С запуском завода в Аризоне TSMC поможет изменить ландшафт полупроводникового производства в США и снять зависимость от продукции, произведённой TSMC непосредственно в Тайване.

Источник изображения: TSMC

Apple начала тестирование первой партии процессоров, произведенных на заводе TSMC в Аризоне (США), сообщает Tom's Hardware со ссылкой на Nikkei Asia. Эти тесты должны сопоставить качество продукции аризонского завода с чипами, выпускаемыми на передовых мощностях TSMC в Тайване. Если испытания пройдут успешно, первые партии серийных чипов могут быть доставлены производителям устройств Apple уже в текущем квартале и сделает компанию первым американским клиентом TSMC, использующим чипы местного производства. Следом за Apple, как ожидается, на аризонские чипы перейдут AMD и Nvidia.



Подчёркивается, что появление чипов, произведенных в США, являются важным шагом для страны, стремящейся к независимости в области полупроводников. Сегодня США сильно зависят от Тайваня, где производится большинство самых современных чипов. Однако Тайвань находится в зоне повышенного риска из-за напряженных отношений с Китаем, а также подвержен природным катаклизмам, которые могут нарушить производство и вызвать дефицит поставок.



Несмотря на то, что даже после успешного тестирования Apple потребуется отправка чипов обратно на Тайвань для упаковки, так как TSMC ещё не завершила строительство своего завода в Пеории (город в Аризоне), это рассматривается как значительный прогресс. Ситуация также улучшается за счёт того, что ряд компаний-поставщиков, включая LCY Chemical, начинают свою деятельность в Аризоне, что упрощает логистику и снижает зависимость от импорта.



Помимо прямого эффекта от производства, присутствие TSMC в США начинает приносить пользу и местному населению. Компания активно привлекает выпускников американских университетов и сотрудничает с Университетом штата Аризона по программам развития рабочей силы и научных исследований, способствуя инновациям в стране в целом.



Эксперты прогнозируют, что завод TSMC в Аризоне в перспективе будет производить чипы с использованием всё более продвинутых технологий. Ожидается, что в США TSMC будет выпускать 3-нанометровые чипы, и уже получено разрешение на производство 2-нанометровых чипов за границей.