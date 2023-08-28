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"Сердце Стоун": весьма посредственный шпионский боевик

Сегодня я расскажу об очередной новинке вездесущего Netflix, шпионском боевике "Сердце Стоун"...
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Платформа Netflix в последние годы ведет себя довольно агрессивно на рынке. Выпускает достаточное количество различных фильмов и сериалов. Правда, от многих хочется плакать и смеяться одновременно (что могут, то могут). И вот, очередная новика 2023 года: шпионский боевик "Сердце Стоун" (оригинальное название "Heart of Stone").

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Украшением фильма (в прямом и переносном смысле) должна была служить актриса Галь Гадот. В остальных ролях снялись: Джейми Дорнан, Алиа Бхатт, Маттиас Швайгхёфер, Софи Оконедо, Пол Рэди, Лу Сыцзин, Б.Д. Вонг. Режиссером выступил Том Харпер.

Коротко о сути сюжета.

Агенты британской службы MI6 ведут слежку за одним человеком, которого предполагается похитить. За техническую часть отвечает наша героиня, Рейчел Стоун (Галь Гадот).

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Она не "полевой агент", не бегает, не стреляет и не пробивает пальцем стены. Как всегда, что-то пошло не так и именно ей приходится непосредственно вмешиваться в ход спецоперации, что она делает с определенным успехом.

Но тут на "поле" появляется новый игрок - некая девушка-хакер, Кейя Дхаван.

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 Это приводит к тому, что план снова немного "пошел к чертям". И тут нам становится известно, что наша Стоун не так и проста. Она двойной агент некой таинственной организации Хартия, 

которая состоит из бывших агентов спецслужб мира и ведет свой собственный, независимый "бой" с мировыми угрозами. И вот в этой ситуации, в тайне от своих коллег по Mi6, Стоун показывает свой "скилл", повторяя некоторые трюки Джеймса Бонда на новом техническом уровне...

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Что ж, начало заинтриговало, посмотрим, что нам покажут дальше.

Операция все равно проваливается, несмотря на старания агентов. "Клиент" успел принять яд.

Теперь перед командой стоит задача выяснить, кто эта хакерша и где она скрывается. Организация Хартия подкидывает такую информацию британской спецслужбе и мы отправляемся в Португалию. И вот тут, на агентов совершается нападение вооруженной группы людей. Рейчел отказывается выполнять приказ своей непосредственной начальницы, раскрывает себя и спасает команду, с которой уже работает несколько лет. Но и тут нас ждет "неожиданный поворот". Одним из агентов MI6 оказался предатель и он ликвидирует остальных,

вводит Стоун с помощью яда в состояние паралича и использует ее в качестве "троянского коня", чтобы взломать некий квантовый суперкомпьютер "Сердце", благодаря которому Хартия так эффективна...

План таинственных врагов срабатывает, они получают доступ к управлению дирижабля (да-да!) с суперкомпьютером и приступают к выполнению своих "дьявольских планов". Стоун отстраняют от работы, но она самостоятельно начинает свое расследование...



Фильм довольно неплохо снят по меркам стриминговой платформы. Трюки, погони, перестрелки - все это имеется.

 Сюжет очень напоминает "бондовские" фильмы. Некие злодеи, попытка получения власти над миром... Кажется, что все ингредиенты успеха имеются, в том числе главная героиня. Но не зацепило. Я даже не буду в этот раз стонать про вездесущий "воинственный феминизм", просто из уважения к позиции в этом вопросе самой Галь Гадот. И даже без этого момента, фильм слабый. Его, конечно, можно один раз посмотреть, но не более. Еще перед просмотром, прочитав несколько частных рецензий, я считал его лучше, чем довольно спорный проект Тимура Бекмамбетова "Особо опасен".

Он мне в свое время совсем не понравился, в том числе "фирменной" манерой съемок режиссера. Но вот по сюжету и игре актеров "Особо опасен" оказался даже лучше. Не говоря уж о таких шпионских фильмах, как "Kingsman: Секретная служба" (продолжение смотреть уже не стоит...) или "Агенты А.Н.К.Л.". В Кингсмане был юмор, бестолковый пацан-новичок 

и очень харизматичный злодей в исполнении  Сэмюэля Л. Джексона. В "Агентах А.Н.К.Л." была "химия" взаимодействия двух агентов в исполнении Генри Кавилла и Арми Хаммера.

В "Сердце Стоун" ничего этого нет. Ни харизматичного злодея, ни достойных партнеров для главной героини. Невнятная хакерша,

да весьма типичная начальница Хартии.

Мне могут возразить, что нельзя сравнивать фильмы для стриминговой платформы и для широкого показа в кинотеатрах. Типа разные бюджеты и возможности. Нет! Сравнивать можно и нужно. Естественно, не по части привлечения голливудских звезд или качеству спецэффектов. Но в плане сценария и динамичности - вполне.

На том же Netflix  в 2020 году вышел просто зубодробительный боевик "Операция по спасению" ("Extraction") с Крисом Хемсвортом в главной роли.

И относительно скромный бюджет (в сравнении с фильмами категории ААА) не помешал. А тут, не вышло. Не зацепило. Но посмотреть один раз можно. По крайней мере, главная героиня не вызывает отторжения и смотреть на нее приятно.

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