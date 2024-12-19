Источник изображения: wccftech.com
NVIDIA поделилась содержимым одной из «Таинственных коробок Diablo», объявленных в рамках мероприятия GeForce Greats. Внутри победители найдут не только коллекционные вещи по тематике Diablo, но и два графических процессора, что стало неожиданным сюрпризом для многих.
В преддверии CES 2025 NVIDIA раскрыла, что в коробке «Diablo Mystery Box» расположено пять уникальных предметов. Среди них коллекционное издание Diablo IV, набор для шахмат по Diablo III, нераспечатанная копия Diablo II, а также эксклюзивный GeForce RTX 4080 Super с задней пластиной. А завершается список набора раритетным графическим процессором GeForce 256, подписанным генеральным директором NVIDIA Дженсеном Хуангом.
Раскрытие содержимого коробки подогревает интерес к событию GeForce Greats, где участники смогут выиграть эти и другие призы. Мероприятие уже идет полным ходом, включая в себя 48-часовой игровой марафон, который начнется 4 января, и завершится анонсом новой серии игровых GPU Blackwell от RTX 50 непосредственно Дженсеном Хуангом.
Источник изображения: wccftech.comЧтобы стать обладателем такой заветной коробки, участникам необходимо поделиться своим любимым воспоминанием о Diablo в ветке форума NVIDIA и следовать правилам конкурса GeForce Greats. Хотя пока не ясно, будут ли в какой-то из коробок представлены новейшие RTX 50, наличие RTX 4080 Super уже делает предложение интересным и привлекательным для геймеров и вообще любителей технологий.