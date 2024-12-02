В сети появились первые изображения видеокарты Intel Arc B580, выход которой ожидается в составе новой линейки Battlemage 3 декабря. Случайная утечка произошла по вине известного обозревателя компьютерного железа FunkyKit, который показал видеокарту ASRock B580 Steel Legend во время прямой трансляции.

Источник изображения: Funky Kit / harukaze5719

Intel активно подогревает интерес к своему новому поколению видеокарт Battlemage, официальная презентация которых состоится 3 декабря в 9:00 утра по восточному времени (ET). Как сообщает Tom's Hardware, на мероприятии компания представит как минимум два новых графических процессора — Arc B580 и Arc B570, которые, по предварительным данным, будут конкурировать с Nvidia RTX 4060 Ti. В преддверии запуска в сеть уже просочились детали новых устройств, а партнеры Intel начали публиковать загадочные тизеры.



Недавняя утечка произошла из-за ошибки известного обзорщика в сфере компьютерного железа FunkyKit. Во время трансляции случайно был показан графический процессор ASRock B580 Steel Legend, что, вероятно, нарушило эмбарго, установленное Intel. Хотя видео было быстро удалено, другой популярный блогер успел сделать скриншоты, на которых видно как упаковку устройства, так и саму видеокарту. Утечка подтвердила ранние данные о характеристиках устройства, которые до этого появились на Amazon.



Intel также опубликовала собственный тизер с намеком на смену поколений GPU от Alchemist к Battlemage, используя фразу «Переход от A к B». Ожидается, что в рамках презентации компания представит два среднебюджетных устройства 580 и B570. Однако более мощные модели, такие как B770 и B750, могут выйти позже, поскольку Intel очень хочет выпустить Battlemage до запуска новых чипов AMD RDNA 4 и Nvidia Blackwell.



Партнеры Intel тоже подключились к продвижению будущих видеокарт. Так, компания Maxsun недавно выложила в соцсетях тизер трёхвентиляторной версии Battlemage, а Gunnir, китайский партнер Intel, заблаговременно выпустил свой анонс до официального заявления компании.



Согласно предварительным характеристикам, модель Arc B580 получит 20 Xe-ядер (2560 потоковых процессоров), 12 Гбайт памяти GDDR6 с пропускной способностью 19 Гбит/с, 192-битную шину памяти и тактовую частоту до 2,8 ГГц, что эквивалентно производительности в 14,3 TFLOPS (FP32). Модель B570 будет обладать чуть более скромными показателями — 18 Xe-ядер, 10 Гбайт GDDR6 с той же скоростью памяти и частотой до 2,6 ГГц (12 TFLOPS FP32).



