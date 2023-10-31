Первая части игры вышла в 2020 году. И получила очень теплый отклик от пользователей. Наверно, компания получила достаточный "барыш", раз выпустила вторую часть...

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Игра обозначена, как экшн. Но тут очень много времени отдается паркуру. Сражения очень серьезные, как и в первой части. Малейший промах, ошибка и вы - труп. Игра не прощает ошибок. Ну, такой подход имеет поклонников (явно мазохисты).

Создателем игры стала компания One More Level из Польши. Издатель - 505 Games. Вроде, игра доступна ПК-боярам и консоле-холопам...

Игра начинается с довольно долгого рассказа, который поясняет всю ситуацию с этими самыми "Призрачными бегунами".

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Затем начинается сама игра, где идет обучение основным механикам.

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Изначально нам доступен только меч. Затем появятся и дополнительные виды вооружения. Я поиграл совсем немного и получил доступ лишь к сюрикенам.

Особенность игры - чуть ли постоянный паркур. Причем, как для просто перемещения, так и для ведения боя. Иначе никак не получится. Как я уже и написал: игра очень требовательная к вашей реакции и сосредоточенности. Я такие игры на дух не переношу, само название "игра" не подразумевает мучений. А тут их было немало. Я сбился со счета, в попытках посчитать количество смертей моего героя. БОльшая часть приходилась именно на неудачный паркур... Единственный плюс в этом - точки сохранения (автоматические) тут "понатыканы" плотно и вы теряете не такой и большой прогресс.

Локации. Они очень маленькие. Но типично "киберпанковские".

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Структура примерно такая: небольшая арена - паркур - опять арена - опять паркур...

Сделаны хорошо, но однотипные. У нас есть "штаб", где мы получаем задания и можем сделать апгрейд нашего оружия и "тела".

Сама игра разбита на главы, по завершение которой вы получаете статистику своего прохождения.

Кроме самого паркура, естественно, важны и сами сражения. Они строятся на одном принципе: уклонился/заблокировал и ударил в ответ.

Если бои на мечах еще более-менее прогнозируемые, то вот враги с огнестрельным оружием требуют замедления времени даже в момент паркура и быстрого смещения в сторону! Жесть... Ну и боссы, как же...

Награда за победу над первым боссом - катана.Имеются и простенькие головоломки, которые не сложны, но требуют строгого выполнения определенного алгоритма на время.

Больше сказать об игре я не могу.

Переходим к графике.

Она симпатичная. Не вызывает аллергии (хотя мне такой стиль не нравится). Никаких особенных "графических красот" тут нет. Но неплохо.

Настроек графики достаточно.

Заготовленных пресетов графики нет. Но я проверил на "условных пресетах", как выглядит игра.

Очень высокие настройки графики:

Высокие настройки графики:

Средние настройки графики:

Низкие настройки графики:

Игра поддерживает апскейлы.

Вот так игра выглядит с FSR в режиме "качество":

Ссылка для сравнения графики в игре.

Тестовая система.

Процессор : i5-8400

Видеокарта : GTX 1070

Оперативная память : 16 Гб (2666 МГц)

Операционная система : Windows 10

Разрешение монитора : 1920х1080

Запись тестового отрезка производился программой CapFrameX.

Тестирование происходило в момент паркура со сражениями. Настройки графики - очень высокие.

График фреймтайма.

График фреймрейта.

Итоговый результат.Результат теста неплохой. Оно и понятно: это же не "душный Алан" на "Нереальном Двигуне 5", где нет графики, но 4090 просит пощады, стоя на коленях в углу...

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Какой вывод по игре? Игра довольно самобытная, этого у нее не отнять. Но очень сложная (как и первая часть). Если такие игры вам по нраву, то вы можете в нее и поиграть. При всем моем негативе к подобного рода играм, я приветствую, что не особо большие компании продолжают делать такие игры, вне тренда, идя своим путем. Пока на таких проектах и держится "игровое творчество". Не всем же нужен "открытый мир" с тысячами никому не нужных планет с фиктивной активностью в виде рыбалки или поиска улик в темноте...