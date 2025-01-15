В войне чипов компания ASML оказалась между двух огней — между Китаем и США, и университету Эйндховена в Нидерландах, поддерживаемому ASML, также был на​​несён ущерб.

Источник изображения: ASML

Технический университет Эйндховена (TU/e), который является ключевым поставщиком кадров для компании ASML, столкнулся с масштабной кибератакой. В результате инцидента университет был вынужден отключить свою сеть, что привело к отмене занятий на два дня. Атака была обнаружена 11 января 2025 года около 21:00 по местному времени, когда сотрудники заметили подозрительную активность на серверах.



«Мы понимаем, что отключение сети имеет серьёзные последствия для наших студентов, сотрудников и других участников кампуса, — заявил вице-президент TU/e Патрик Гротхёйс (Patrick Groothuis). — Мы прилагаем все усилия, чтобы решить проблему и восстановить доступ ко всем системам как можно скорее».



Ситуация осложняется тем, что на следующей неделе в университете должен начаться экзаменационный период. Отмена занятий на два дня уже вызывает беспокойство среди студентов. В администрации обсуждаются вопросы сдачи зачётов, проведения презентаций и других учебных процессов. При этом исследования, не требующие доступа к сети, а также защиты диссертаций могут проводиться в обычном режиме, и все лаборатории и объекты университета остаются доступными и безопасными.



На данный момент нет данных о том, что какая-либо информация была украдена, а также никто не взял на себя ответственность за атаку. Университет обещает опубликовать новое заявление сегодня, чтобы прояснить, возобновятся ли занятия в среду. Студенты и сотрудники могут получать обновления через WhatsApp-службу поддержки или обратившись в студенческий офис на кампусе.



Отмечается, что TU/e играет важную роль в подготовке специалистов для ASML, которая инвестировала более 80 миллионов долларов в модернизацию университета и обучение аспирантов. Кроме того, вуз использует литографические машины ASML для исследований, доступ к которым ограничен для китайских компаний из-за санкций США. Однако эксперты считают, что ASML не проводит на базе университета критически важных разработок, поэтому её секреты, вероятно, останутся в безопасности.



Инцидент лишний раз напоминает о растущих рисках кибератак в условиях технологической конкуренции между США и Китаем. Хотя мотивы атаки пока неясны, TU/e мог стать жертвой «побочного ущерба» в этой глобальной борьбе. Впрочем, не исключено, что атака могла быть инициативой студента, который решил таким образом избежать дедлайна. В любом случае TU/e продолжает работать над восстановлением систем и минимизацией последствий для учебного процесса.