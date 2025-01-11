Системы Минфина США, используемые для введения санкций, были взломаны китайскими хакерами. Под угрозой оказались данные CFIUS, отвечающего за проверку иностранных инвестиций.

Источник изображения: Intel, tomshardware.com

Китайские хакеры получили доступ к системе Комитета по иностранным инвестициям в США (CFIUS), сообщает CNN. Данная организация отвечает за проверку крупных сделок с участием иностранных инвесторов на предмет угроз национальной безопасности. Хотя взломанная система не содержала секретной информации, сам факт доступа китайской группы вызвал у властей серьёзное беспокойство.

Злоумышленники использовали уязвимость стороннего сервис-провайдера, чтобы получить удаленный доступ к рабочим станциям сотрудников Казначейства и незасекреченным файлам. Хотя классифицированные данные не были скомпрометированы, эксперты опасаются, что даже открытая информация может быть использована для создания ценной разведывательной картины. Особое внимание уделяется рискам, связанным с покупкой китайскими компаниями недвижимости вблизи военных объектов.

Хакеры также взломали офис Казначейства, отвечающий за санкции. Это произошло вскоре после того, как США ввели ограничения против китайской компании за предполагаемые кибератаки. Представитель Казначейства подтвердил сотрудничество с правоохранительными органами и заявил, что у злоумышленников больше нет несанкционированного доступа. Тем не менее, власти продолжают оценивать потенциальные риски и анализировать документы, полученные в ходе взлома.

Отмечается, что этот инцидент стал частью более масштабной кампании, в рамках которой за последний год произошло несколько аналогичных атак. Министр финансов США Джанет Йеллен (Janet Yellen) обсудила ситуацию со своим китайским коллегой, подчеркнув негативное влияние таких действий на двусторонние отношения. При этом посольство Китая отвергло обвинения, заявив, что утверждения о кибератаках со стороны Китая не имеют доказательств.

CFIUS, хотя и малоизвестен в США, играет важную роль в защите национальной безопасности. В последние годы комитет получил расширенные полномочия, включая контроль над сделками с недвижимостью вблизи военных объектов. Одним из самых громких решений CFIUS стал запрет на покупку китайской компанией Tsinghua Unigroup американской Micron Technology. Учитывая растущую напряженность между США и Китаем, CFIUS стал привлекательной мишенью для хакерских групп.