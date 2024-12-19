Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nivan
NVIDIA подарит RTX 4080 Super и коллекционные предметы Diablo победителям конкурса GeForce Greats
Компания NVIDIA раскрыла содержимое загадочного «дьявольского» приза, который будет разыгран в рамках конкурса GeForce Greats. Победителей ждёт мощная видеокарта GeForce RTX 4080 Super, коллекционные предметы по вселенной Diablo и раритетная GeForce 256 с автографом главы NVIDIA Дженсена Хуанга.

                                                       Источник изображения: wccftech.com

NVIDIA поделилась содержимым одной из «Таинственных коробок Diablo», объявленных в рамках мероприятия GeForce Greats. Внутри победители найдут не только коллекционные вещи по тематике Diablo, но и два графических процессора, что стало неожиданным сюрпризом для многих.

В преддверии CES 2025 NVIDIA раскрыла, что в коробке «Diablo Mystery Box» расположено пять уникальных предметов. Среди них коллекционное издание Diablo IV, набор для шахмат по Diablo III, нераспечатанная копия Diablo II, а также эксклюзивный GeForce RTX 4080 Super с задней пластиной. А завершается список набора раритетным графическим процессором GeForce 256, подписанным генеральным директором NVIDIA Дженсеном Хуангом.

Раскрытие содержимого коробки подогревает интерес к событию GeForce Greats, где участники смогут выиграть эти и другие призы. Мероприятие уже идет полным ходом, включая в себя 48-часовой игровой марафон, который начнется 4 января, и завершится анонсом новой серии игровых GPU Blackwell от RTX 50 непосредственно Дженсеном Хуангом.

                                                      Источник изображения: wccftech.com

Чтобы стать обладателем такой заветной коробки, участникам необходимо поделиться своим любимым воспоминанием о Diablo в ветке форума NVIDIA и следовать правилам конкурса GeForce Greats. Хотя пока не ясно, будут ли в какой-то из коробок представлены новейшие RTX 50, наличие RTX 4080 Super уже делает предложение интересным и привлекательным для геймеров и вообще любителей технологий.
#nvidia #rtx 4080 super #geforce greats
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Китае у самой мощной ветряной турбины в мире сломались лопасти ротора
2
Нейробиолог Юсте: ключ к пониманию мозга лежит в представлении о нем как о машине предсказаний
+
В сети появились кадры с установленной на броневике Humvee авиационной пушкой ГШ-23
4
PC Gamer: Noctua NH-D15 G2 – вероятно, лучший воздушный суперкулер на рынке, но слишком дорогой
2
Пользователи Windows 10 и Windows 11 столкнулись с проблемой при работе в Microsoft Outlook
2
Microsoft хочет отказаться от паролей и вводит сервис Passkey для более чем 1 млрд пользователей
1
Легендарный вездеход ГАЗ-66 вооружили системой из четырех пулеметов "Максим"
5
Исследователи готовятся запустить массовое производство тараканов-киборгов
+
Что такое «Радиостанция Судного дня», и почему она начала передавать песню Shaman «Я – русский»
+
Лазерный комплекс «Рать» для борьбы с беспилотниками может стать дешевой альтернативой ПВО
+
Антибликовое покрытие дисплея Galaxy S24 Ultra отслаивается спустя несколько месяцев использования
2
Nvidia собирается продвигать видеокарты GeForce RTX 5000 с помощью «революционной» технологии нейрорендеринга
9
В России разработали новый тяжелый БПЛА, способный составить конкуренцию турецкому Bayraktar
1
Российские войска получат новейший прицел «Наместник» для точной стрельбы
+
Microsoft признаёт проблему с играми в Windows 11 24H2 и блокирует обновление из-за AutoHDR
+
В России началось строительство нового станкостроительного завода
+
iPhone SE 4 может дебютировать как iPhone 16e
+
РЖД откладывает расширение БАМа и другие важные проекты из-за высокой ключевой ставки
8
Poco X7 Pro станет переименованным Redmi Turbo 4
+
Росборонэкспорт заявил, что по огневой мощности корветы проекта "Каракурт" равны фрегатам
1

Популярные статьи

Пространные рассуждения об эксплуатации ностальгии в играх
37
Выясняем, за сколько в 2024 году можно купить бомж-ПК с б/у рынка для Ведьмака 3, Fallout 4 и GTA 5
27
Готовимся к большой зимней распродаже в Steam - большие скидки уже близко
5
Как в России бесплатно получить DLC Omens of Destruction для Total War: WARHAMMER III
5
О плохой цветопередаче видеокарт AMD Radeon
77
9 самых популярных геймерских видеокарт для любого кошелька, которые можно купить в Мегамаркете
5
Тестирование видеокарты Intel Arc A750 8Gb или как дела в лагере синих спустя 2 года после релиза
67
Ретроклокинг: В поисках AMD Athlon 64 FX-57 или силиконовая лотерея ядер San Diego
36
Выбираем игровой ПК под ёлочку для девочек и мальчиков, которые хорошо себя вели весь 2024 год
1
Обзор игры One-Punch Man: A Hero Nobody Knows - как консоли губят хорошие игры
+

Сейчас обсуждают

Маэстро
20:30
Изменил ещё как: применение «Орешника» вынудило Лондон занять взвешенную позицию? https://lenta.ru/news/2024/12/18/posol-rossii-svyazal-izmenenie-pozitsii-londona-s-primeneniem-oreshnika/
Путин предложил Западным экспертам «технологический эксперимент» с использованием «Орешника»
linux4ever
20:30
6-я серия это 6200 - 6800.
О плохой цветопередаче видеокарт AMD Radeon
Владислав Канюс
20:29
Изменил ли Орешник положение на поле боя, кроме неудавшегося шантажа? Нет. А вот тот же Хаймарс да. Благодаря ему в 2022 году ВСУ удалось освободить Харьковскую область, и у ВС РФ рухнул фронт на Изюм...
Путин предложил Западным экспертам «технологический эксперимент» с использованием «Орешника»
Маэстро
20:29
Дебил под двумя акками. Орешник - ракета, летает. Химарс - пусковая установка на колёсах ездит. Как тебе это в голову пришло их сравнить?
Путин предложил Западным экспертам «технологический эксперимент» с использованием «Орешника»
VladTag
20:29
Свинка сама с собой общается? У свинки ДРИ?
Путин предложил Западным экспертам «технологический эксперимент» с использованием «Орешника»
Di Script
20:28
Ржунемогу. Это откуда же должны 1-tee корни и какие G-бонусы подразумеваются в E-балле, чтобы андерклоакеры так унижали изобретение Phio Dorova и Плохен Берга неправданно токсичным опоссумом Ничем Бал...
О плохой цветопередаче видеокарт AMD Radeon
Backardi
20:28
У меня была GTS 450, отличная карта, была жива вплоть до 2018, и продал за 1,5к какому то сборщику нищебродских компов
О плохой цветопередаче видеокарт AMD Radeon
NewLander
20:28
Что за ... я сейчас прочитал? Столько ереси на 1000 знаков текста даже нейросетевые авторы с блогов ixbt не генерят. Алё, проблемы с цветопередачей именно что видеокарт закончились вместе с аналоговым...
О плохой цветопередаче видеокарт AMD Radeon
Backardi
20:27
Воистину Vovrot
О плохой цветопередаче видеокарт AMD Radeon
Vetali
20:26
А некоторые и два раза :D
Путин предложил Западным экспертам «технологический эксперимент» с использованием «Орешника»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем