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Microsoft, HP и Dell готовятся к «тарифам Трампа» и торопят поставщиков комплектующих
Эксперты прогнозируют рост цен на электронику из-за возможного введения новых тарифов, а Microsoft, HP и Dell уже принимают меры.

                                                           Источник изображения: Microsoft

С приходом новой администрации в Белый дом технологическую отрасль ожидают серьезные изменения. Как сообщает Wccftech, избранный президент США Дональд Трамп намерен ввести жесткие тарифы на импорт из таких стран, как Мексика, Тайвань и Китай. По данным Wccftech, тарифы могут доходить до 25% на все товары, что существенно ударит по цепочкам поставок. В первую очередь, под ударом окажется рынок технологий, где издержки увеличатся, а цены для потребителей вырастут.  

Крупные технологические компании, включая Microsoft, HP и Dell, начали принимать меры, чтобы минимизировать влияние новых тарифов. В частности Microsoft призывает своих поставщиков ускорить производство, особенно облачных продуктов, чтобы успеть создать запасы до вступления тарифов в силу. Кроме того, компания настоятельно рекомендует партнерам перенести производство из стран, подпадающих под действие новых правил.  

HP и Dell, как одни из ведущих производителей ПК, также обратились к своим поставщикам с просьбой ускорить производство в ближайшие месяцы. Эти компании начали разрабатывать план по уменьшению зависимости от китайских поставщиков в стремлении перенести производственные мощности в другие страны. Данные шаги направлены на то, чтобы минимизировать финансовые потери и сохранить стабильность доходов.  

Стоит сказать, что Ассоциация потребительских технологий (CTA) ранее предупреждала, что введение тарифов приведет к резкому росту цен на электронику. Например, стоимость ноутбуков и планшетов может увеличиться на 46%, игровых консолей на 40%, а смартфонов на 26%. В отчете также подчеркивается, что 60-% универсальный тариф на импорт из Китая заставит компании перенести производство в другие страны, но не в США.  

Хотя Трамп и его сторонники убеждены, что новая тарифная политика принесет пользу американской экономике, эксперты считают, что она может, наоборот, снизить интерес потребителей и нанести ущерб доходам американских компаний. Как именно это отразится на рынке, станет ясно после вступления тарифов в силу.

#microsoft #dell #трамп
Источник: wccftech.com
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