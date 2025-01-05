Nvidia дарит шанс прикоснуться к истории компьютерной графики.

Источник изображения: Nvidia / X

Накануне выставки CES 2025, компания Nvidia объявила о розыгрыше пяти классических графических процессоров с личной подписью генерального директора Дженсена Хуанга (Jensen Huang). Первыми двумя моделями, как сообщает Tom's Hardware, выставленными на конкурс, стали GeForce 256 и GeForce 8800 Ultra.



Розыгрыш проходит под специальным хэштегом «GeforceGreats», посвящённым выставке CES 2025. Участники могут выиграть GPU, оставив комментарий под соответствующим постом в социальной сети X. Обе видеокарты представлены в элегантной черной коробке для дисплеев с золотистой подписью Хуанга в правом нижнем углу.



Выбор именно этих двух видеокарт не случаен. GeForce 256 считается первой в истории GeForce и первым графическим процессором в современном понимании, выпущенным в 1999 году. Эта графическая карта ознаменовала собой начало эры современной 3D графики, оснащённая всего четырьмя пиксельными шейдерами и поддерживающей DirectX 7.0. GeForce 256 не просто новая карта, а смена парадигмы в видеоиндустрии. До неё видеокарты классифицировались как "3D" и были значительно проще центральных процессоров. Однако с 23 миллионами транзисторов эта GPU приблизилась по сложности к ведущим CPU того времени, что предвосхитило появление технологии CUDA.



GeForce 8800 Ultra, появившаяся в 2007 году, представляла собой флагманскую видеокарту на базе GPU G80 Tesla, которая впервые поддерживала технологию CUDA. Она имела 128 шейдерных ядер, 32 TMU, 24 ROP, 16 SM, 96 Кбайт кеш-памяти второго уровня, тактовую частоту ядра 612 МГц, частоту шейдеров 1512 МГц, 384-битную шину памяти с 768 Мбайт GDDR3 и пропускную способность 104 Гбайт/с. Она поддерживала DirectX 11.1 и Shader Model 4.0.



Стоит сказать, что технология CUDA, появившаяся с GeForce 8800 Ultra, стала одной из самых значимых разработок Nvidia и позволила GPU выполнять вычисления общего назначения, ранее доступные только CPU. CUDA открыла эру общего назначения GPU, когда они стали использоваться не только для ускорения графики, но и в качестве универсальных вычислительных устройств. Подписанные Хуаном видеокарты — это не только коллекционный предмет, но и часть истории технологий.