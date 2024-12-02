Согласно утечкам, B850 предлагает возможность разгона памяти и процессора, и будет поддерживать как стандарт Gen5, так и Gen4, позволяя использовать новейшие NVMe устройства и графические карты.

Источник изображения: videocardz.com

В сети появились первые изображения материнской платы AMD B850, демонстрирующие её дизайн в белом цвете. Обычно AMD сначала выпускает топовые продукты, а затем бюджетные, но в этот раз компания решила отложить запуск доступных материнских плат серии 800 на 2025 год. Сайт Videocardz опубликовал изображения материнской платы Gigabyte B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE, что, возможно, говорит о скором появлении серии B850 в продаже.



Хотя фотографии не раскрывают ничего принципиально нового о чипсете AMD B850, они демонстрируют внешний вид платы и её упаковку. Эта конкретная модель, Gigabyte B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE, имеет четыре слота DIMM, выполнена в белом цвете и украшена традиционным брендингом AORUS на радиаторах VRM.

Источник изображения: videocardz.com

Немного углубившись в особенности чипсета B850 в целом, можно сказать, что чипсет будет предлагать возможности как Gen5, так и Gen4, причем Gen5 в основном будет использоваться для устройств хранения NVMe, а Gen4 — для графики. Производители материнских плат будут иметь возможность выделить полосы Gen5 для дискретной видеокарты, если захотят. Важным преимуществом нового чипсета станет поддержка разгона памяти и процессоров, что дает ему преимущество над бюджетными решениями от Intel.Официальный анонс материнских плат B850 и B840 ожидается в рамках выставки CES 2025. Эти платы будут рассчитаны на процессоры серии Ryzen 9000 и, вероятно, займут нишу бюджетных решений.







