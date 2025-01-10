Chuwi MiniBook X N150 и Hi10 X N150 используют процессоры Intel Twin Lake NX50, обеспечивая низкое энергопотребление и высокую производительность, хорошо подойдёт для учебы и развлечений.

Источник изображения: Chuwi

Китайская компания Chuwi, известная своими бюджетными ПК, объявила о выпуске двух новых устройств, работающих на базе последнего процессора начального уровня от Intel — Twin Lake NX50. Это ноутбук «два в одном» MiniBook X N150 и планшет Hi10 X N150.



Оба устройства оснащены четырёхъядерным процессором Intel N150, который включает четыре E-cores и поддерживает до четырёх потоков с максимальной тактовой частотой 3.6 ГГц. При этом, благодаря низкому энергопотреблению процессора, Chuwi смогла создать компактные устройства без ущерба для время автономной работы.



Ноутбук MiniBook X N150 имеет размеры, сопоставимые с листом формата A5, весит всего 920 граммов и имеет толщину 11 мм, что делает его супер портативным. Устройство оснащено 10.51-дюймовым сенсорным экраном с соотношением сторон 16:10 и разрешением 1920 x 1200 пикселей, который может поворачиваться на 360 градусов, превращая ноутбук в планшет.

Источник изображения: Chuwi

Chuwi не поскупилась на остальные характеристики устройства, несмотря на его портативность и доступную цену. MiniBook X N150 оснащён 12 Гбайт оперативной памяти LPDDR5 и твердотельным накопителем NVMe объёмом 512 Гбайт. Корпус изготовлен из алюминиевого сплава для создания премиального ощущения. Несмотря на свои размеры, ноутбук имеет полноразмерную клавиатуру и оснащён двумя портами USB-C, а также 3.5-мм аудиоразъёмом.

Для тех, кто предпочитает ещё более компактные и доступные устройства, Chuwi предлагает планшет Hi10 X1 N150 с отстегивающейся магнитной клавиатурой. Этот планшет подойдет тем, кто редко использует устройство для работы и может оставить клавиатуру дома, когда она не нужна.

Hi10 X1 оснащён 10.1-дюймовым дисплеем с разрешением 1280 x 800 пикселей, но также имеет соотношение сторон 16:10, что хорошо подойдет для продуктивной работы и игр. В планшете 8 Гбайт оперативной памяти и 256 Гбайт встроенной памяти, что вполне достаточно для базовых задач. Камеры 8 и 5 мегапикселей, поддержка Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2 обеспечивают возможность видеозвонков на хорошем уровне.

Планшет Hi10 X1 весит всего 610 граммов и толщиной 10.1 мм и, несмотря на тонкий корпус предлагает широкий набор портов, включая USB-C, USB-A 3.2 Gen 1, micro-HDMI и 3,5 мм разъём.