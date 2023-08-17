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Фильмов, где главный герой страдает психическими расстройствами довольно много. Но чаще всего они относятся к жанру триллеров или боевиков. Но имеются фильмы совсем другого рода...

В 2001 году на экраны вышел фильм "Игры разума" ("A Beautiful Mind"). Режиссером данной картины выступил Рон Ховард. В ролях снялись: Рассел Кроу, Эд Харрис, Дженнифер Коннелли, Кристофер Пламмер, Пол Беттани, Адам Голдберг, Джош Лукас, Энтони Рэпп.

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Главным героем в фильме выступает талантливый математик Джон Форбс Нэш, который в 1947 году поступает в Принстонский университет.

Он немного странный, что довольно типично для излишне одаренных людей. Его работы позволяют ему в дальнейшем получить престижную работу, частично связанную с Пентагоном.

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Он встречает девушку Алисию, которая на тот момент была студенткой его лекций.

В дальнейшем она становится его женой. В общем, нормальная жизнь ученого. Друзей у него практически и нет, кроме тех, что завел еще в студенческие годы.

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В один момент ему предлагает совершенно секретную работу на ЦРУ некий агент Парчер, который просит найти в газетных статьях некие тайные послания.

И Нэш погружается в данную работу с головой. Но за ним начинают следить. Агент Парчер говорит, что это русские агенты, которые пытаются помешать работе по расшифровке. Сюжет начинает приобретать элементы шпионского боевика...

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Примерно в середине фильма наступает развязка, которая все переворачивает с ног на голову. Жена Нэша, озабоченная необычным, ненормальным поведением своего мужа, обращается к психиатру.

И у Нэша диагностируют шизофрению.

У него нет никакого друга Германа и его племянницы, Марси. Не существует и агента Парчера.

Никакого задания по расшифровке ему не давали. Это все плод его больного воображения.

Сначала, Нэш не собирается мириться с этим, подозревая во всем происходящим "руку Москвы".

Но потом, он осознает, что жена и психиатр правы: он серьезно болен.

Теперь у него два варианта: употреблять сильнодействующие лекарства, которые блокируют приступы шизофрении и делают его получеловеком, совершенно бесчувственным ко всему происходящему,

или смириться с происходящим и вести нормальную жизнь (если теперь ее можно называть таковой). Он выбирает второй вариант, жена ему в этом активно помогает. Он снова окунается в работу.

А в 1994 году он получает Нобелевскую премию за выдающиеся достижения в экономике.

В общем, определенный хеппи-энд...

Фильм снят по книге, основанной на реальных событиях. Джон Форбс Нэш - известный математик, получивший признание за работы в теории игр. Его достижения использовались в экономике. И он, действительно, страдал психическим заболеванием. Конечно, в фильме, для поддержания интереса и сюжета, многое сильно приукрашено. Но это пошло фильму только на пользу. Ведь половину фильма вы рассматриваете его просто, как фильм с элементами шпионского детектива. И только потом он превращается в тяжелую драму. Это нисколько не развлекательный фильм. Достаточно тяжелый во второй половине.

В свое время его очень тепло встретили критики. Да и зрители отнеслись в нему положительно. Позже, фильм получил несколько Оскаров в разных номинациях.

Многие могут подумать, что тут все слишком притянуто за уши, такого не бывает. Но, к сожалению, бывает. Ни для кого не секрет, что люди, которых называют гениями, в повседневной жизни ведут себя очень странно. Настолько странно, что это поведение находится на грани психических расстройств. Такова природа нашего мозга...





Второй фильм, о котором хотелось бы рассказать, во многом схож. Но тут несколько другая подача...

2009 год. Режиссер Мартин Скорсезе снимает фильм "Остров проклятых" ("Shutter Island"). В ролях: Леонардо ДиКаприо, Марк Руффало, Бен Кингсли, Макс фон Сюдов, Мишель Уильямс, Эмили Мортимер, Патриша Кларксон, Джеки Эрл Хейли.

Два американских федеральных маршала (Тедди и Чак)

отправляются на остров, где находится психиатрическая клиника. Им предстоит найти сбежавшую пациентку. Это не простая клиника. Тут содержат опасных преступников с психическими расстройствами. И к ним применяют новаторские методы лечения и подавления агрессии.

Фильм начинается, как типичный детектив. Пациентка исчезла из своей комнаты. Дверь не взломана, решетки на окнах целые. Дежурившие санитары клянутся, что мимо них она не могла пройти. Чудеса...

Маршалы, конкретно Тедди Дениэлс, подозревают, что всю правду им не говорят.

Что-то на острове не так. Главврач лечебницы тоже что-то скрывает.

В общем тумана режиссер напускает прилично. А тут еще и личностная проблема Дениэлся: он не может смириться с гибелью своей жены, что погибла с детьми при пожаре.

Да еще и военные флешбеки (действие происходит в середине 50-х годов прошлого века и наш герой ветеран Второй мировой войны).

Сюжет постепенно развивается, углубляясь и все больше запутываясь. Оказывается, что маршал сам вызвался вести это расследование, ведь где-то здесь содержат виновника гибели его семьи, пироманьяка. И его он хочет найти. И не может. Постепенно, нам становится понятно, что в лечебнице проводят какие-то секретные эксперименты над пациентами. И теперь Тедд хочет найти доказательства этого. Поиск приводит его на старый маяк, где по сведениям должна находится лаборатория по экспериментальному лечению...

И вот тут, нам и открывается все истинная подоплека всех действий. Тедд Дениэлс уже давно не является федеральным маршалом. Он сам пациент этой лечебницы.

Его жена в приступе психического припадка убила их детей. И Тедд застрелил ее, заодно спалив весь дом. За что и был помещен в данную лечебницу. Его мозг яро сопротивляется этой реальности и выдумывает свою, собственную, где он еще работает на ФБР и расследует преступление. И главврач ему в этом содействует. Он считает, что таким способом он сможет добиться от Тедда принятия жестокой действительности. Но это не особо помогает.

Остается радикальный вариант - лоботомия, после которой пациент становится фактически "овощем". Тедд принимает правду, но выбирает именно второй вариант: жить с такой ношей ему просто невозможно...

Фильм, который начинался, как неплохой детектив, получает тяжелую драматическую концовку. Принять это зрителю тоже не особо легко. Но, как фильм, "Остров проклятых", отличный. Работа режиссера на высоте. Актеры отыграли свои роли великолепно. Посмотреть стоит однозначно.









Вот о таких фильмах мне хотелось вам рассказать. Это фильмы не для развлечения. Для этого они не подходят. Это фильмы для вдумчивого просмотра, для сочувствия и сопереживания героям. Для понимания, что все происходящее вокруг нас, мы принимаем через призму нашего сознания. А оно может и злобно сыграть с нами в подобные "игры разума"...