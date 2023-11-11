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"Проклятие монахини 2" - классический фильм об экзорцизме, но с нюансами

Недавно посмотрел фильм "Проклятие монахини 2". Фильм, в общем, не так и плох. Но имеется один нюанс, который настораживает...
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Как можно догадаться, фильм является продолжением оригинала 2018 года. Когда некий священник с темным прошлым и послушница, готовящаяся стать монахиней, сталкиваются со Злом в облике "диавольской монахини" в монастыре в Румынии. Тогда все закончилось победой. Так казалось...

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И вот, продолжение...

Сначала нам показывают одну церковь, где Зло сжигает священника

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и покидает место в виде какого-то человека...

Режиссером второй части стал Майкл Чавес. В ролях: Таисса Фармига, Йонас Блоке, Сторм Рид, Анна Попплуэлл, Бонни Ааронс, Кэтлин Роуз Дауни, Сюзэнн Бертиш и другие.

Героиня первой части, уже стала сестрой Ирэн или Айрин (по-нашему Ирка, в ее роли - Таисса Фармига).

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Она ведет нудную и скучную жизнь в одном монастыре и иногда уговаривает свою подружку Дебру (Сторм Рид) "не безобразничать".

Но тут ее вызывает, приехавший в монастырь священник из Ватикана.

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 Он вкратце излагает ситуацию по продвижению некоего Зла по территории Европы, предположительно с территории Румынии (ага, вот оно!) и просит сестру Ирку расследовать данное событие. А, так как ее помощник в делах экзорцизма, "представился на днях", то действовать она будет в одиночестве...

 Ирка отправляется в путь. Но не одна: ее подруга, Дебра, сбегает из монастыря. Она не может отправить Ирку в такое опасное путешествие в одиночку.

Ох, уж эти монахини...

Тем временем события начинают разворачиваться в некой школе для девочек, которая обосновалась в старом монастыре. И там работает в качестве слесаря/садовника/плотника Мариус (Йонас Блоке).

Который помогал в борьбе с демоном в первой части... Как решето, не держит воду, так и тут нам сразу показывают, что демон не погиб, а просто спрятался в того самого Мариуса, чтобы попасть именно сюда. Но сам Мариус не в курсе, что внутри него притаилось Зло.

Сама адская монахиня ищет некий артефакт - глаза святой Люсии, которые помогут демону обрести новые силы.

Наши бравые сестры находят путь демона и также приезжают в заброшенный монастырь, ныне школу. И тут разворачивается "финальный баттл"...

Если оценивать фильм, как ужасы, то он очень даже неплох. Но не особо страшный, я бы сказал. Или почти совсем не страшный. Но это касается почти всех фильмов про экзорцизм. Тут обычно важен еще и сюжет.

К анализу сюжета я вернусь чуть позже. А пока сосредоточусь на "исполнении". Атмосфера мрачная. Школа/бывший монастырь выглядит очень не гостеприимно. Это положительно работает на сюжет. Неплохие моменты есть. Более-менее качественная графика. Есть интересные моменты подачи самой проклятой монахини.

Да и сама она довольно жуткая по виду. Актриса Бонни Ааронс образ демона воплотила хорошо, тут у меня нет претензий.

И особо к кастингу придираться не хочется. Кроме того самого нюанса...

И тут стоит обратиться к самому понятию экзорцизма в католичестве.

Понятие обряда экзорцизма дал еще сам Фома Аквинский в одной из своих работ в 1614 году. Процесс имеет свои стадии, но суть одна: изгнание беса из тела человека. Он описал также и типичные признаки одержимого бесом человека. Официальная католическая церковь ввела должность экзорциста. Обычно, это священник не высокого ранга, но прошедший специальное обучение. Это особо важный момент! Никто, даже сам Папа не может изгонять демона. Только экзорцист. Для этого даже открыли специальную школу экзорцистов. В настоящее время католическая церковь готовит экзорцистов в университете Pontifical Athenaeum Regina Apostolorum.

Это к чему я упомянул? Во всех классических произведениях, посвященных изгнанию бесов, принимает участие именно экзорцист. Это очень хорошо было описано в той самой книге, откуда данная тематика и пошла - "Изгоняющий дьявола", написанной Уильямом Блэтти. Очень хорошая книга, не раз подвергшаяся экранизации разной степени качества.

Поэтому практически все фильмы об экзорцизме включают в себя противостояние священника и демона. Демон в нашем случае имеется. И не абы какой! В фильме упоминается Валак, демон, описанный в гоэтических гримуарах "Малый ключ Соломона".

Правда, в классическом описании данный демон не соответствует образу из фильма. Но он и в фильме очень сильный соперник. И что же делает католическая церковь? Отправляет на борьбу с ним одну(!) монахиню!!! Да, она имеет опыт борьбы с ним. Но ведь и в прошлый раз она была не одна. А тут... Все равно, что против танка отправить новобранца с пистолетом...

Вот это и есть тот самый "нюанс", о котором я и писал изначально. Все было сделано для того, чтобы в главной роли была именно женщина! А еще лучше - две, причем одна из них чернокожая. Ну, как тут не увидеть "диавольские хвосты" вездесущей "повесточки"?

Сама то актриса Таисса Фармига справилась с ролью хорошо и ее чернокожая подруга не особо ей мешала. Но ведь это было не по канону! И это меня бесило не меньше, чем черные эльфы в сериале "Ведьмак"!

Если же вы, не особо "шарите" в этих вопросах, то фильм вообще может не вызвать никаких вопросов: просто неплохой ужастик, не больше, не меньше.

Стоит ли его смотреть? Да, можно. Но держите в голове, что и тут спряталась "повесточка"...

P.S.: Стоит еще упомянуть, что данный фильм имеет непосредственную связь с франшизой "Заклятие", о чем прямо намекают в сцене после титров.

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