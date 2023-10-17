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Краткое тестирование в игре Lords of the Fallen (2023)

На днях вышла очередная игра в популярном жанре "убей босса с сотой попытки". На сей раз постаралась испанская компания Hexworks...
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"Lords of the Fallen — компьютерная игра в жанре action/RPG, разработанная испанской компанией Hexworks для консолей PlayStation 5, Xbox Series X/S, а также Windows. Является духовным преемником одноимённого проекта 2014 года. Релиз игры состоялся 13 октября 2023 года" - вот, что сообщает нам об игре очень авторитетный источник. Мне не совсем понятна причина, почему данная игра не является второй частью одноименной игры, а перезапуском. Что там пошло не так? Наверно, не особо была популярной? Решили войти в одну и ту же воду дважды? Что ж, посмотрим...

В основе игры лежит "Нереальный Двигун 5", что обещает нам (автоматически) бесподобную графику и прочее лиходейство. И это тоже проверим...

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Скажу сразу: приступая к тестированию, я уже насмотрелся на "мучения" блогеров/стримеров в данной кривульке (это слов уместно, как никогда). Но ведь попробовать самому интереснее?

Если первая, оригинальная игра, была европейским видением "японского феномена" (или просто плода больного воображения некоего Мастера), где был свой колорит, то теперь все поменяли. Формально, что-то общее имеется. Например, гигантская рука.

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Честно говоря, большего я не нашел.

Хотя прошел игру 2014 года 2 раза. В принципе, если прокачать там персонаж нелигитимным способом (именно прокачать), то получается вменяемая игра, не дающая вам умирать в ней на каждом враге. Внешний вид новинки я не воспринял к  душе и сердцу. Как сказал один блогер: что-то там от Скорна имеется. Я тоже с этим согласен. "Потусторонний мир", некая Умбра, имеет схожий вид с шизофреническим бредом игроиндустрии под названием Scorn.

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Но сами разработчики уверяли, что геймплей просто уникальный, ничего подобного "исчо не была". Ну, да: фонаря я не припоминаю...

В начале игры выбираем персонаж. Если в игре 2014 года было совсем мало вариантов, то теперь полный аналог Дарк Соулса, включая бомжа с ведрами. Я выбрал просто "лыцаря", так, наверно, проще играть.

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 Сначала идет обучение. Оно заморочено ровно настолько, насколько заморочен геймплей. Фонарь, позволяющий "заглядывать" в потусторонний мир позволяет делать и другие вещи. И это не всегда удобно.

 Особенно при сражении. Сама боевая система стала более скоростной и приближенной к типичным "соулслайкам". Сражения в Lords of the Fallen 2014 года были менее скоростными.

Процесс пребывания в Умбре несколько заморочен по правилам. Это мне не нравится. И так получаешь "отлуп" от каждого человекоглиста. Так еще и применение фонаря отнимает жизнь. А его еще надо заправлять... А еще - чем дольше тут сидите, тем больше врагов навлечете на свою голову... Но в некоторые места иначе не попасть, кроме как через потустороннее.

Странные правила, однако...

Первые враги какие-то убогие бомжи. Хотя некоторые, как бабки-ёжки могут поливать вас "адским пламенем" почти через всю локацию. А еще есть некий эпилептик, что бешено размахивает огненным мечем...

Короче, создатели попытались сблизиться с серией Дарк Соулс. И все те же тупые разговоры, которые надо обязательно повторять через кнопку "Е".

 Сделать весь разговор сразу цельным нельзя. Ведь "Маэстро" так делал...

Есть, конечно же, и боссы. Первым "авторитетом на локации" стала какая-то деваха в кровавых шмотках.

Убивать ее не так и просто даже стримерам. Ну а я сделал это менее чем за минуту. Можно было бы и быстрее, но нужно было сделать скриншоты.

Да, нечестно, но меня это не волнует, играть в это я не собирался изначально. Вдоволь полазав по локациям в реальном и потустороннем мире, я окончил путешествие в нашем схроне, она же "хата"...

Что еще? Есть прокачка. Хорошо ли она реализована или нет, я сказать не могу. Слишком мало играл. Но сам принцип типично "соулслайковский", через "души".

Точно также имеются и точки сохранения:

Перейдем к графике. Она не поражает воображение совсем. Да, именно так. Где люмены, наниты, ионы, протоны и прочая лабуда, что нам обещали? Нет их.

Только фанаты секты "святой Лизки" верили (и еще верят), что "Нереальный Двигун 5" принесет нам очищение от проклятых "лучей Хуанга" и выдаст просто бесподобную графику. "Бесподобные проблемы" этот графический движок уже выдавал, и не раз. И на актуальных системах. Я же графики не увидел. Ничего особого. Но, давайте сравним, как игра выглядит на разных пресетах графики.

Низкие настройки:

Средние настройки:

Высокие настройки:

Ультра настройки графики:

Ссылка на слайдер для сравнения.

Игра поддерживает и современные варианты апскейла. Мне позволено, по крайней мере, задействовать FSR.

Но делать этого я не стал, не успел. А потом...Позже скажу, что было потом...

"Умничать" не стал (благо много начитался о проблемах с игрой), приступил к тестированию на автоматически предложенных настройках графики (выкрутил только качество текстур).

Тестовая система.

Процессор: i5-8400

Видеокарта: GTX 1070

Оперативная память: 16 Гб (2666 МГц)

Операционная система: Windows 10

Разрешение монитора: 1920х1080

Запись тестового отрезка производился программой CapFrameX.

Сам тестовый момент включал пробег по локации и сражениям с мелкотой (те самые глисто-люди).

Вышло следующее.

Что тут сказать... Обещали, что для минимальных настроек необходима GTX 1060 и i5-8400 - примерно так и выходит. По крайней мере, в начале игры. Несмотря на то, что игра находилась на обычном HDD, никаких особо жестких фризов я не увидел. Поэтому в плане оптимизации, это далеко не самый худший проект в нынешнем году. Хотя всяко-разные фризы и лаги в стримах, на куда более мощном железе, я видел. Проблемы в игре в другом. И я сполна с этим столкнулся...

Начнем с того, что русского языка тут нет - мы "наказаны". Но есть русификатор, накладывающий русский текст на украинский. Этим я воспользовался, иначе вообще ничего не понятно. Сначала игра вела себя пристойно. Я выходил/перезапускал ее без проблем. Сделал тесты. Вспомнил, что не делал скриншоты с апскейлом FSR. Запустил снова и получил сообщение об ошибке. Ничего не помогало, кроме удаления папки с настройками игры (может достаточно было одного файла, но я не стал заморачиваться). Снова перенастраиваем язык, остальные настройки сохранились. Я уже забыл про скриншоты и просто выяснял, почему каждая попытка запуска сопровождается ошибкой. Нет, не запуск трейнера. Нет, не русификатор. Фиг его знает что. Короче, пилите патч, господа-товарищи... Игра вышла сырой и патчей еще будет явно больше одного...

Мой вердикт.

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Я не люблю такие ультимативно жесткие игры. Я не собираюсь бросать вызов идиотии, что предлагает мне разработчик. Но это полбеды. Мне абсолютно не понравился мир игры. Вот вообще. И игровые механики довольно замороченные. Даже "типа современная" графика не спасает ситуацию. Мне нравится мир Dark Souls 3 или The Elden Ring. А тут, более навороченный движок, но не впечатлило. Совсем. Ничем не лучше игры 2014 года. Правда-правда. Хорошей новостью будет тот факт, что даже на видеокарте уровня GTX 1060 вы сможете поиграть в нее на низких настройках графики.

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