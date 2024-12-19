Компания NVIDIA раскрыла содержимое загадочного «дьявольского» приза, который будет разыгран в рамках конкурса GeForce Greats. Победителей ждёт мощная видеокарта GeForce RTX 4080 Super, коллекционные предметы по вселенной Diablo и раритетная GeForce 256 с автографом главы NVIDIA Дженсена Хуанга.

Источник изображения: wccftech.com

NVIDIA поделилась содержимым одной из «Таинственных коробок Diablo», объявленных в рамках мероприятия GeForce Greats. Внутри победители найдут не только коллекционные вещи по тематике Diablo, но и два графических процессора, что стало неожиданным сюрпризом для многих.



В преддверии CES 2025 NVIDIA раскрыла, что в коробке «Diablo Mystery Box» расположено пять уникальных предметов. Среди них коллекционное издание Diablo IV, набор для шахмат по Diablo III, нераспечатанная копия Diablo II, а также эксклюзивный GeForce RTX 4080 Super с задней пластиной. А завершается список набора раритетным графическим процессором GeForce 256, подписанным генеральным директором NVIDIA Дженсеном Хуангом.



Раскрытие содержимого коробки подогревает интерес к событию GeForce Greats, где участники смогут выиграть эти и другие призы. Мероприятие уже идет полным ходом, включая в себя 48-часовой игровой марафон, который начнется 4 января, и завершится анонсом новой серии игровых GPU Blackwell от RTX 50 непосредственно Дженсеном Хуангом.

Источник изображения: wccftech.com