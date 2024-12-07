Апелляционный суд подтвердил закон, согласно которому TikTok должен продать свою компанию или столкнуться с запретом, ссылаясь на угрозу национальной безопасности.

Федеральный апелляционный суд США единогласно поддержал закон, который может привести к запрету TikTok в стране, если социальная сеть не откажется от китайского владения, сообщает TechCrunch. Это решение принято спустя семь месяцев после того, как TikTok подал иск против федерального правительства, оспаривая запрет. Апелляционный суд отклонил утверждения TikTok о том, что закон нарушает закрепленное в Конституции США право на свободу слова и личную свободу.



В заключении суда говорится: «Первая поправка существует для защиты свободы слова в Соединенных Штатах. В данном случае правительство действовало исключительно для защиты этой свободы от иностранного государства-противника и для ограничения способности этого противника собирать данные о людях в Соединенных Штатах».

TikTok отреагировал на решение суда, заявив о намерении подать апелляцию в Верховный суд. «Верховный суд имеет давнюю историю защиты права американцев на свободу слова, и мы ожидаем, что он сделает то же самое по этому важному конституционному вопросу», — заявил представитель TikTok Майкл Хьюз (Michael Hughes) в комментарии для TechCrunch. «К сожалению, запрет TikTok был задуман и проведен на основе неточной, ошибочной и гипотетической информации, что привело к прямой цензуре американского народа».



Президент Байден (Joe Biden) подписал документ о «продаже или запрете» ещё в апреле, дав ByteDance время до 19 января, чтобы продать приложение или столкнуться с запретом. Законопроект стал результатом четырех лет заявлений правительства США о том, что связи TikTok с Китаем представляют угрозу национальной безопасности и подвергают конфиденциальную информацию американцев риску попадания в руки китайского правительства.



Хотя условия запрета должны вступить в силу в следующем месяце, это не означает, что приложение обязательно будет немедленно удалено из магазинов приложений iOS и Google Play, поскольку ByteDance заявляет о намерении обратиться в Верховный суд. Кроме того, возвращение Дональда Трампа (Donald Trump) на пост президента может изменить ситуацию, если он решит вмешаться.



Во время своей предвыборной кампании Трамп обещал избирателям, что сохранит популярное приложение в случае своего избрания. При этом бывший советник и руководитель кампании Трампа Келлиэнн Конуэй (Kellyanne Conway) недавно заявила СМИ, что Трамп «ценит широту охвата TikTok» и что «существует много способов привлечь Китай к ответственности, не лишая 180 миллионов американских пользователей платформы». Хотя именно Трамп инициировал призывы к запрету приложения во время своего первого срока, во время кампании 2024 года он занял другую позицию и теперь обеспокоен тем, что запрет TikTok пойдет на пользу Meta.



В свою очередь ByteDance заявила, что не будет продавать свои американские активы. Даже если бы ByteDance хотела продать приложение, китайское правительство, вероятно, заблокировало бы сделку, поскольку ему необходимо одобрить передачу программного кода TikTok. Кроме того, TikTok утверждал в своем иске, что продажа технологически невозможна, так как «миллионы строк программного кода» необходимо будет передать новому владельцу. Стоит исказать, что запрет не станет первым для TikTok, поскольку социальная сеть уже запрещена в ряде стран, включая Индию, Сенегал, Непал, Афганистан, Сомали и Иран.