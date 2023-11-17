"Achilles: Legends Untold" - еще один "дьяблоид" с безобразным управлением, но интересным сюжетом
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Создателем сего проекта заявлена студия Dark Point Games. Она же является и издателем. Я бы охарактеризовал проект, как "action-RPG с элементами соулслайка". От первого тут схема боев и открытый мир вкупе с видом сверху. От второго - сложность и уродское управление.
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Как следует из самого названия, мы будем иметь дело с неким героем Древней Греции.
Тех времен, когда войну можно было развязать из-за обычной бабы (фу, как нетолерантно и не этично). Ладно, ладно, Ленка - не простая женщина, но народа из-за нее сгинуло - мама, не горюй! И не абы кто, а лучшие воины!
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Вот и играть мы будем за одного из них, славного воина Ахиллеса, которого в детстве окунули в раствор жидкого металла, держа за пятку...
Играть мы будем именно за тот период, когда из-за той самой Ленки была осаждена Троя.
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И вот тут мы и проявим свои "таланты"...
После непродолжительных роликов, приступаем к обучению в бою.
Сама игра сразу предупреждает, что играть лучше всего на геймпаде. И это действительно так: играть на клавиатуре с мышью в данный проект очень неудобно. Просто безобразная реализация управления. Это так, к сведению. Нам дают общие представления о перемещении и типах атак.
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Изначально, нам доступна быстрая атака и более мощная медленная атака, все типично для подобных игр. Можем метать свою щит с очень скромным уроном. Для борьбы с особо мощными атаками противника, когда блокирование не сработает, доступен откат. Ну и знаменитый удар ногой ("Это Спарта!") - гарантированно сбивает стандартного противника с ног.
Бои с противниками сначала не особо тяжелые (на первом уровне сложности), проблема возникает при парировании и откате.
Сначала я думал, что просто не успеваю, но потом проверил: от нажатия клавиши отката, до его исполнения имеется заметная задержка. Это очень неприятный момент.
В качестве первого "тренировочного босса" выступил Гектор.
Сражение было не особо тяжелым даже для меня. И это немного ободрило в плане прохождения дальше по сюжету. Обучающая часть игры представлена кишкообразной локацией, где нет ничего примечательного. И вот мы добираемся до Париса и требуем вернуть Ленку обратно.
Естественно, что он не соглашается и начинается бой. Я даже толком не понял, как умер мой персонаж, все произошло почти мгновенно: взрыв, удар мечом и все! Пока шел экран загрузки,
я пытался осмыслить тактику предстоящего боя и... А, это так и было запланировано: нам дают второй шанс и начинается основная часть игры, уже в открытом мире.
Нам показывают заботливо проложенный путь в поисках какого-то кузнеца. Но какой там кузнец? Тут столько еще не исследованного! Надо все обязательно изучить!
В закоулках лежат всякие "дары": аптечки, напитки ярости и другие нужные вещицы. В сундуках, которые охраняют скелеты, лежит вооружение.
Разве можно спокойно пройти мимо всего этого? Нет конечно! Антураж игры выдержан в духе Древней Греции, по крайней мере, в начале игры.
Кроме бандитов и скелетов, встречаются и гигантские чудища: гигантские скорпионы
и "родственники" снежного человека...
Имеются разные секреты, закрытые на данном этапе.
Не стоит пропускать небольшие погреба, которые иногда есть в разрушенных селениях.
Минус открытого мира - нет "тумана войны", который хорошо показывал те локации, где мы еще не были. Тут такого нет. Короче, с настойчивостью таракана, я облазил все уголки локации, прежде чем добраться до кузнеца...
Теперь перейдем к сохранению игры и прокачке персонажа. Сохранение происходит возле святилищ.
Принцип тот же, что и у "соулслайков": отдых восстанавливает количество аптечек и здоровье, но и возрождает всех врагов. Здесь же можно прокачать свои навыки.
Разбросаны эти святилища довольно фривольно и я не раз, погибая, долго возвращался к точке гибели. А погибнуть тут можно довольно просто, уж поверьте... Геймплейно, игра заинтриговала. А такое со мной происходит не часто.
Переходим к графике. Настроек в меру, есть отдельные пресеты графики.
Эпичный пресет:
Высокий пресет:
Средний пресет:
Низкий пресет:
Игра выглядит вполне прилично. Не шедевр, конечно. Но для данного жанра сойдет.
Имеется и аспкейл. Вот так игра выглядит с FSR 2.1 в режиме "качество":
Работа FSR мне вообще не понравилась. Эта технология ужасно работает со всеми играми с видом сверху. Тут замыливание очень режет глаз, отвратительно.
Приступаем к тестированию в игре.
Тестовая система.
Процессор: i7-8700Т
Видеокарта: GTX 1070
Оперативная память: 16 Гб (2666 МГц)
Операционная система: Windows 10
Разрешение монитора: 1920х1080
Запись тестового отрезка производился программой CapFrameX.
Настройки игры - эпические.
Вышло следующее.
С одной стороны, фпс приемлемый:
Но вот эта "кардиограмма" говорит о плохой оптимизации в игре. Даже стоя на месте, фреймтайм напоминает шкалу сейсмографа. Это заметно и в самой игре. Лечится традиционным способом - локом фпс, например, через панель управления НВидиа. Еще игра любит делать по поводу и без, подзагрузки локации. Поэтому ее стоит устанавливать на ССД накопитель.
Вывод по игре.
Интересный проект. Самобытный. Для любителей жанра action-RPG должен подойти. Как и любителям "играть по-жестче". Судя по стримам, тут просто раздолье всякообразных боссов. Свое "умение умирать" можно проявить сполна... Но геймпад нужен обязательно.
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