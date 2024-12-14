В Сети появились слухи, что кинематографический трейлер The Witcher 4 был создан на видеокарте RTX 5090.

Источник изображения: Nvidia

Менее чем за месяц до CES 2025 Nvidia начала продвигать свои новые видеокарты серии RTX 50 на базе архитектуры Blackwell. По слухам, генеральный директор компании Дженсен Хуанг (Jensen Huang) представит флагманские модели RTX 5090 и RTX 5080 уже 6 января в 18:30 по тихоокеанскому времени (4:30 МСК).

На церемонии The Game Awards CD Projekt также прозвучал намёк на мощь будущих видеокарт Nvidia. В трейлере «Ведьмак IV», который был создан в Unreal Engine 5, присутствовала пометка: «Кинематографический трейлер создан на ещё не анонсированной видеокарте Nvidia GeForce RTX». Многие предполагают, что речь идёт о флагманской RTX 5090.

Флагманская RTX 5090 будет оснащена графическим процессором GB202 с 170 активными потоковыми мультипроцессорами (из 192 возможных), что даёт 21 760 CUDA-ядер. Карта также получит 32 ГБ памяти GDDR7, широкий 512-битный интерфейс и, по слухам, потребление почти 600 Вт. RTX 5080, основанная на чипе GB203, будет более компактной: 84 SM (10 752 CUDA-ядер), 16 ГБ памяти и энергопотребление около 400 Вт.