).

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И все.

Перебираемся в деревню. Она пуста до безобразия.

Есть взаимодействие с грибами (ага), некоторые взрывались, нанося мне ущерб здоровью. Что и зачем, не спрашивайте.

И вот, за деревней, сталкиваемся сразу с группой телепортированных злобных солдат-монстров (мутантов). И тут сразу наступает "final countdown"...

Тупой и беспросветный "соулслайк"...

Следующие попытки были более осторожными и такими же бесперспективными: убивают все равно. Стрельба на расстоянии наносить небольшой урон, а вблизи уворачиваться от вражеского огня бесполезно. Может создатели этого творения и причастны к Bulletstorm, но сходство между ними такое же, как между редиской и баклажаном. Никакого. 25 минут бесполезного "шутингования" и "до свидания, игра"...

Переходим к графике. Настроек графики в игре довольно много.

И выглядит она совсем неплохо. Разве, что портят мелкопакостные фризы из-за подгрузки с жесткого диска.

Имеются типичные пресеты графики.

Вот так игра выглядит на ультра настройках:

А это - высокие настройки:

Средние настройки графики:

Низкие настройки графики:

Чтобы сравнить их подробнее - слайдер.

Как видите, на разных настройках имеется отличие в графике, но не такое уж и принципиальное.

А теперь - тестирование. Сама компания выставляет такие требования к ПК:

Тестовая система:

Процессор : i5-8400

Видеокарта : GTX 1070

Оперативная память : 16 Гб (2666 МГц)

Операционная система : Windows 10

Разрешение монитора : 1920х1080

Запись тестового отрезка производился программой CapFrameX.

Тестовая локация - первая деревня. Настройки графики "ультра".

В итоге вышло следующее:

График фреймтайма.

Инпут лаг.

Итоговый результат.С одной стороны, неплохой средний фпс. А с другой, стоит как-то разобраться с подрузками. Локация не такая и большая. Именно сильный фриз на графике, это от загрузки (если верить показателю загрузки HDD).

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Но это можно поправить в финальной версии игры. Как и отсутствие локализации. А вот, то, что это очередной "соулслайк", уже не исправишь. Почувствовал ли я " пульс" игры? Нет. Проникся ее "лором"? Нет. Тупой "шутинг", где нет ни тактики, ни безумного драйва. Очередное "поклонение" творениям "гения". И такой "балет" мне не нужен. Но, если вам подобный мазохизм нравится, то попробуйте поиграть.