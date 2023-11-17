Создателем сего проекта заявлена студия Dark Point Games. Она же является и издателем. Я бы охарактеризовал проект, как "action-RPG с элементами соулслайка". От первого тут схема боев и открытый мир вкупе с видом сверху. От второго - сложность и уродское управление.

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Как следует из самого названия, мы будем иметь дело с неким героем Древней Греции.

Тех времен, когда войну можно было развязать из-за обычной бабы (фу, как нетолерантно и не этично). Ладно, ладно, Ленка - не простая женщина, но народа из-за нее сгинуло - мама, не горюй! И не абы кто, а лучшие воины!

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Вот и играть мы будем за одного из них, славного воина Ахиллеса, которого в детстве окунули в раствор жидкого металла, держа за пятку...

Играть мы будем именно за тот период, когда из-за той самой Ленки была осаждена Троя.

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И вот тут мы и проявим свои "таланты"...

После непродолжительных роликов, приступаем к обучению в бою.

Сама игра сразу предупреждает, что играть лучше всего на геймпаде. И это действительно так: играть на клавиатуре с мышью в данный проект очень неудобно. Просто безобразная реализация управления. Это так, к сведению. Нам дают общие представления о перемещении и типах атак.

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Изначально, нам доступна быстрая атака и более мощная медленная атака, все типично для подобных игр. Можем метать свою щит с очень скромным уроном. Для борьбы с особо мощными атаками противника, когда блокирование не сработает, доступен откат. Ну и знаменитый удар ногой ("Это Спарта!") - гарантированно сбивает стандартного противника с ног.

Бои с противниками сначала не особо тяжелые (на первом уровне сложности), проблема возникает при парировании и откате.

Сначала я думал, что просто не успеваю, но потом проверил: от нажатия клавиши отката, до его исполнения имеется заметная задержка. Это очень неприятный момент.

В качестве первого "тренировочного босса" выступил Гектор.

Сражение было не особо тяжелым даже для меня. И это немного ободрило в плане прохождения дальше по сюжету. Обучающая часть игры представлена кишкообразной локацией, где нет ничего примечательного. И вот мы добираемся до Париса и требуем вернуть Ленку обратно.

Естественно, что он не соглашается и начинается бой. Я даже толком не понял, как умер мой персонаж, все произошло почти мгновенно: взрыв, удар мечом и все! Пока шел экран загрузки,

я пытался осмыслить тактику предстоящего боя и... А, это так и было запланировано: нам дают второй шанс и начинается основная часть игры, уже в открытом мире.

Нам показывают заботливо проложенный путь в поисках какого-то кузнеца. Но какой там кузнец? Тут столько еще не исследованного! Надо все обязательно изучить!

Кошек можно гладить... Не знаю зачем...В закоулках лежат всякие "дары": аптечки, напитки ярости и другие нужные вещицы. В сундуках, которые охраняют скелеты, лежит вооружение.

Разве можно спокойно пройти мимо всего этого? Нет конечно! Антураж игры выдержан в духе Древней Греции, по крайней мере, в начале игры.

Кроме бандитов и скелетов, встречаются и гигантские чудища: гигантские скорпионы

и "родственники" снежного человека...

Имеются разные секреты, закрытые на данном этапе.

Не стоит пропускать небольшие погреба, которые иногда есть в разрушенных селениях.

Минус открытого мира - нет "тумана войны", который хорошо показывал те локации, где мы еще не были. Тут такого нет. Короче, с настойчивостью таракана, я облазил все уголки локации, прежде чем добраться до кузнеца...

Теперь перейдем к сохранению игры и прокачке персонажа. Сохранение происходит возле святилищ.

Принцип тот же, что и у "соулслайков": отдых восстанавливает количество аптечек и здоровье, но и возрождает всех врагов. Здесь же можно прокачать свои навыки.

Разбросаны эти святилища довольно фривольно и я не раз, погибая, долго возвращался к точке гибели. А погибнуть тут можно довольно просто, уж поверьте... Геймплейно, игра заинтриговала. А такое со мной происходит не часто.

Переходим к графике. Настроек в меру, есть отдельные пресеты графики.

Эпичный пресет:

Высокий пресет:

Средний пресет:

Низкий пресет:

Игра выглядит вполне прилично. Не шедевр, конечно. Но для данного жанра сойдет.

Имеется и аспкейл. Вот так игра выглядит с FSR 2.1 в режиме "качество":

Ссылка на слайдер .

Работа FSR мне вообще не понравилась. Эта технология ужасно работает со всеми играми с видом сверху. Тут замыливание очень режет глаз, отвратительно.

Приступаем к тестированию в игре.

Тестовая система.

Процессор : i7-8700Т

Видеокарта : GTX 1070

Оперативная память : 16 Гб (2666 МГц)

Операционная система : Windows 10

Разрешение монитора : 1920х1080

Запись тестового отрезка производился программой CapFrameX.

Настройки игры - эпические.

Вышло следующее.

График фреймтайма.

График фреймрейта.

Инпут лаг.С одной стороны, фпс приемлемый:

Но вот эта "кардиограмма" говорит о плохой оптимизации в игре. Даже стоя на месте, фреймтайм напоминает шкалу сейсмографа. Это заметно и в самой игре. Лечится традиционным способом - локом фпс, например, через панель управления НВидиа. Еще игра любит делать по поводу и без, подзагрузки локации. Поэтому ее стоит устанавливать на ССД накопитель.





Вывод по игре.

Интересный проект. Самобытный. Для любителей жанра action-RPG должен подойти. Как и любителям "играть по-жестче". Судя по стримам, тут просто раздолье всякообразных боссов. Свое "умение умирать" можно проявить сполна... Но геймпад нужен обязательно.

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