OpenAI получила очередной судебный иск, на этот раз от канадских медиакомпаний, обвиняющих разработчиков ChatGPT в нарушении авторских прав и требующих компенсации за нанесение ущерба.

Источник изображения: OpenAI

Как сообщает издание TechCrunch, группа ведущих канадских медиакомпаний, включая Toronto Star, Canadian Broadcasting Corporation и Globe and Mail, инициировала судебный иск против OpenAI, разработчика ChatGPT. Издатели обвиняют компанию в нарушении авторских прав и неправомерном обогащении за счет использования их контента.



В иске утверждается, что OpenAI использовала материалы с веб-сайтов издателей для обучения языковых моделей ChatGPT без получения соответствующих разрешений и выплаты компенсаций. По словам истцов, этот контент является «результатом колоссальных временных, трудовых и финансовых затрат со стороны медиакомпаний и их журналистов, редакторов и сотрудников».



В ответ представитель OpenAI заявил, что ChatGPT «используется сотнями миллионов людей по всему миру для улучшения их повседневной жизни, вдохновения творчества и решения сложных задач». Компания утверждает, что их модели «обучаются на общедоступных данных в соответствии с принципами добросовестного использования и международного авторского права».



Важно отметить, что OpenAI уже заключила лицензионные соглашения с некоторыми издателями, включая The Associated Press, Axel Springer и Le Monde. Однако канадские компании утверждают, что «никогда не получали от OpenAI какой-либо компенсации, включая оплату, в обмен на использование их работ».



Этот иск появился вскоре после публикации исследования Центра цифровой журналистики Тоу Колумбийского университета, которое показало, что «ни один издатель — независимо от степени сотрудничества с OpenAI — не избежал неточного представления своего контента в ChatGPT». Помимо канадских издателей, OpenAI также сталкивается с исками о нарушении авторских прав от The New York Times, New York Daily News, создателей YouTube и различных авторов, включая известную американскую комедийную актрису Сару Сильверман (Sarah Silverman).