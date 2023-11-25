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Обзор игровой мыши Acer OMW121

Была приобретена проводная игровая мышь Acer OMW121 "про запас". И я решил написать небольшой обзор на нее...
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Начала глючить мышка... Такая, дешевая, но игровая... С дракончиком на борту (но не MSI)... Сначала приказал долго жить "щелкун", отвечающий за нажатие на колесико. Просто данная функция перестала работать. Потом начала глючить левая основная клавиша...

Думаете мышь "дотила" или "фортнайтила"? Да нифига подобного! Чисто "тырнетное" использование. Лишь изредка, я на этом ПК делал обзоры на старые игры. Короче, режим "юзания" был щадящим, но не вынесла...

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На замену в строй встала "последняя алишная погремушка" iMice (прям отсылка к одной огрызочной компании). А "про запас" была куплена игровая мышь Acer OMW 121.

Покупал опять на Озоне, от одного более-менее известного продавца. Товар прибыл в указанный срок, в состоянии "как есть", без всякой дополнительной упаковки. Это, конечно, странно. Ведь стоит придавить упаковку немного и - прощай!

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Но в данном случае, все обошлось.

Упаковка мыши выполнена в стандартном форм-факторе. Но вот сама коробка цветом и оформлением мало говорит о принадлежности к "геймерскому сегменту": все строго и лаконично.

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Внутри упаковки - сама мышь и очень краткая инструкция. Все.

Характеристики.

Модель:                                            Acer OMW121

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Основной цвет:                                Чёрный

Материал изготовления корпуса:    Пластик

SoftTouch-покрытие:                         Есть

Подсветка:                                        RGB

Количество кнопок:                          5+1

Тип подключения:                            Проводной (USB Type-A 2.0)

Длина кабеля:                                 1,8 м (в оплетке с ферритовым кольцом)

Далее, я приведу данные из подробного обзора на данную мышь:

Модель сенсора мыши:                 Instant A725F

Тип сенсора мыши:                        Оптический, Светодиодный

Режимы работы сенсора:              800/1600/2400/3200/4800/6400 dpi

Максимальное ускорение:            20 g

Частота опроса порта:                  125 Гц

Кнопки и микропереключатели:   Huano Blue Point, Yusya Red Point, Yusya Blue Point, тактовые кнопки YT

Ресурс микропереключателей:    10.000.000 кликов (Huano BLue Point)

Энкодер колеса:                            Akeys Yusya 13 Black

Свою мышь я не разбирал. Не то, что жалко: я все равно в этих "микриках" не разбираюсь.

Итак, сама мышь выглядит следующим образом:

Масса режимов подсветки. Несколько режимов работы сенсора. Для себя я выставил режим 3200 dpi, мне хватает. В обзоре было указано, что матовое покрытие мышки очень маркое. Подтверждаю: отпечатки остались уже после пары часов тестового использования.

Сначала об использовании и общем качестве. Не особо впечатляет. Да, мне нравится, что зоны подсветки не такие уж большие (а можно и вовсе отключить подсветку). В моей руке лежит нормально. Но ее размеры вживую несколько отличаются от картинок. Вот сравнение с моей основной игровой A4Tech Q80:

Даже чуть больше. А вот по массе легче и скользит не так хорошо. Все же тефлоновые ножки хуже металлических (на мой взгляд).

 Боковые кнопки немного дребезжат, как на каких-то безродных китайцах. Попробовал мышь в играх: нормально для моих требований. Я не играю в онлайн-шутеры или всякое "дотообразное". Мне сверх быстрота и супер чувствительность не нужны.

Теперь небольшое тестирование.

Тут стоит сказать, что сам тест очень субъективный, ведь много зависит от того, как вы сами двигаете мышкой. Но вышло так (тест на режиме 3200 dpi):

А теперь я перейду к программному обеспечению. Оно не заводское, а написано человеком, что написал вышеупомянутый обзор. За что ему огромный респект!

Программа работает на Windows 11 не идеально и имеет косяки. Но вот обвинять в них создателя совершенно не хочется. Режим макросов мне интересен, как роман "Анна Каренина" для кошек, т.е. никак.

А вот настройки точности и цвета - вполне востребованы.

Самое смешное, что в программе гораздо больше настроек режимов подсветки, чем можно это сделать на самой мышке. Но имеется "косяк": некоторые цвета в программе не соответствуют реальности, просто перепутаны местами. Но это не смертельно, я же контролирую режим глазами.

И еще один нюанс: на данную программу люто ругается антивирус. Но в таких случаях, я просто "затыкаю ему рот".

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Небольшой промежуток использования не дает возможность сказать, хороший ли это продукт или нет. Но в данном ценовом сегменте, на данный девайс стоит обратить внимание. Конечно, тут я предвижу комментарии, что какой-нибудь SteelSeries будет куда лучше и может привлечь к к вам особей женского пола. Но только покажите мне их мышки дешевле 1000 рублей...

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