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В свое время фильм "Мег: Монстр глубины" мне понравился. Довольно оригинально и "живенько". Этот фильм у меня входит в пятерку лучших фильмов про акул (пусть и не на первом месте).

И вот выходит продолжение.

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Те рецензии и отзывы, что я видел рассыпались комплиментами к фильму. Просто "Вау, надо смотреть". Ну, посмотрим...

Часть актерского состава перекочевала из первого фильма. Кроме главного героя, Стэйтема, это Клифф Кёртис, Пейдж Кеннеди

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и исполнительница роли дочки подружки Стэйтема, Шуя Софиа Цай.

А вот ее мать сценаристы почему то "умертвили"... Любовной линии в фильме нет, только отношения "дочери и отца", вперемешку с отношением племянницы с дядей (Джеки У).

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Режиссером фильма стал Бен Уитли.

Скажу сразу: фильм мне не понравился. А вот почему, расскажу поподробнее.

Уже с первых минут появления Джейсона Стэйтема на экране, он предстает в своем привычном амплуа - неудержимого дерзкого героя/негодяя.

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И в этот раз, тайно проникнув на борт судна, с которого в океан скидывают радиоактивные отходы, Стэйтон ловко и беззаботно раздает подзатыльники "губителям природы",

собирает обличающий материал и прыгает в океан. Где его практически на ходу подбирает гидросамолет.

Далее, нам становится известно, что после гибели всех руководителей компании, брат погибшей подруги Джейсона, намерен продолжать работу по исследованию той самой таинственной впадины, которая отделена от поверхности термоклином. Были созданы два глубоководных батискафа, специальные скафандры для передвижения на большой глубине.

Естественно, что все наши главные герои отправляются в бездну для научных исследований.

И, как всегда, на борт проникает незаконный пассажир - та самая девчонка, которая уже стала "дипломированным в океанологии" подростком.

Этот момент тоже напряг, но я не сразу придал ему значение...

А на глубине, уже под тем самым термоклином, их ждет сюрприз: некая глубоководная станция и какие-то "граждане", ковыряющиеся на дне.

Это "плохие люди", которые работают на одну "мерзкую тётю" в правлении той самой компании.

И они не хотят исследовать океан, а хотят его использовать для добычи полезных ископаемых, в составе которых много редкоземельных элементов. И, чтобы скрыть свое присутствие, главный гад фильма,

взрывает горный массив, пытаясь погубить исследователей. Но ничего не вышло, часть исследователей выживает. А вот термоклин временно разрушен. И вся глубоководная живность устремляется на поверхность, за завтраком...

С этого момента фильм становится совершенно безумным. Такое впечатление, что ради зрелищности сюда примешали почти все жанры. Хотите фантастику? Вот, почти прогулка космонавтов по неизведанной планете.

Боевик? Запросто.

Вот чего тут нет, так элемента ужасов. Нет вообще! Такое впечатление, что для более низкого возрастного ценза, такие сцены не снимали. Нет, людей тут акулы жрут в больших количествах,

но как это снято! Например, эпизод с массовым заглатыванием купающихся, вызывает не ужас, а усмешку.

Но сценаристам было этого мало. Если в первом фильме, наши герои сражались с одним мегалодоном. То теперь их несколько. Но и на суше людям стало небезопасно! Тут появились глубоководные земноводные, вылезшие из впадины.

Это из-за зависти к франшизе "Парк Юрского периода"? Выглядит просто по-идиотски. Даже наемники, вооруженные автоматами, ничего не могут с ними сделать! Думаете, это монстры размером с тиранозавра? Как бы не так. Но и это не все. Частью купающихся закусывает гигантский спрут!

Конец этой идиотии положит остаток отряда наших храбрых исследователей. Стэйтем, по традиции первого фильма, берет на себя изничтожение акул.

Что у него получается превосходно. А уж убийство самого большого мегалодона просто эпично: Стэйтем насаживает его на обломок вертолетной лопасти, как на спицу!

Куда ты прешь, килька, супротив Джейсона?

Фильм вышел совершенно безумным, бестолковый сюжет, перебор в экшене. Да, съемки шикарные. Но это на особо впечатлительных работает. И уж никакими ужасами тут не пахнет. Попытка догнать в зрелищности подели Марвела. Я разочарован...